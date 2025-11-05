Donald Trump: ట్రంప్ కు దిమ్మదిరిగే మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే షాక్.. న్యూయార్క్, వర్జీనియా ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం..

Donald Trump: రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టి యేడాది గడవక ముందే డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై అక్కడ ప్రజలకు విసుగొచ్చింది. ఆయన తీసుకునే పిచ్చి తుగ్లక్ నిర్ణయాలకు విసిపోయిన అక్కడ ఓటర్లు.. తాజాగా అక్కడ జరిగిన స్థానికంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లిక్ పార్టీకి గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. ఈ ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకంగా మారిన న్యూయార్క్ నగర మేయర్ పదవిని డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జోహ్రాన్ మమ్దానీ దక్కించుకున్నాడు. అదే సమయంలో వర్జీనియాలో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అబిగైల్ స్పాన్బెర్గర్ విజయం సాధించారు. వర్జీనియా చరిత్రలో తొలి మహిళా గవర్నర్ అబిగైల్ కావడం కీలకంగా మారింది.అటు వర్జీనియా లెఫ్ట్ నెంట్ గవర్నర్ గా డెమొక్రాట్ అభ్యర్ధి గజాలా హష్మీ ఎన్నికయ్యారు. అటు న్యూయార్క్ నగర మేయర్ పదవిని డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జొహ్రాన్ మమ్దానీ దక్కించుకున్నాడు. మమ్దానీకి 49.06శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి. ప్రత్యర్థి క్యూమోకు 41.6 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో, దాదాపు లక్ష ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో మమ్దానీ విజయం సాధించారు. ఆయన భారతీయ, ఉగాండా మూలాలు కలిగిన వ్యక్తి. భారత సంతతికి చెందిన తల్లిదండ్రులకు ఉగాండాలో జన్మించాడు.
తన ఏడేళ్ల వయస్సు నుంచి ఉగాండా నుంచి వాళ్ల ఫ్యామిలీ అమెరికాకు వెళ్లారు. 2018లో సహజ పౌరసత్వం పొందారు. 2021 నుంచి న్యూయార్క్ చట్టసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. దాదాపు రెండు మిలియన్లకుపైగా ఓటర్లు ఓటు వేశారు. 1969 తర్వాత న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికల్లో ఇంత భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ నమోదు కావడం విశేషం. 34ఏళ్లు అతిపిన్న వయస్సులో న్యూయార్క్ మేయర్గా ఎన్నికైన వ్యక్తిగా మమ్దానీ రికార్డు సృష్టించాడు.
మమ్దాని తల్లి ప్రముఖ భారతీయ దర్శకురాలు మీరా నాయర్. అతని తండ్రి మహ్మద్ మమ్దాని గుజరాతీకి మూలాలకు చెందిన వ్యక్తి. ఉగాండాలో సెటిలయ్యే వాడు. కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో మహ్మద్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేశారు. మమ్దాని ఉగాండలోని కాంపాలాలో జన్మించారు. అతని 7 ఏళ్ల వయసులో కుటుంబంతో కలిసి అమెరికాలోని న్యూయార్క్కు వలస వచ్చారు. 2018లో అతనికి అమెరికా పౌరసత్వం లభించింది. బ్రాంక్స్ హై స్కూల్ ఆఫ్ సైన్స్లో చదివి, తరువాత బౌడోయిన్ కళాశాల నుంచి ఆఫ్రికానా స్టడీస్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
మమ్దానిని ఓడించేందుకు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున ట్రంప్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగిన అతని గెలుపును ఆపలేకపోయింది. మేయర్ సీటు కోసం స్వయంగా అధ్యక్షుడు రంగంలోకి దిగడంతో ఈ ఎన్నికపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అంతేకాదు, ఈ ఎన్నికకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది. ఎన్నికలకు కొన్ని గంటల ముందు కూడా మమ్దానిని ఓడించేందుకు నగర ఓటర్లను ట్రంప్ ఓ రకంగా హెచ్చిరించే విధంగా ట్వీట్ చేశారు. కమ్యూనిస్టు భావజాలం ఉన్న మమ్దానిని గెలిపిస్తే, నగరానికి కనీస అవసరాలకు సరిపోయేంత నిధులు మాత్రమే ఇస్తానంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ట్రంప్ మాటలను లెక్క చేయని ఓటర్లు మమ్దానిని గెలిపించారు. తద్వారా మమ్దాని న్యూయార్క్ రాజకీయ యవనికపై కొత్త చరిత్రను లిఖించారు.అంతేకాదు న్యూయార్ మేయర్ గా ఎన్నికైన భారతీయ అమెరికన్ హిందూ ముస్లిమ్ అని చెప్పాలి.
