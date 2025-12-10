Donald Trump: భారతీయులకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బిగ్ షాక్.. ఏకంగా 85 వేల వీసాలు రద్దు..

వీసాలు రద్దు అయిన వారిలో 8,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం, దాడులు, దొంగతనం వంటి నేరారోపణలే ఈ వీసా రద్దులకు ప్రధాన కారణాలుగా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. భద్రతా తనిఖీలలో ఎలాంటి రాజీ పడబోమని తెలిపారు. ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు అమెరికన్లకు సురక్షితమని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే వీసా జారీ చేస్తామని ఆ అధికారి స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా పౌరుల భద్రత, ప్రజా భద్రతా ప్రమాణాలను అమలు చేసే దిశగా అమెరికన్ ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది వివిధ కేటగిరీలకు చెందిన 85 వేల వీసాలను రద్దు చేసినట్లు ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఇది గత సంవత్సరం రద్దు చేసిన వాటి కంటే రెట్టింపు కావడం గమనార్హం.
అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీసా పరిశీలన విధానం అత్యంత కఠినంగా ఉందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా హై-రిస్క్ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే దరఖాస్తుదారుల విషయంలో మరింత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 2021లో సైనిక ఉపసంహరణ తర్వాత అఫ్గనిస్థాన్లో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితులపై ఎప్పుడూ ఆందోళనలు ఉన్నాయన్నారు. వీసా దరఖాస్తుదారులు అమెరికన్ భద్రతకు ముప్పు కలిగించకుండా నిరోధించడానికి తనిఖీలను కఠినతరం చేశామని అధికారులు తెలిపారు. భద్రతా తనిఖీలలో ఎలాంటి తొందరపాటు ఉండదు. దరఖాస్తుదారుడు అమెరికన్ భద్రతకు ముప్పు కలిగించడని నిర్ధారించుకునే వరకు వీసా జారీ చేయబడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
భారతీయులకు జారీ చేసిన దాదాపు 80 హెచ్1బీ వీసాలు నకిలీవని భారతీయ- అమెరికన్ దౌత్యవేత్త మహవష్ సిద్ధిఖీ ఆరోపించారు. వాటిలో ఫేక్ డిగ్రీలు, రాజకీయ ఒత్తిళ్ల ద్వారా వాటిని పొందారని చెప్పారు. హెచ్1బీ వీసాకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు కలిగిన వ్యక్తులు లేవన్నది ఆయన మాట. చెన్నై సిటీ నుంచి 2 లక్షలకు పైగా హెచ్1బీ వీసాలు రావడంపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. వీసా, వలసదారులపై జరిగిన.. జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో 85 వేల వీసాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది అమెరికా. ఇందులో భారత్కి చెందినవారు ఎంతమంది ఉన్నారనేది ఇంకా స్పష్టత రావాల్సివుంది.
