Donald Trump: 'పెద్దన్న ఇది నీ స్థాయికి తగునా?'.. మోదీ టెర్రిఫిక్‌ మ్యాన్, భారత్‌ పాక్‌ యుద్ధం మళ్లీ మొదలవుతుందో అని రెచ్చగొట్టు వ్యాఖ్యాలు చేసిన ట్రంప్‌..

Trump Called PM Modi Terrific Man: భారత్పై సుంకాలతో విరుచుకుపడ్డ అమెరికా తాజాగా మరోసారి కవ్వింపు వ్యాఖ్యలకు పాల్పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తన స్థాయికి తగినట్లుగా కాకుండా పొంతనలేని వ్యాఖ్యలు భారత్ పై చేశారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని ఒక టెరిఫిక్ మ్యాన్గా ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతే కాదు భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తలు తిరిగి మొదలవుతాయో లేదో తాను చెప్పలేను అంటూ కవ్వించేలా మాట్లాడారు. ఒకవేళ యుద్ధం మొదలయితే తానే ఆపుతామని కూడా చెప్పారు. అయితే యుఎస్ భారత భాగస్వామ్యాన్ని దెబ్బ తీయాలి అనే ట్రంప్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నానని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే తప్పుడు అంచనాలు వేస్తున్నారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది వీడియో. దీనిపై నెటిజెన్లు కూడా ట్రంప్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.
ప్రధానంగా భారత్ పై ట్రంప్ విధించిన 25% అదనపు సుంకం (మొత్తంగా 50%) ఇవాళ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి అమల్లోకి రానుంది. దీంతో మన దేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే 48 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. ప్రధానంగా ఆభరణాలు, చెప్పులు, రొయ్యలు, జౌలీ వస్తువులు, దుస్తువులు, జంతు ఉత్పత్తులు, రసాయనాలు పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇక మెడిసిన్, ఇంధన ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు దీని నుంచి మినహాయింపు లభించింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ మరోసారి వ్యాఖ్యానించారు. ఆ సమయంలో ప్రధాని మోడీతో మాట్లాడానని ఇరుదేశాల మధ్య ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని ఉద్రిక్తత ఇలాగే కొనసాగితే ఇరుదేశాలతో ఎలాంటి వాణిజ్యం చేసుకోము. అంతేకాదు దిమ్మతిరిగే సుంకాలు కూడా విధిస్తామని తాను హెచ్చరించానని. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్ పాక్కు మధ్య యుద్ధం ఆగిపోయిందని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Washington DC | In a Bilateral Meeting with the President of the Republic of Korea, US President Donald Trump says, "... I stopped 7 wars that were raging... including India and Pakistan that was probably two weeks away from being a nuclear war. They were shooting down… pic.twitter.com/Yefj3LjKuc
— ANI (@ANI) August 25, 2025
ఇదిలా ఉండగా రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో ఏడు విమానాలు కూలిపోయినట్లు కూడా ఆయన ఈ వీడియోలో చెప్పారు. ఇక దీనికి 150 మిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల విలువైన విమానాలను కూల్చివేశారని రెండు దేశాల వాస్తవ సంఖ్యను కూడా వివరించలేదన్నారు. ట్రంప్ గత కొన్ని రోజులుగా భారత్ పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని వ్యాఖ్యలు చేస్తూనే వచ్చారు. మరోవైపు భారత్ కూడా ఈ వాదనను తిరస్కరించింది. తమ వైఖరిని స్పష్టంగా వివరించింది కూడా. ఎలాంటి మూడో పార్టీ జోక్యం లేదు. తమ స్వప్రయోజనాల కోసం తాము తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల కాల్పుల విరమణ చేపట్టినట్లు భారత్ వెల్లడించింది.
Read more: వైష్ణోదేవి యాత్ర మార్గంలో ఆకస్మిక వరదలు.. కొండచరియలు విరిగిపడి 30 మంది మృతి..
Read more: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.