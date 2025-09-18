Donald Trump: భారత్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం.. సంచలన ఆరోపణలు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు..

Trump Calls India Drugs Producing Country: భారత్ పై మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. భారత్ ఒక డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం అంటూ ఆయన ఆరోపించారు. దీంతో పాటు కొన్ని దేశాలు కూడా డ్రగ్స్ తయారీకి కావాల్సిన రసాయనాలను ఉత్పత్తి, రవాణా చేస్తూ యూఎస్ ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రమాదంగా మారాయని ఆయన విమర్శించారు. ఈ జాబితాలో భారత్ చైనా పాక్ తో పాటు మొత్తం 23 దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మెక్సికో, హైతి, పెరూ, పనామా, బర్మా, బొలివియా, కొలంబియా వంటి దేశాలను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చారు.
ఇప్పటికే భారత్ పై అమెరికా 50% సుంకాలు విధించడంతోపాటు సంచలన ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా భారత్ డ్రగ్స్ తయారీ కేంద్రం అని మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు మంగళవారం రాత్రి మీడియా సమావేశంలో ఆయన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే ఇది ఇలా ఉండగా నిన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టిన రోజు. అయితే ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ భారత్ అమెరికా సంబంధాలు మెరుగు పడుతున్నాయన్న తరుణంలో అమెరికా పెద్దన్న మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు. అయితే అమెరికా భారత్ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తుందనే నెపంతో భారత్ పై అధిక మొత్తంలో సుంకం విధించడంతోపాటు అప్పటినుంచి వైట్ హౌస్ ప్రతినిధులు కూడా భారత్పై ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఈ డ్రగ్స్ కు సంబంధించిన కేంద్రంగా అభివర్ణిస్తూ భారత్పై మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు ట్రంప్. ఇక భారత్తో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, కొలంబియా, డొమనికన్ రిపబ్లిక్, ఈక్వేడర్, గోతిమలా, హైతి, జమైకా, లావోస్, మెక్సికో, పాకిస్తాన్, పనామా, వెనిజులా, పెరూ, నికరగువా వంటి దేశాలపై కూడా ఆరోపించారు.
చైనాపై కూడా అమెరికా తీవ్రంగా విమర్శలు చేసింది. ప్రధానంగా మాదకద్రవ్యాల ఉత్పత్తికి ఆజ్యం పోస్తూ చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రసాయన సరఫరాదారుగా నిలిచిందని ఆరోపించింది అమెరికా. అక్రమ రవాణా వల్ల అమెరికా ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఈ డ్రగ్స్ కూడా అని అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రధానంగా అక్కడ యువత ఈ డ్రగ్స్ కు బానిసై వారి మరణానికి కూడా దారితీస్తుంది అంటున్నారు.
Read more: యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో
Read more: యూకేలో పట్టపగలే దారుణం.. మీ దేశానికి వెళ్లిపో అంటూ సిక్కు మహిళపై అత్యాచారం, జాతివివక్ష ఇప్పుడే ఎందుకు?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook