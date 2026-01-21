English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: బిగ్ బ్రేకింగ్‌.. డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం, అసలేమైంది?

Donald Trump: బిగ్ బ్రేకింగ్‌.. డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం, అసలేమైంది?

Technical Glitch In Donald Trump Flight: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ విమానానికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్‌ విమానంలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడడంతో దావోస్ పర్యటన వెళ్లకుండా ఆయన తిరిగి రావలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దాదాపు 680 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన ఆ ఫ్లైట్ యూ టర్న్‌ తీసుకొని మేరీల్యాండ్ లోని బేస్ ఆండ్రూస్‌లో ల్యాండ్‌ అయిపోయింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:17 AM IST

Technical Glitch In Donald Trump Flight: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం స్విట్జర్లాండ్‌లో జరుగుతున్న దావోస్‌ సమావేశానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఆయన ప్రయాణిస్తోన్న విమానంలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. దీంతో 680 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించిన ఫ్లైట్ మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకొని మేరీల్యాండ్‌లోని బేస్ ఆండ్రూస్‌లో ల్యాండ్ అయిపోయిందని అధికారులు వెల్లడించారు .విమానంలో చిన్న ఎలక్ట్రిక్ ఇష్యూ వచ్చిందని దీంతో ట్రంప్ మరో విమానంలో దావోస్ పర్యటనకు బయలుదేరారని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు నిమిత్తం ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ట్రంప్‌ స్విట్జర్లాండ్‌ బయలుదేరారు. ఇక విమానం టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత క్రూ మెంబర్ విమానంలో చిన్న ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూ ఏర్పడిందని గుర్తించారు. వెంటనే ఆయన వైట్ హౌస్‌కు సమాచారం అందించారు అని ఎక్స్ వేదికగా వైట్‌హౌస్‌ ప్రెస్‌ సెక్రటరీ కరోలినా లెవిట్‌ తెలిపారు.

 ఇక విమానంలోని ఓ రిపోర్టర్ ప్రకారం.. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌ టేకాఫ్‌ అయిన కొద్దిసేపటికే  క్యాబిన్‌ లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి. వెంటనే అప్రమత్తమై ఏం జరిగిందో పరీక్షించిన అరగంట తర్వాత విమానంలో ఉన్న వారికి సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత మెరీల్యాండ్ లో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మరో విమానంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు దావోస్ పర్యటనకు బయలుదేరారు.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump flight emergencyAir Force One technical glitchTrump plane incident breaking newsDonald Trump Davos visit news

