Iran attack plans: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ కు మరోసారి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో ఉన్న పరిస్థితులు తుఫాన్ కు ముందు వచ్చే ప్రశాంతత అంటూ అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో ఏఐ చిత్రంతో కూడిన పోస్టు చేశారు. తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక ఏఐ ఫోటోలో ట్రంప్.. మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అనే టోపీ ధరించి.. ఒక అమెరికా నేవీ అడ్మిరల్ తో కలిసి ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటి మధ్య ఒక నేవీ నౌకలో వారిద్దరూ ఉండగా.. మధ్యలో ఇరాన్ నౌకలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అధ్యక్షుడు అనుమతి ఇస్తే చాలు.. ఇరాన్ పై దాడులకు చేసేందుకు రక్షణ శాఖ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుందన్న వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ పోస్ట్ షేర్ చేయడం మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
వాస్తవానికి ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేర్కొంది. తమతో శాంతి ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ వీలైనంత త్వరగా కుదుర్చుకోనట్లయితే ఇబ్బందులు తప్పవని ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ డీల్ తో ఇరాన్ కే ప్రయోజనం ఉంటుందని ఓ టీవీ ఛానెల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. అయితే మధ్యప్రాచ్యంలో ఏప్రిల్ 8న కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇంకా అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి సముద్ర మార్గంపై ఉద్రిక్తతలు తగ్గే సూచనలు లేని సమయంలో ట్రంప్ ఈ చిత్రాన్ని పంచుకున్నారు.
ఇక ఇరాన్ వాదన ఏంటంటే.. కొత్త చర్చలకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నుంచి తమ ప్రభుత్వానికి సందేశాలు అందాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి తెలిపారు. అయితే.. వాషింగ్టన్ అసలు ఉద్దేశాలపై అపనమ్మకం ఇంకా ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. గత నెలలో కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించినప్పటికీ, శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం అనేది ఇంకా సుదూర లక్ష్యంగానే మిగిలిపోయింది. అమెరికా తన కొన్ని ప్రధాన యుద్ధనౌకలను గల్ఫ్ ప్రాంతంలోనే ఉంచింది. అయితే, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక అయిన యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్, 11 నెలల మోహరింపు తర్వాత స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది. హర్మోజ్ జలసంధి, అణ్వాయుధాల అభివ్రుద్ది నియంత్రణ విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేదని మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
