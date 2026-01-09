Denmark Warns US Over Greenland Dispute: అమెరికా అధ్యక్షుడు వైఖరి వివిధ దేశాలకు పెద్ద తలనొప్పిల మారింది. ప్రధానంగా వెనిజుల మాజీ అధ్యక్షుడు మదురో నిర్బంధం తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడి వైఖరి వల్ల కొన్ని దేశాలు ఇబ్బందుల పాలవుతున్నాయి. ప్రధానంగా భారత్పై టారిఫ్ ఉక్కుపాదం మోపుతూ అటు గ్రీన్ ల్యాండ్స్ అధీనం చేసుకుందామనే కలలు కూడా కంటున్నాడు.
అయితే గ్రీన్ల్యాండ్ విషయంలో డెన్మార్క్ తీవ్రంగా యూఎస్కు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఒకవేళ అమెరికా బలవంతంగా గ్రీన్ ల్యాండ్ ఆక్రమించాలని చూస్తే ఆదేశాల కోసం చూడకుండా మొదట కాల్పులు జరపాలని తమ సైన్యానికి స్పష్టం చేసింది. ముందు కాల్పులు జరపండి.. ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు అడగండి అని నిబంధనను అమల్లోకి తీసుకువచ్చినట్లు రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది .ఇది కేవలం గ్రీన్ ల్యాండ్ సమస్య కాదని నాటో కూటమి మనుగడకే ప్రమాదం అని డెన్మార్క్ హెచ్చరించింది.
ప్రధానంగా వెనిజులా తర్వాత గ్రీన్ ల్యాండ్ పై సైనిక చర్యకు అమెరికా చూస్తున్న నేపథ్యంలో డెన్మార్క్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ దృష్టి డెన్మార్క్ పై పడింది. ఇక వీలైతే సార్వభౌమ భూభాగాన్ని కూడా బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకుంటారని పదేపదే బెదిరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ప్రధానంగా రష్యన్ అమెరికా చైనా నౌకాల ఉనికి కారణంగా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లేలా ఉందని ట్రంప్ పేర్కొంటున్నారు.
గ్రీన్ల్యాండ్ ప్రజలకు డబ్బు ఎర..
ఇదిలా ఉండగా గ్రీన్ ల్యాండ్ డెన్మార్క్ తో విడిపోయి యుఎస్లో కలవడానికి అక్కడి ప్రజలకు నగదు చెల్లింపులపై ట్రంప్ పరిపాలన అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. వారికి డబ్బులు ఎరగా వేసి మొత్తం గ్రీన్ల్యాండ్ అమెరికాలో కలుపుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్క వ్యక్తికి పదివేల డాలర్ల నుంచి లక్ష డాలర్ల వరకు డబ్బు ఇచ్చేందుకు ప్రతిపాదనలు చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గ్రేట్ డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి మెట్ట ఫ్రెడారెక్ మాట్లాడుతూ డెన్మార్క్ గ్రీన్ ల్యాండ్ భూభాగం.. అమ్మకానికి పెట్టలేదు. స్వాధీనం చేసుకునే ఏ సైనిక ప్రయత్నమైనా నాటో పతనానికి దారి తీస్తుందని అన్నారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ మాత్రం ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ భద్రతకు స్థావరంగా ఉపయోగపడుతుందని నిర్ధారించడంలో డెన్మార్క్ నిరూపించడంలో విఫలమైందని అన్నారు.
