English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: ట్రంప్ కు దిమ్మదిరిగే మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే షాక్.. న్యూయార్క్, వర్జీనియా ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం..

Donald Trump: ట్రంప్ కు దిమ్మదిరిగే మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే షాక్.. న్యూయార్క్, వర్జీనియా ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం..

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కి దిమ్మదిరిగే మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే  బిగ్ షాక్ తగిలింది. అమెరికా స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి షాకిచ్చాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 5, 2025, 02:40 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..
6
tirumala
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..
Anasuya Bharadwaj: నా ఏజ్ తగ్గుతూ.. అది మాత్రం బాగా పెరుగుతుంది.!. బాంబు పేల్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నా ఏజ్ తగ్గుతూ.. అది మాత్రం బాగా పెరుగుతుంది.!. బాంబు పేల్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Gopichand Hinduja: హిందుజా గ్రూప్ చైర్మన్ గోపీచంద్ పి హిందుజా కన్నుమూత
5
Gopichand Hinduja Passed Away
Gopichand Hinduja: హిందుజా గ్రూప్ చైర్మన్ గోపీచంద్ పి హిందుజా కన్నుమూత
Prabhas: ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా సినిమా నిలిపివేత.. నిరాశలో అభిమానులు..!
5
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా సినిమా నిలిపివేత.. నిరాశలో అభిమానులు..!
Donald Trump: ట్రంప్ కు దిమ్మదిరిగే మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే షాక్.. న్యూయార్క్, వర్జీనియా ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం..

Donald Trump: రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టి యేడాది గడవక ముందే డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై అక్కడ ప్రజలకు విసుగొచ్చింది. ఆయన తీసుకునే పిచ్చి తుగ్లక్ నిర్ణయాలకు విసిపోయిన అక్కడ ఓటర్లు.. తాజాగా అక్కడ జరిగిన స్థానికంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లిక్ పార్టీకి గట్టి షాక్ ఇచ్చారు.  ఈ ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకంగా మారిన న్యూయార్క్ నగర మేయర్ పదవిని డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జోహ్రాన్ మమ్దానీ దక్కించుకున్నాడు. అదే సమయంలో వర్జీనియాలో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అబిగైల్ స్పాన్‌బెర్గర్ విజయం సాధించారు. వర్జీనియా చరిత్రలో తొలి మహిళా గవర్నర్ అబిగైల్ కావడం కీలకంగా మారింది.అటు వర్జీనియా లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్ గా డెమొక్రాట్ అభ్యర్ధి గజాలా హష్మీ ఎన్నికయ్యారు.  అటు న్యూయార్క్ నగర మేయర్ పదవిని డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జొహ్రాన్ మమ్దానీ దక్కించుకున్నాడు. మమ్దానీకి 49.06శాతం ఓట్లు  పోలయ్యాయి. ప్రత్యర్థి క్యూమోకు 41.6 శాతం ఓట్లు  వచ్చాయి. దీంతో, దాదాపు లక్ష ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో మమ్దానీ విజయం సాధించారు. ఆయన భారతీయ, ఉగాండా మూలాలు కలిగిన వ్యక్తి. భారత సంతతికి చెందిన తల్లిదండ్రులకు ఉగాండాలో జన్మించాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తన ఏడేళ్ల వయస్సు నుంచి ఉగాండా నుంచి వాళ్ల ఫ్యామిలీ అమెరికాకు వెళ్లారు. 2018లో సహజ పౌరసత్వం పొందారు. 2021 నుంచి న్యూయార్క్ చట్టసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. దాదాపు రెండు మిలియన్లకుపైగా ఓటర్లు ఓటు వేశారు. 1969 తర్వాత న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికల్లో ఇంత భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ నమోదు కావడం విశేషం. 34ఏళ్లు అతిపిన్న వయస్సులో న్యూయార్క్ మేయర్‌గా ఎన్నికైన వ్యక్తిగా మమ్దానీ రికార్డు సృష్టించాడు.

మమ్​దాని తల్లి ప్రముఖ భారతీయ దర్శకురాలు మీరా నాయర్‌. అతని తండ్రి మహ్మద్ మమ్​దాని గుజరాతీకి మూలాలకు చెందిన వ్యక్తి.  ఉగాండాలో సెటిలయ్యే వాడు. కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో మహ్మద్ ప్రొఫెసర్ గా  పనిచేశారు. మమ్​దాని ఉగాండలోని కాంపాలాలో జన్మించారు. అతని 7 ఏళ్ల వయసులో కుటుంబంతో కలిసి అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌కు వలస వచ్చారు. 2018లో అతనికి అమెరికా పౌరసత్వం లభించింది. బ్రాంక్స్‌ హై స్కూల్ ఆఫ్ సైన్స్‌లో చదివి, తరువాత బౌడోయిన్ కళాశాల నుంచి ఆఫ్రికానా స్టడీస్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

మమ్​దానిని ఓడించేందుకు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున ట్రంప్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగిన అతని గెలుపును ఆపలేకపోయింది. మేయర్ సీటు కోసం స్వయంగా అధ్యక్షుడు రంగంలోకి దిగడంతో ఈ ఎన్నికపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అంతేకాదు, ఈ ఎన్నికకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. ఎన్నికలకు కొన్ని గంటల ముందు కూడా మమ్​దానిని ఓడించేందుకు నగర ఓటర్లను ట్రంప్ ఓ రకంగా హెచ్చిరించే విధంగా ట్వీట్ చేశారు. కమ్యూనిస్టు భావజాలం ఉన్న మమ్​దానిని గెలిపిస్తే, నగరానికి కనీస అవసరాలకు సరిపోయేంత నిధులు మాత్రమే ఇస్తానంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ట్రంప్ మాటలను లెక్క చేయని ఓటర్లు మమ్​దానిని గెలిపించారు. తద్వారా మమ్​దాని న్యూయార్క్ రాజకీయ యవనికపై కొత్త చరిత్రను లిఖించారు.అంతేకాదు న్యూయార్ మేయర్ గా ఎన్నికైన భారతీయ అమెరికన్ హిందూ  ముస్లిమ్ అని చెప్పాలి. 

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Donald TrumpDonald Trump Big ShockZohran Mamdani elected as New York MayorVarginia governor electionsVarginia Lieutenant governor Ghazala Hashmi

Trending News