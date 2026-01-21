Donald Trump: బిగ్ బ్రేకింగ్‌.. డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం, అసలేమైంది?

Technical Glitch In Donald Trump Flight: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం సాయంత్రం స్విట్జర్లాండ్లో జరుగుతున్న దావోస్ సమావేశానికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఆయన ప్రయాణిస్తోన్న విమానంలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. దీంతో 680 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించిన ఫ్లైట్ మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకొని మేరీల్యాండ్లోని బేస్ ఆండ్రూస్లో ల్యాండ్ అయిపోయిందని అధికారులు వెల్లడించారు .విమానంలో చిన్న ఎలక్ట్రిక్ ఇష్యూ వచ్చిందని దీంతో ట్రంప్ మరో విమానంలో దావోస్ పర్యటనకు బయలుదేరారని తెలిపారు.
దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు నిమిత్తం ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో ట్రంప్ స్విట్జర్లాండ్ బయలుదేరారు. ఇక విమానం టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత క్రూ మెంబర్ విమానంలో చిన్న ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూ ఏర్పడిందని గుర్తించారు. వెంటనే ఆయన వైట్ హౌస్కు సమాచారం అందించారు అని ఎక్స్ వేదికగా వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలినా లెవిట్ తెలిపారు.
ఇక విమానంలోని ఓ రిపోర్టర్ ప్రకారం.. ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే క్యాబిన్ లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి. వెంటనే అప్రమత్తమై ఏం జరిగిందో పరీక్షించిన అరగంట తర్వాత విమానంలో ఉన్న వారికి సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత మెరీల్యాండ్ లో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మరో విమానంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు దావోస్ పర్యటనకు బయలుదేరారు.
BREAKING: Trump's Air Force One returning to Joint Base Andrews, Maryland after crew discovered a technical snag. Trump to board a different aircraft and take off for Switzerland. Signs of turbulent times? #Davos #Trump pic.twitter.com/4ZVmHhI5vw
— Atishay Jain (@AtishayyJain96) January 21, 2026
Also Read: కోజికోడ్ వైరల్ వీడియో సూసైడ్కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. దేశం విడిచి ముస్తఫా ఎస్కేప్!
Also Read: అనుమానమే ప్రాణం తీసింది! రోకలి బండతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆ తర్వాత చేసిన పని వింటే షాక్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి