Donald Trump Nobel Prize: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పురస్కారాలలో ఒకటి నోబెల్ బహుమతి. కానీ నోబెల్ శాంతి బహుమతి చాలావరకు ఒక బూటకం అని చాలామంది వాదిస్తున్నారు. ఈ అవార్డుకు భారత జాతిపిత మహాత్మా గాంధీని కమిటీ నామినేట్ చేసినప్పటికీ ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరాకరించిందని అందరికీ తెలిసిందే. ఈ బహుమతి ప్రధానంగా అమెరికన్ ఏజెంట్లకు, సోరోస్ గ్రూప్ సిఫార్సు చేసిన అభ్యర్థులకు, లేదా వామపక్ష భావజాలం గల వ్యక్తులకు దక్కుతుందని అపవాదు ఉంది. అయితే కొందరు దీనిని ఒక పనికిరాని పురస్కారంగా కొట్టిపారేశారు.
అయితే, చాలామంది ప్రపంచ నాయకులు ఈ గౌరవం కోసం ఇప్పటికీ పోటీ పడుతుంది. ఈ అవార్డును అందుకోవడం గొప్ప గౌరవంగా ప్రఖ్యాతిగాంచారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా నోబెల్ శాంతి బహుమతిని గెలుచుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు. గతంలో నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామాకు ప్రదానం చేశారు. ఈ ఏడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ నామినేట్ అయ్యారని ఇటీవల వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఫలితంగా, ఈసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ చివరకు నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకుంటారా లేదా అనే దానిపై చర్చ జరుగుతోంది.
208 మంది వ్యక్తులు, 79 సంస్థల నుండి నామినేషన్లు అందినట్లు నోబెల్ కమిటీ ఒక ప్రకటనలో ప్రదర్శించబడింది. వాటిలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు కూడా ఉండబోతుంది. నివేదికల ప్రకారం.. డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పాటు, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, పర్యావరణ కార్యకర్త గ్రెటా థాన్బర్గ్, ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రత్యేక ప్రతినిధి ఫ్రాన్సెస్కా అల్బనీస్ వంటి ప్రముఖులు కూడా నామినీల జాబితాలో ఉన్నారు.
తాను ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపానని చెప్పుకుంటూ, గతేడాది నోబెల్ బహుమతిని గెలుస్తానని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి కమిటీ తన నామినిల పేర్ల విషయంలో అత్యంత గోప్యతను పాటిస్తుందని ట్రంప్ ఆరోపణలు చేశాడు. ఇజ్రాయెల్, పాకిస్థాన్, రష్యాతో సహా పలు దేశాలు.. ఇతర వ్యక్తులు అవార్డుకు ఆయనను నామినేట్ చేశారు. అయితే, చివరికి ఆ బహుమతిని వెనిజుల ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియ కొరినా మచాడోకు ప్రదానం చేయడంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరాశ చెందారు.
తాజా నామినేషన్ల జాబితాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు కూడా కనిపించిందనే వదంతులు ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఇరాన్పై భీకర సైనిక దాడిని ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఘర్షణలో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణ అమల్లో వాతావరణం, అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇంకా, శాంతి చర్చలు ప్రారంభించే ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమయ్యాయి.
ఫలితంగా, ప్రపంచ రాజకీయాలలోని ప్రముఖ విశ్లేషకులు, యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఈ పురస్కారం నిజంగా ఇస్తారా లేదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒకవేళ అలా జరిగితే అది పూర్తిగా హాస్యాస్పదంగా ఉందని విమర్శిస్తున్నారు.
ఈ ఇటీవలి పరిణామాల దృష్ట్యా, ట్రంప్ తాను ఎంతగానో ఆకాంక్షిస్తున్న నోబెల్ శాంతి బహుమతిని చివరకు గెలుచుకుంటారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. 2026 నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేతను అక్టోబర్ 9న ప్రకటించారు. బహుమతి ప్రదానోత్సవం డిసెంబర్ 10న నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో జరుగుతుంది. ఈ అవార్డుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ జనవరి 31తో ముగిసింది.
