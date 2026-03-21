Donald Trump: నాటో దేశాలపై ట్రంప్ ఫైర్.. పిరికి పందల్లారా అంటూ అగ్ర రాజ్యాధినేత గుస్సా..

Donald Trump on NATO: ఇరాన్ దేశంతో జరుగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తున్నామని.. ఇలాంటి సమయంలో సీజ్ ఫైర్ అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు ట్రంప్. అంతేకాదు ఇరాన్ తో యుద్ధం నేపథ్యంలో నాటో దేశాలపై విరుచుకుపడ్డారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 08:48 AM IST

America Vs Iran Vs Israel War: ఇరాన్ తో యుద్ధంలో సీజ్ ఫైర్ పై తనకు ఏ మాత్రం ఆసక్తి లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు ట్రంప్. చర్చలు ఇరాన్ తో జరపవచ్చు, కానీ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం చేసుకోవాలని తాను అనుకోవడంలేదని కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పారు. అవతలి పక్షాన్ని నాశనం చేస్తున్నప్పుడు మనకు సీజ్ ఫైర్ అవసరం లేదని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఇరాన్ కు సంబంధించిన నేవీ, వైమానిక దళాలను ఫినిష్ చేసినట్లు తెలిపారు. అసలు వారి ద‌గ్గర ఎలాంటి పరికరాలు లేవని తాజాగా మీడియాతో వెల్లడించారు. అమెరికా అనుకుంటే ఇప్పుడే యుద్ధాన్ని ముగించగలదని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ పై ఐదు ప్రధాన లక్ష్యాల‌పై అమెరికా విజయం సాధించిందని తెలిపారు. హార్ముజ్ జలసంధి మార్గాన్ని ఉపయోగించుకునే దేశాలే ఇకపై భద్రత బాధ్యతలను స్వీకరించాలని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ నుంచి భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ముప్పును తిప్పికొట్టేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు ట్రంప్.

ఇరాన్‌పై యుద్ధం మరో దశకు చేరుకోబోతున్నట్టు తెలుస్తున్నది. మిలిటరీ స్థావరాలు, నాయకత్వం లక్ష్యంగా జరిగిన దాడులు.. చమురు కేంద్రాలపైకీ మళ్లింది. ఇప్పుడు నేరుగా అమెరికా సైన్యాన్ని ఇరాన్‌ దేశానికి పంపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇది వరకే యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్, యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ వంటి భారీ యుద్ధ నౌకలు ఇరాన్ సమీప జలాల్లో అమెరికా మోహరించింది. ఈ యుద్ధ నౌకలు ఇరాన్‌పై భీకర దాడికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఇప్పుడ భూతలదాడులకు అమెరికా సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం మరో మూడు వార్‌షిప్‌లను ఇరాన్ వైపు పంపింది. సుమారు 5 వేల మంది ఆంఫిబియస్ యూనిట్‌ను పంపినట్టూ తెలుస్తోంది. యూఎస్ఎస్ బాక్సర్, ట్రిపోలి సహా మూడు ఆంఫిబియస్ అజాల్డ్ షిప్‌లు ఇరాన్ వైపు వెళ్లుతున్నట్టు ఓ అమెరికా అధికారి ధ్రువీకరించారు. వీటిపై సుమారు 2,500 మంది మెరైన్ సిబ్బంది ఉన్నట్టు తెలిపారు. ఇది చాలా సెన్సిటివ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ అని పేర్కొంటూ వివరాలను వెల్లడించడానికి మరో ఇద్దరు అమెరికా అధికారులు నిరాకరించారు.

ఇరాన్‌ సైన్యాన్ని, నేవీని, వైమానిక దళాలను, నాయకత్వాన్ని, ఆయుధగారాలను, అండర్‌గ్రౌండ్లను ధ్వంసం చేశామని, అసలు అక్కడేమీ లేదన్నట్టుగా ట్రంప్ చెప్పారు. కానీ, అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తూ గ్రౌండ్ ట్రూప్‌లను ఇరాన్ వైపునకు పంపిస్తున్నారు. ఈ సైన్యాన్ని ఇరాన్‌కు పంపడానికి రెండు టార్గెట్లు ట్రంప్‌కు ఉండొచ్చనే చర్చ జరుగుతున్నది. హోర్ముజ్ జలసంధిని ఓపెన్ చేయాలని, విదేశీ నౌకలను ఈ జలసంధి గుండా పంపడానికి సేఫ్‌గా మార్చడానికి ఈ ట్రూపులను పంపుతున్నట్టు చెబుతున్నారు. ఈ ఆంఫిబియస్ వార్‌షిప్‌లు యుద్ధనౌకల వంటివే అయినా.. తీరానికి సమీపంగా తక్కువ లోతున్న ప్రాంతానికీ చేరుకోగలవు. ఈ వార్‌షిప్‌లపై సైన్యం తీరంలోని ఇరాన్‌కు చెందిన ఓ కీలక దీవికి చేరుకుని జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలకు రక్షణ కల్పించాలని భావిస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు. మరో లక్ష్యం శుద్ధిచేసిన యురేనియం, ఖార్గ్ దీవి ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై దాడులు చేసినా.. భూగర్భంలో శుద్ధిచేసిన యురేనియం సేకరించడానికి నేరుగా సైన్యం పోకతప్పదు. దీనికితోడు ఖార్గ్ దీవిపైనున్న సంపదను సైతం ధ్వంసం చేయకుండా స్వాధీనం చేసుకోవాలన్నది ట్రంప్ ఆలోచన అని చెబుతున్నారు.

అమెరికా మిత్రదేశాలు నాటో సభ్యదేశాలపై ట్రంప్ విరుచుకుపడ్డారు. హోర్ముజ్ జలసంధిని కాపాడటానికి ముందుకు రావాలని కోరితే రాలేవని, కానీ, చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయని గగ్గోలు పెడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే తాము ఇరాన్‌ సైన్యాన్ని చాలా వరకు నాశనం చేశామని, చివరిలో కొంత ప్రతిఘటన ఉంటే ఉండొచ్చని, అందుకూ నాటో దేశాలు సిద్ధపడకపోవడం దారుణమని అభిప్రాయపడ్డారు. వాళ్లకు అది చాలా చిన్న రిస్క్ అని పేర్కొంటూ.. పిరికిపందలు, మిమ్మల్ని తాను గుర్తుంచుకుంటా అంటూ మండిపడ్డారు.అంతేకాదు అమెరికా లేకపోతే నాటో లేదని చెప్పుకొచ్చారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

