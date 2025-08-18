Ac effects on body: ఏసీ ప్రియులారా బీ అలర్ట్.. చల్లగాలికి అలవాటు పడ్డారో ఇక అంతే సంగతి.. ఈ ప్రాబ్లమ్స్‌ మీతో ట్రావెల్ చెయ్యడం ఖాయం..!

AC Side Effects: ఈ రోజుల్లో చాలామంది సౌకర్యవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడుతున్నారు. పని చేయడంలో శ్రమ తగ్గించే విధంగా ఆధునిక సౌకర్యాలను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అలాంటి వాటిలో ఎయిర్ కండిషనర్ (ఏసీ) ఒకటి. వేసవి వేడిని తట్టుకోవడానికి ఇళ్లలో, ఆఫీసుల్లో, కార్లలో ఏసీలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏసీ వల్ల గది చల్లగా మారి హాయిగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఎక్కువసేపు ఏసీలో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాలు పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏసీ వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శ్వాసకోశ సమస్యలు..
ఏసీ గదిలో గాలి పొడిగా ఉంటుంది. దీని వల్ల దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా గాలిలోనే తిరుగుతాయి. ఇవి శ్వాస ద్వారా శరీరంలోకి వెళితే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, అలర్జీలు, సైనస్, ఆస్తమా వంటివి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
స్కిన్ డ్రై అవ్వడం..
ఏసీ వల్ల గదిలో తేమ తక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల మన చర్మం యొక్క సహజ తేమ కూడా క్రమంగా ఆవిరైపోతుంది. దీంతో చర్మం పొడిబారుతుంది. ఫలితంగా చెమట ఎక్కువగా రాకపోవడం, అలర్జీలు, చర్మం పెళుసులు పెళుసులుగా మారుతుంది.
బాడీ టెంపరేచర్పై ఎఫెక్ట్..
ఎక్కువసేపు ఏసీలో ఉంటే శరీరం చల్లని వాతావరణానికి అలవాటు పడుతుంది. దీంతో బయటకు వెళితే వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకోలేక జలుబు, జ్వరం, తలనొప్పి వంటివి రావచ్చు.
నీరు త్రాగకపోవడం..
ఏసీలో చెమట పట్టదు కాబట్టి దాహం కూడా తక్కువగా వేస్తుంది. దీనివల్ల నీరసం, అలసట, ఉత్సాహం తగ్గడం జరుగుతుంది.
బాడీ పెయిన్స్..
అంతేకాదు ఎక్కువసేపు ఏసీలో కూర్చోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మందగించి.. కండరాలు, కీళ్ల నొప్పులు రావచ్చు.
ఏసీ వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఇవే..
1. గదిలోకి బయటి గాలి వచ్చేలా చూడాలి.
2. ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను 24 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య ఉంచాలి.
3. ఒకటి రెండు గంటలకు ఒకసారి బయటకు వెళ్లి సహజ గాలి పీల్చాలి.
4. చర్మం పొడిబారకుండా మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి.
5. తరచూ నీళ్లు తాగడం మర్చిపోకూడదు.
* ఏసీ తాత్కాలికంగా హాయిని ఇచ్చినా, ఎక్కువసేపు దానిపై ఆధారపడితే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సహజ గాలిని ఎక్కువగా ఉపయోగించి, ఏసీని మితంగా వాడితే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
Also Read: Kseniya Alexandrova: పెళ్లయిన 4 నెలలకే విషాదం.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్ బ్యూటీ మృతి.. తీవ్ర దు:ఖంలో అభిమానులు
Also Read: Blue Tea: కళ్లకు ఫీస్ట్.. శరీరానికి ట్రీట్.. ఆరోగ్యాన్ని మార్చే ఈ శంఖం పూల టీతో కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook