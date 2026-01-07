English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump-Greenland Controversy: ఆ ద్వీపంపై ట్రంప్‌ కన్ను.. టెన్షన్‌లో నాటో దేశాలు.. నమ్మించి నట్టేటా ముంచుతున్న అమెరికా..!!

Donald Trump-Greenland Controversy: డోనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్‌ను అమెరికాతో విలీనం చేయాలన్న వ్యాఖ్యలు చేయడంతో యూరప్‌లో ఆందోళన మొదలైంది. ఏడు నాటో దేశాలు ఏకమై గ్రీన్లాండ్ ప్రజల హక్కులే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశాయి. అమెరికా సైనిక చర్యలు తీసుకుంటే తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఉంటాయని డెన్మార్క్ హెచ్చరించింది.

Jan 7, 2026

Donald Trump-Greenland Controversy: ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురి చేసిన వెనిజులా అధ్యక్షుడి కిడ్నాప్ ఘటన తర్వాత.. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో మరో సంచలన అంశం తెరపైకి వచ్చింది. ఈసారి అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ దృష్టి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్వీపమైన గ్రీన్లాండ్‌పై పడినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ తాజాగా గ్రీన్లాండ్‌ను అమెరికాతో విలీనం చేయాలన్న వ్యాఖ్యలు చేయడం యూరప్ దేశాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

నిజానికి ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టకముందే గ్రీన్లాండ్‌ను అమెరికా కొనుగోలు చేయాలన్న ఆలోచనను బహిరంగంగా వెల్లడించారు. అప్పట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర విమర్శలకు గురయ్యాయి. ఇప్పుడు వెనిజులా ఘటన తర్వాత ట్రంప్ మళ్లీ అదే అంశాన్ని తెరపైకి తేవడం గమనార్హంగా మారింది. గ్రీన్లాండ్ అమెరికాతో కలిస్తే యూరప్ భద్రతకు కూడా మేలు జరుగుతుందని ట్రంప్ వాదిస్తున్నారు.

కానీ అంతర్జాతీయ రాజకీయ నిపుణులు మాత్రం ట్రంప్ మాటల వెనుక అసలు కారణం వేరేనని అంటున్నారు. గ్రీన్లాండ్‌లో అపారమైన ఖనిజ సంపద ఉంది. అలాగే ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ద్వీపానికి వ్యూహాత్మకంగా చాలా కీలకమైన స్థానం ఉంది. ఇదే ట్రంప్ అసలు లక్ష్యమని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు వెలుగులోకి రావడంతో నాటో దేశాలు వెంటనే స్పందించాయి. మంగళవారం  ఏడు నాటో దేశాలు కలిసి సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఎమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్, జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ సహా పలువురు యూరోపియన్ నేతలు ఈ ప్రకటనకు మద్దతు ఇచ్చారు.  గ్రీన్లాండ్ దాని ప్రజల సొంతం. దాని భవిష్యత్తును నిర్ణయించేది డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం, గ్రీన్లాండ్ ప్రజలే  అని వారు తేల్చి చెప్పారు.

ఇది ట్రంప్‌కు గట్టి రాజకీయ హెచ్చరికగా మారింది. అంతేకాదు, డెన్మార్క్ ప్రధాని మెట్టే ఫ్రెడెరిక్సెన్ మరింత స్పష్టంగా స్పందించారు. ఏదైనా నాటో మిత్రదేశంపై అమెరికా సైనిక చర్యలకు దిగితే, అది తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుందని ఆమె హెచ్చరించారు. అలా జరిగితే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పడిన నాటో కూటమికే పెద్ద ముప్పు ఏర్పడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. కాగా  గ్రీన్లాండ్ అంశం ఇప్పుడు అమెరికా–యూరప్ మధ్య కొత్త ఉద్రిక్తతలకు కారణమవుతోంది. ట్రంప్ ఈ విషయంలో ఎంతవరకు ముందుకెళ్తారు? నాటో దేశాలు ఎలా స్పందిస్తాయి? అన్నది రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసే కీలక అంశంగా మారనుంది.

