Cruid Oil: యుద్ధంతో ప్రపంచ దేశాలను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న ఇంధన సంక్షోభం..

War Effect on Cruid Oil: దేశాల స్వార్థ ప్రయోజనాలు... ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలనే ఆలోచనలతో యుద్ధం మొదలైంది. ఇరాన్ లో యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంధన సంక్షోభానికి కారణమైంది. యుద్ధం మొదలైన రెండు వారాల్లోనే ప్రపంచ దేశాలు బెంబేలెత్తిపోతున్నాయి. గల్ఫ్ దేశాలే ప్రధానం ఇంధన వనరులకు స్థావరాలు. ప్రపంచ దేశాలకు ఇంధన వనరుల నిల్వలు రోజురోజుకు కరిగిపోతుండటంతో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దేశాధినేతల పంతాలు... పట్టింపులు... యుద్ధ వాతావరణం మరికొన్నాళ్ల పాటు కొనసాగే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దేశాల మధ్య కక్ష సాధింపు చర్యలు ప్రపంచ దేశాలకు ఇబ్బందికరంగా మారాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. యుద్ధ పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం అతి త్వరలోనే ముగిసిపోనుందని వ్యాఖ్యానించారు. ముందుగా 4-5 వారాలు పట్టొచ్చని అంచనా వేసినప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఇలా ప్రకటన చేయడంతో కాస్త ఉద్రిక్తతలు తగ్గినప్పటికీ.. చమురు సంక్షోభం నెలకొంది. ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్.. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఫోన్లో చర్చలు జరిపినట్లు రష్యా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆఫీస్ క్రెమ్లిన్ తెలిపింది. యుద్ధం ముగింపునకు సంబంధించి పుతిన్ కొన్ని దౌత్య చర్యలపై ప్రతిపాదినల్ని ట్రంప్కు చెప్పినట్లు సమాచారం.
ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధంలో అమెరికా దాడులు... ప్రపంచ దేశాల్లో ముడి చమురు సంక్షోభానికి కారణమైంది. రిఫైనరీలు సహా హర్ముజ్ జల సంధిపై దాడులతో ఇంధన సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చమురు మార్కెట్లో కల్లోలం సృష్టించింది. ప్రపంచ దేశాలు ఈ క్రమంలో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్నాయి. పాకిస్థాన్, శ్రీలంక వంటి కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికే ఇంధన కొరతతో ధరల్ని పెంచేశాయి. యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఒక్క బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటి సుమారు 101 డాలర్లకు పైగా చేరింది. గత నాలుగేళ్లలో చమురు ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో పెట్టుబడిదారులు, మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు దిగుమతిదారుగా భారత్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. క్రూడాయిల్ బ్యారెల్ ధర ప్రతి 10 డాలర్ల పెంపుతో దేశ కరెంట్ అకౌంట్ లోటు ఇబ్బంది పెడుతోంది. చమురు ధరలు 10 శాతం పెరిగితే.. ద్రవ్యోల్బణం 20 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక గణాంక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. డాలర్ల అవసరం పెరగడం వల్ల రూపాయి విలువ మరింత దిగజారిపోతోంది. అయితే, రష్యా నుంచి చమురు కొనేందుకు భారత్కు అమెరికా 30 రోజుల మినహాయింపు ఇచ్చింది. రాయితీపై లభించే రష్యన్ చమురు మన ఆర్థిక వ్యవస్థను కొంతవరకు ఆదుకోవచ్చని జేఎం ఫైనాన్షియల్ సంస్థ అంచనావేసింది.
చమురు ధరల పెరుగుదలకు ఇరాన్ రాజకీయ పరిణామాలు కారణమయ్యాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్లో కొత్త సుప్రీం లీడర్గా మొజ్తబా ఖమేనీ బాధ్యతలు చేపట్టడం కూడా మార్కెట్లలో చర్చకు దారితీసింది. ఇరాన్ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలకు చమురు రవాణలో కీలక పాత్ర పోషించే హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతం భద్రతపై కూడా ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఈ మార్గం గుండా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో పెద్ద భాగం రవాణా అవుతుంది. యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రతరమైతే ఈ మార్గంలో రవాణా అంతరాయం కలగవచ్చని పెట్టుబడిదారులు భయపడుతున్నారు.
ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలు బాంబుల వర్షం కురిపిస్తుండటంతో.. హర్ముజ్ జలసంధి వద్ద నౌకల రాకపోకలను ఇరాన్ స్తంభింపజేసింది. దీంతో చమురు రవాణాకు తీవ్ర ఆటంకంగా మారింది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు అమాంతంగా పెరిగాయి. ఒక్కో బారెల్ ముడి చమురు ధర గత నాలుగేళ్లలో లేని విధంగా తొలిసారి వంద డాలర్లు దాటింది. ఇక యుద్ధం ప్రారంభానికి ముందు బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర 70 డాలర్ల స్థాయిలో ఉండగా.. ఇది వరుసగా పెరుగుతూ వచ్చింది. మార్చి 9న ఒక దశలో 90 డాలర్ల స్థాయి నుంచి ఇంట్రాడేలో 30 శాతం వరకు పెరిగి 119.5 డాలర్ల వద్ద 4 సంవత్సరాల గరిష్ఠాన్ని తాకింది. ప్రస్తుతం హార్మూజ్ జలసంధి లో ప్రయాణానికి భారత్ సహా ఇతర దేశాల ఓడలను ఆటంకం కలిగించమని చెప్పడంతో ప్రస్తుతం భారత్ సహా ఇతర దేశాల్లో చమురు మంటలు చల్లారనున్నాయి.
చమురు ధరలు 100 డాలర్లను దాటడం వల్ల దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి దేశాలకు ఇది పెద్ద సవాల్గా మారుతుంది. భారత్ తన చమురు అవసరాలలో దాదాపు 85 శాతం దిగుమతుల ద్వారానే పొందుతుంది. ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్చ ఎల్పీజీ ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పెట్రోల్, డీజిల్ ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇక ఎల్పీజీ ధర రూ. 60 వరకు పెరిగింది. దీంతో రవాణా ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా అధికమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి కారణమై సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతుంది.
ఇప్పటికే గ్యాస్ కొరత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ప్రధాన పట్టణాలు, నగర ప్రాంతాల్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలెండర్లపై ఆంక్షలు విధించారు. వంట గ్యాస్ ధరలు పెరిగిపోయాయి. రోజువారీగా కుటుంబ అవసరాలకు వినియోగించే గ్యాస్ బుకింగ్ విధానంలోనూ మార్పులు చేశారు. ఒక వైపు గ్యాస్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పదిశాతం పెంచామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ... గ్యాస్ బుకింగ్ విధానం స్తంభించిపోయింది. వంటగ్యాస్ సిలెండర్ 905 రూపాయలనుంచి 1500 రూపాయలకు విక్రయం జరుగుతోంది. ఇంధన సంక్షోభ పరిస్థితులతో గ్యాస్ సిలెండర్ ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోయాయి. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలెండర్లపై ఆంక్షలు విధించడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ స్టాళ్ల నిర్వహణపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గ్యాస్ సిలెండర్లు బ్లాక్ మార్కెట్లోనూ దొరకడం ఇబ్బందికరంగా మారిందని వ్యాపారస్తులు మదనపడుతున్నారు. కమర్షియల్ సిలెండర్ల సరఫరా నిలిపివేయడంతో సంబంధిత వ్యాపార వర్గాలు ఆందోళనకు దిగాలని నిర్ణయించారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరుగుదల... భారత కరెన్సీ రూపాయి మారకం విలువపైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కనిపించే అవకాశముంది. యుద్ధ పరిస్థితులు కొనసాగితే చమురు ధరలు మరింత పెరిగి బ్యారెల్కు 120 నుంచి 130 డాలర్ల వరకు చేరవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్ తన వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలను వినియోగించుకోవడం లేదా ఇతర దేశాల నుంచి ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా మార్గాలను అన్వేషించాల్సి రావచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భారత్లో పెట్రోల్ మంటలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.110గా ఉంది. అలాగే డీజిల్ ధర సుమారు రూ.90గా ఉంది. భారత ప్రభుత్వం తమ వద్ద ఆయిల్ నిల్వలు ఉన్నాయని మొదటి నుంచి చెప్పుకొని వస్తుంది. ప్రస్తుతం ధరల పెరుగుదల లేదు. ఈ యుద్ధం అలాగే కొనసాగి, హార్ముజ్ జలసంధి మూసి ఉంటే మాత్రం భారత్లో క్రూడ్ ఆయిల్ నిల్వలు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇండియాలో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగేందుకు అవకాశం ఉందని పరిస్థితులు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. కానీ ఇరాన్ తాజాగా హార్మూజ్ లో భారత్ నౌకలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ప్రస్తుతం ధరలు స్థిరంగా ఉండనున్నాయి.
ప్రపంచ చమురు రవాణాలోనే అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు నిలిచిపోవడమే ఈ భారీ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం. గత నెల 28న ఇజ్రాయెల్,-అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య మొదలైన యుద్ధం తీవ్రతరమైంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో చమురు ఉత్పత్తి, షిప్పింగ్కు అంతరాయం కలుగుతోంది. మరోవైపు హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేశామని, చమురు నౌకలు దానిని దాటడానికి ప్రయత్నిస్తే నిప్పు పెడతామని ఇరాన్ హెచ్చరికలు జారీచేసింది.
ఇరాన్ తీరానికి సమీపంలో పలు చమురు ట్యాంకర్లపై బాంబు దాడులు జరగడంతో హర్ముజ్ జలసంధి మార్గం మూతపడింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 20 శాతం వాటా ఈ జలసంధి గుండానే జరుగుతుంది. ఈ మార్గం తెరిచే ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం భరోసా ఇస్తున్నప్పటికీ, ఇరాన్ దాడుల భయంతో నౌకాయాన సంస్థలు ముందుకు రావడం లేదు. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్ అతలాకుతలం అవుతున్నదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇంధన ధరల్ని నియంత్రించే విషయమై ట్రంప్ మరికొన్ని కీలక చర్యలు తీసుకున్నారు. కొన్ని రకాల చమురు ఆంక్షల్ని తొలగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చమురు ధరలు పెరగకుండా నిరంతర సరఫరా కొనసాగేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. రష్యా, భారత్ సహా పలు దేశాలపై ముడి చమురు క్రయవిక్రయాలపై ట్రంప్ కొద్ది రోజుల కిందట ఆంక్షలు విధించగా.. వాటిని ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా తొలగించారు. పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు ఆంక్షల్ని పక్కన బెడుతున్నట్లు వివరించారు. సముద్రంలో ఉన్న రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు.. భారత్కు కూడా 30 రోజుల వరకు మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు ఇటీవల అమెరికా ప్రకటించింది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు కాస్త ఊరట లభించింది.
రాబోయే 6 నుంచి 8 వారాల వరకు ముడి చమురు, శుద్ధి చేసిన పెట్రోల్ నిల్వలు ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇంధన వనరులు, వాటి నిల్వలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం వినియోగదారులకు సూచించింది. కుటుంబ అవసరాలకు వాడే ఎల్పీజీ సిలిండర్ల నిల్వలు కూడా ప్రస్తుతానికి సరిపోతాయని పేర్కొంది. అయితే గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్ వ్యవధిని 25 రోజులకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంతకు ముందు ఈ వ్యవధి 21 రోజులు ఉండేది. మనదేశంలో సగటున ఒక కుటుంబం ఏడాదికి 7 నుంచి 8 సిలిండర్లను మాత్రమే వినియోగిస్తున్నట్టు కేంద్రం పేర్కొంది
ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో 1973వ సంవత్సరం అతిపెద్ద సంక్షోభంగా నిలిచింది. అరబ్ దేశాలు,- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం సమయంలో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. మొదటి సారి చమురు సంక్షోభం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ గమనాన్నే మార్చేసింది. 1973 అక్టోబర్లో ఇజ్రాయెల్కు, అరబ్ దేశాల కూటమి ఈజిప్ట్, సిరియా నేతృత్వంలో యోమ్ కిప్పూర్ యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా, ఇతర వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మద్దతు పలికాయి. దీనికి నిరసనగా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు ఇచ్చే దేశాలకు చమురు సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించాయి. దీంతో కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 3 డాలర్ల నుంచి నుంచి 12 డాలర్లకు చేరుకున్నది. అంటే అప్పట్లో దాదాపు క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 400 శాతం పెరిగింది.
పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర క్యూలు కట్టాయి. అమెరికా, యూరప్ దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఆకాశాన్నంటింది. ప్రపంచం తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యంలోకి జారుకుంది. ఈ దెబ్బతోనే ప్రపంచ దేశాలు స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ప్రారంభించాయి. కాగా, 1973లాగే ఇప్పుడు కూడా పశ్చిమాసియా యుద్ధ భూమిగా మారింది. ఇజ్రాయెల్ వర్సెస్ ఇరాన్ ఆధిపత్య పోరు చమురు క్షేత్రాల వైపు మళ్లుతుంది. అప్పట్లో సరఫరా నిలిపివేత ఆయుధమైతే.. ఇప్పుడు హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత అతిపెద్ద ప్రమాదంగా మారింది. ప్రపంచ చమురులో 20 శాతం ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి, ఇది మూతపడితే 1973 నాటి ధరల పెరుగుదల మళ్లీ చూడొచ్చని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
(రచయత..ముని రాజ్ జీ తెలుగు న్యూస్ డెస్క్ )
