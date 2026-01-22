Trump -india: భారత్ పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. మోడీని ఆ విధంగా..

Trump - Narendra Modi: గత కొన్నేళ్లు భారత్ పై టారిఫ్ లతో విరుచుకుపడుతున్న ట్రంప్.. తాజాగా మెత్తపడినట్టు కనిపిస్తుంది. ట్రంప్ ఎంత చేసినా మోడీ దిగిరాకపోవడంతో మళ్లీ నరేంద్ర మోడీని ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డాడు. తాజాగా భారత్, అమెరికా ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో మరింత బలోపేతం అయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
తాము భారత్తో ఒక అద్భుతమైన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోబోతున్నామన్నారు. దీనిపై చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయని అన్నారు. ఈ ఒప్పందం ఇరు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని కామెంట్ చేశారు.ప్రపంచ దేశాలతో వాణిజ్యపరమైన సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ను అమెరికా ఒక నమ్మకమైన, వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా చూస్తోందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
2030 నాటికి ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 500 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త ఒప్పందం ఉండబోతోందన్నారు. గతంలో కొన్ని సుంకాల విషయంలో విభేదాలు వచ్చినప్పటికీ, ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలతో ఆ అడ్డంకులు తొలగిపోయి, త్వరలోనే చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
