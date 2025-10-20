Trump Tariffs: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి భారత్ ను హెచ్చరించారు. రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు మానుకోవాలని ఒత్తిడి తెస్తూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. , భారత్ రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు కొనసాగిస్తే, అమెరికా భారీ సుంకాలు విధించవలసి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో రష్యాకు చమురు ద్వారా వచ్చే ఆదాయం యుద్ధాన్ని కొనసాగించడానికి ఉపయోగపడుతున్నది అని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోలు కొనసాగించడంపై ట్రంప్ తన క్రమానుసారంగా మళ్లీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ట్రంప్ విలేకరులతో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్లో మాట్లాడుతూ.. నేను రష్యన్ చమురు పనిలో నేరుగా భాగం కానని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారని చెప్పారు. కానీ రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు కొనసాగితే.. భారత్ ‘భారీ’ సుంకాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది” అని పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఈ ప్రకటన దేశం మీద నేరుగా వ్యూహాత్మక ఒత్తిడి చూపిస్తున్నదని నిపుణులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. భారత ప్రభుత్వం స్పష్టమైన విధంగా ట్రంప్ వాదనను తోసిపుచ్చింది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా విలేకరులకు అందించిన సమాచారంలో, ప్రధాని మోదీ ట్రంప్ మధ్య రష్యా చమురు కొనుగోలు పై ఎటువంటి ప్రత్యేక సంభాషణ జరగలేదని ప్రకటించారు. అలాగే, భారత్, అమెరికా మధ్య ఇంధన సహకారం గురించి చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, న్యూఢిల్లీ రష్యా చమురు దిగుమతులను నిలిపివేయడానికి అంగీకరించిందని ట్రంప్ వాదనను ధృవీకరించలేదు. MEA ప్రకటనలో ... భారతదేశ ఇంధన విధానం ప్రధానంగా స్థిరమైన ఇంధన ధరలు, సురక్షితమైన సరఫరాలను కల్పించడమని స్పష్టం చేశారు.
మొత్తానికి అమెరికా.. రష్యా చమురు కొరకు భారతదేశంపై భారీగా ఒత్తిడి చూపిస్తూ, సుంకాలను పెంచిన సందర్భంలో, భారత్ వివిధ రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ట్రంప్ పరిపాలన మళ్లీ భారతదేశాన్ని రష్యా చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయడానికి ఒత్తిడి చేస్తున్న ఈ ఘటన, ఇంధన రంగంలో భవిష్యత్తు చర్చలకు కీలకంగా మారినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
