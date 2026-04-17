Donald Trump: ఇరాన్ తో కాల్పుల విరమణపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Iran Israel War: ఇరాన్‌తో యుద్ధం విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌ తో రెండు నెలలే యుద్ధం చేశామన్నారు.  అమెరికా చేసిన ఇతర యుద్ధాలు 18 ఏళ్లు, నాలుగేళ్లు కొనసాగాయని తెలిపారు. ఈ యుద్ధంలో తాము త్వరలోనే విజయం సాధిస్తామన్నారు. ఇరాన్‌పై దాడులు చేయకపోతే చెడు పరిణామాలు చోటుచేసుకునేవని ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.   

Last Updated : Apr 17, 2026, 03:19 PM IST

America President Donald Trump: ఇరాన్‌లో త్వరలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చని ట్రంప్‌ అన్నారు. అమెరికా- ఇరాన్‌ మధ్య కొనసాగుతున్న అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదన్నారు. టెహ్రాన్‌ తమతో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం తాము ఆ విషయం పైనే దృష్టిసారించామని, చర్చల్లో పురోగతి సాధిస్తే.. కాల్పుల విరమణను పొడిగిస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు.ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం చేసుకునేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. శుద్ధిచేసిన యురేనియం నిల్వలను తమకు అప్పగించేందుకు టెహ్రాన్‌ అంగీకరించిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇరు పక్షాల మధ్య సంప్రదింపులు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయన్నారు. శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఇరు దేశాలు చేరువలో ఉన్నాయన్నారు. ఒప్పందం కుదిరితే.. తానే స్వయంగా పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లి, సంతకాల ప్రక్రియలో  భాగమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రంప్‌ చెప్పారు. ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ అంగీకారం గడువును పొడిగించేందుకు తాను సిద్ధమేనని తెలిపారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై విధించిన కాల్పుల విరమణ గడువు ఈ నెల 22న ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 

ఇరాన్‌పై అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌ ఎన్నటికీ అణ్వస్త్రాన్ని పొందకుండా తాము అడ్డుకుంటామని తెలిపారు. అమెరికాతో చర్చలు జరిపి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం తప్పా.. టెహ్రాన్‌ కు మరో మార్గం లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ దాడులకు దిగుతామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా మరింత ఒత్తిడికి గురిచేసేలా.. ఆ దేశ చమురుపై మరిన్ని ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. టెహ్రాన్‌ చమురు ఎగుమతులతో సంబంధాలున్న వ్యక్తులతో పాటు సంస్థలు, నౌకలన్నింటికీ ఇవి వర్తిస్తాయని తెలిపింది. 

ఇదిలా ఉండగా హర్మూజ్‌లో రవాణా కార్యకలాపాలు స్వేచ్ఛగా, సురక్షితంగా సాగేలా చూడాలని ఇరాన్‌ను చైనా కోరింది. ఆ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం అంతర్జాతీయ డిమాండ్‌ అని పేర్కొంది. ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీతో గురువారం ఫోన్‌లో మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌ యీ ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. 

అమెరికా హెచ్చరికలను లెక్కచేయని ఇరాన్..గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చింది. హర్మూజ్‌పై ఆధిపత్యం చెలాయించేందుకు ప్రయత్నించొద్దంటూ అమెరికాను ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీ సైనిక సలహాదారు మొహ్సిన్‌ రెజాయీ హెచ్చరించారు. అలాంటి ప్రయత్నాలేవైనా చేస్తే.. అక్కడ ఉన్న ఇరాన్ క్షిపణుల దెబ్బకు వాషింగ్టన్‌ నౌకలన్నీ మునిగిపోతాయన్నాని గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. హర్మూజ్‌కు రక్షక భటుడిగా ట్రంప్‌ మారాలనుకుంటున్నారని ఆయన విమర్శించారు. మరోవైపు తమ దేశం నుంచి పెట్రో కెమికల్‌ ఎగుమతులు నిలిపివేస్తున్నట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు దేశీయంగా అన్ని సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

తీవ్ర ఉద్రిక్తతలను చల్లార్చే దిశగా ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగు పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చొరవతో ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు 10 రోజుల పాటు తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. నిన్న జరిగిన  ఉన్నత స్థాయి దౌత్యపరమైన చర్చల అనంతరం ఈ కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ఈ విరామం ఇరు దేశాల మధ్య శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఒక వారధిగా పనిచేస్తుందని వైట్ హౌస్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.

ఈ సీజ్‌ఫైర్‌ ప్రకటన వెనుక వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చలు ఉన్నాయి. ప్రాంతీయ యుద్ధ భయాలను తొలగించేందుకు అమెరికా-ఇరాన్ దేశాలు ఒక అవగాహనకు వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఒప్పందం కుదరడం గమనార్హం. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఇప్పటికీ కొంత ఆందోళనకరంగానే ఉంది. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ దళాలు హిజ్బుల్లా స్థావరాలపై దాడులు కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ కాల్పుల విరమణ లెబనాన్‌లోని హిజ్బుల్లాకు కూడా వర్తించాలని ఇరాన్ గట్టిగా పట్టుబడుతోంది. ఈ పేచీ కారణంగా ఒప్పందం అమలు కొంత సంక్లిష్టంగా మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

గత మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కాలంలో ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు ముఖాముఖి చర్చలు జరపడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. వాషింగ్టన్ డి.సి.లో జరిగిన ఈ కీలక భేటీలో అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, ఇతర ఉన్నతాధికారులు కీలక పాత్ర పోషించారు. 34 ఏళ్ల తర్వాత ఇరు దేశాలు ఒకే వేదికపై కూర్చుని చర్చలు జరపడం మధ్యప్రాచ్య రాజకీయాల్లో ఒక నూతన అధ్యాయంగా నిలవనుంది. 

