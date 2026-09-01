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పొరుగు దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ట్రంప్.. రెండోసారి అధ్యక్షుడైన తర్వాత విశ్వరూపం..

Donald Trump Sensational Decision: డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ప్రపంచ దేశాలకు పెద్దన్న. సంపన్న దేశానికి అధ్యక్షుడిగా ఉంటున్న ఆయన మాటే శాసనం. ఆయన ఏమనుకుంటే అది క్షణాల్లో అమలు కావాలి. దాంతో ఆయన పేరుచెబితే ప్రపంచ దేశాలు వణికిపోవాలి. శాంతి కోరుతున్నానని పైకి చెబుతాడు. ఆదేశంలో ఉపాధి పొందుతున్నవారి పొట్టకొడుతుతున్నాడు. లక్షల కుటుంబాల్లో అశాంతి కలిగిస్తున్నాడు.  ఆదేశానికి కొత్తవాళ్లు రావాలన్నా… ఉన్నవాళ్లు అక్కడే కొనసాగాలన్నా వీసా ఆంక్షలతో ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నాడు.   ఇష్టారాజ్యంగా పన్నులు విధిస్తున్నాడు.  ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్నాడు. ట్రంప్  కఠిన వైఖరి వెనక అంతరార్ధం ఏమిటి..?  ఆయన నిర్ణయాలతో ప్రపంచదేశాలు ఏమంటున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 05:53 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:05 AM IST
పొరుగు దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ట్రంప్.. రెండోసారి అధ్యక్షుడైన తర్వాత విశ్వరూపం..
Image Credit: Donald Trump (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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