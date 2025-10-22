English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: వైట్‌హౌస్‌లో దీపావళి వేడుకలు.. భారతీయులకు ట్రంప్‌ విషెస్‌, వీడియో

Donald Trump: వైట్‌హౌస్‌లో దీపావళి వేడుకలు.. భారతీయులకు ట్రంప్‌ విషెస్‌, వీడియో

Donald Trump Diwali Wishes Video: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారతీయులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వైట్‌హౌస్‌లో ఆయన దీపావళి వేడుకలు నిర్వహిస్తూ దీపాలు కూడా వెలిగించారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తాజాగా మాట్లాడినట్లు ఆయన తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:56 AM IST

Donald Trump Diwali Wishes Video: వైట్ హౌస్ లో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా భారతీయులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వైట్ హౌస్ లో నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకల్లో ఆయన పలువురు భారత సంతతి అధికారులతో పాటు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడు అని ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్యం గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తాజాగా మాట్లాడినట్లు ఆయన తెలిపారు. వైట్ హౌస్ లో నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకలు భాగంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ యుద్ధాలను ఆపుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతిని కూడా నెలకొల్పుతున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 

 అంతేకాదు నరేంద్ర మోదీ గొప్ప వ్యక్తి.. గొప్ప స్నేహితుడు అని కూడా పిలిచారు. అమెరికా భారత సంబంధాలు శాంతితో సంబంధాలు కొనసాగాలన్నారు.. భారత ప్రజలకు ట్రంపు హృదయపూర్వకంగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఇంకా భారత్ పాక్‌ యుద్ధంపై కూడా మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రస్తావించాడు. దీపావళి అంటే అజ్ఞానం పై జ్ఞానం.. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయమని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 

 

 

 అంతేకాదు దీపావళి సందర్భంగా వేడుకలు జరుపుకునేవారు శత్రువుల ఓటమి అడ్డంకులను అధిగమించడం బందీలను విడిపించడం వంటివి కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని జ్ఞాన మార్గాన్ని అనుసరించడం అంటూ దివ్య జ్వాల ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తు చేస్తుంది అన్నారు. ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు వైట్ హౌస్ లోని దీపావళి వేడుకల్లో భారత సంతతి చెందిన పలువురు అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. కాష్‌ పటేల్, తులసి గబ్బార్‌ కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. 

 

 

 ఇక భారత్ పై అమెరికా సుంకాలు పెంపు తరుణంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇలా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని భారత్‌పై అధిక సుంకాలు కూడా విధించారు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. డోనాల్డ్ ట్రంప్ తో ఇటీవల ఢిల్లీ సందర్శించిన కీర్‌ స్టార్మర్‌ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా వారు ఈ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Read more:  ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా 'నో కింగ్స్‌' నిరసన.. అమెరికాతోపాటు యూరప్‌లో కూడా వేలాది మంది వీధుల్లోకి..! ఎందుకో తెలుసా?

Read more:  ఆలస్యం చేస్తే అస్సలు ఊరుకునేది లేదు.. హమాస్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడి అల్టిమేటం..! 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump Diwali WishesTrump White House Diwali celebrationDonald Trump message to IndiansTrump Modi friendship

