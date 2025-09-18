English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump: భారత్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం.. సంచలన ఆరోపణలు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు..

Trump Calls India Drugs Producing Country: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ భారత్ పై మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు. భారత్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మంగళవారం రాత్రి జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన భారత్‌తో పాటు మరో 23 దేశాలు డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 18, 2025, 08:08 AM IST

Donald Trump: భారత్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం.. సంచలన ఆరోపణలు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు..

Trump Calls India Drugs Producing Country: భారత్ పై మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. భారత్‌ ఒక డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం అంటూ ఆయన ఆరోపించారు. దీంతో పాటు కొన్ని దేశాలు కూడా డ్రగ్స్ తయారీకి కావాల్సిన రసాయనాలను ఉత్పత్తి, రవాణా చేస్తూ యూఎస్ ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రమాదంగా మారాయని ఆయన విమర్శించారు. ఈ జాబితాలో భారత్ చైనా పాక్ తో పాటు మొత్తం 23 దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మెక్సికో, హైతి, పెరూ, పనామా, బర్మా, బొలివియా, కొలంబియా వంటి దేశాలను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చారు. 

 ఇప్పటికే భారత్ పై అమెరికా 50% సుంకాలు విధించడంతోపాటు సంచలన ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా భారత్ డ్రగ్స్ తయారీ కేంద్రం అని మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు మంగళవారం రాత్రి మీడియా సమావేశంలో ఆయన విషయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే ఇది ఇలా ఉండగా నిన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టిన రోజు. అయితే ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ భారత్‌ అమెరికా సంబంధాలు మెరుగు పడుతున్నాయన్న తరుణంలో అమెరికా పెద్దన్న మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు. అయితే అమెరికా భారత్ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తుందనే నెపంతో భారత్ పై అధిక మొత్తంలో సుంకం విధించడంతోపాటు అప్పటినుంచి వైట్ హౌస్ ప్రతినిధులు కూడా భారత్‌పై ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఈ డ్రగ్స్ కు సంబంధించిన కేంద్రంగా అభివర్ణిస్తూ భారత్‌పై మరోసారి అక్కసు వెల్లగక్కారు ట్రంప్‌. ఇక భారత్‌తో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, కొలంబియా, డొమనికన్‌ రిపబ్లిక్, ఈక్వేడర్, గోతిమలా, హైతి, జమైకా, లావోస్, మెక్సికో, పాకిస్తాన్, పనామా, వెనిజులా, పెరూ, నికరగువా వంటి దేశాలపై కూడా ఆరోపించారు.

చైనాపై కూడా అమెరికా తీవ్రంగా విమర్శలు చేసింది. ప్రధానంగా మాదకద్రవ్యాల ఉత్పత్తికి ఆజ్యం పోస్తూ చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రసాయన సరఫరాదారుగా నిలిచిందని ఆరోపించింది అమెరికా. అక్రమ రవాణా వల్ల అమెరికా ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఈ డ్రగ్స్ కూడా అని అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రధానంగా అక్కడ యువత ఈ డ్రగ్స్ కు బానిసై వారి మరణానికి కూడా దారితీస్తుంది అంటున్నారు.

Read more:  యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో

Read more: యూకేలో పట్టపగలే దారుణం.. మీ దేశానికి వెళ్లిపో అంటూ సిక్కు మహిళపై అత్యాచారం, జాతివివక్ష ఇప్పుడే ఎందుకు?

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump India drugsTrump on India drug hubTrump India controversyIndia drug production news

