Ditwah Effect on Srilanka: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్.. 334 మంది మృతి.. 400 మంది గల్లంతు..

Ditwah Effect on Srilanka: దిత్వా తుఫాను శ్రీలంకను అతలాకుతలం చేస్తోంది. భారీ వర్షాలు, వరదలు, కొండచరియలు నేలకూలడంతో మరణించిన వారి సంఖ్య 334కి చేరింది. నిన్నటితో పోల్చితే ఒక్క రోజులోనే మరణాల సంఖ్య మరో 180పెరిగింది. సుమారు 400 మంది వరదల్లో గల్లంతయ్యారు. 

శ్రీలంక తీర ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వరదలు రావడంతో వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భారీ వర్షాలు ఆగిపోయినా వరద నీరు ఇంకా తగ్గకపోవడంతో ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. శ్రీలంక డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఏజెన్సీ సమాచారం ప్రకారం, రక్షణ బృందాలు ఇప్పటికీ ప్రమాద ప్రాంతాల్లో గల్లంతైన వారి కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నాయి. అయితే వరద నీరు, కొండచరియలు నేలకూలిన ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు కష్టంగా ఉండటంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది.

ఈ టైంలో మిత్రదేశం శ్రీలంకకు భారత్ సాయం చేసేందుకు ‘ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు’తో ముందుకొచ్చింది. ముందుగా రిలీఫ్ మెటీరియల్‌ను భారత నావికాదళం శ్రీలంక అధికారులకు అందజేశారు. ఇప్పటికే మన NDRF బృందాలు శ్రీలంక చేరుకుని సహాయక చర్యల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నాయి. వరదల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించడంలో, సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బాధితులకు ఆహారం, నీరు, వైద్య సహాయం అందించడానికి స్థానిక అధికారులు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. దిత్వా తుఫానుతో 13 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. కొలంబో, తూర్పు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వరదల కారణంగా విద్యుత్, నీటి సరఫరా ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో శ్రీలంక ప్రభుత్వం అక్కడ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించింది.

