Donald Trump: ఇరాన్ కు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్ .. 48 గంటల డెడ్ లైన్..

America Vs Iran: ఇప్పటికే ఇరాన్ అణుకేంద్రం సమీపంలో మిస్సైల్ దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ వార్నింగ్ సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు హార్ముజ్ జలసంధిని తెరవాలంటూ ఇరాన్కు 22 దేశాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో తన వైఖరిని సడలించుకుంది ఇరాన్. తమ శత్రు దేశాల నౌకలు తప్పించి, మిగతా నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి వెళ్లొచ్చని ఇరాన్ ప్రకటించింది. టెహ్రాన్తో సమన్వయం చేసుకుని నౌకల ప్రయాణించవచ్చని సూచించింది. 48 గంటల్లో హర్మూజ్ తెరవాలని ట్రంప్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన తర్వాత ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆసక్తిగా మారింది. హర్మూజ్ పై ఇరాన్ పట్టు సడలించడంతో యుద్దం కూడా ముగిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ముదురుతున్న వేళ పశ్చిమాసియాలో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బ్రిటన్ తన అత్యంత శక్తిమంతమైన అణు జలాంతర్గామిని అరేబియా సముద్రంలో మోహరించింది. ఇటీవల ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడుల నేపథ్యంలో గల్ఫ్ జలాల్లో ప్రయాణించే తమ వాణిజ్య నౌకల భద్రత కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బ్రిటన్ స్పష్టం చేసింది. బ్రిటన్ రాయల్ నేవీకి చెందిన ఈ జలాంతర్గామిలో వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను సైతం అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఛేదించగల 'తొమహాక్' క్రూయిజ్ క్షిపణులు ఉన్నాయి. శత్రువుల కంట పడకుండా నీటి అడుగు నుంచి దాడి చేయగల సామర్థ్యం దీని సొంతం. అయితే బ్రిటన్ చర్యపై ఇరాన్, రష్యాలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. తమ జలాల్లోకి విదేశీ శక్తులు ప్రవేశిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఇది యుద్ధాన్ని మరింత రెచ్చగొట్టే చర్య అని, ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతుందని రష్యా విమర్శించింది.
ఇలా ఉండగా ఇరాన్ తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నుంచి గ్రీన్లాండ్ను రక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్కు చెందిన కీలక అధికారి ఒకరు ఈ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వనరుల పరంగా ఎంతో కీలకంగా ఉన్న గ్రీన్లాండ్ దీవిని చేజిక్కించుకునేందుకు ఒక పక్క ట్రంప్ ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు. గ్రీన్లాండ్ను తమకు అప్పగించాలంటూ ఐరోపాను బెదిరించారు. తర్వాత బతిమలాడుకున్నారు. మళ్లీ స్వరం పెంచి గ్రీన్ లాండ్ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారని ఇరాన్ అధికారి వ్యాఖ్యానించారు. ఒక వేళ గ్రీన్లాండ్ను కాపాడుకోలేకపోతే.. మా సాయం అడగండి.. మేం ఆయన నుంచి దాన్ని కాపాడతాం అంటూ ప్రకటించారు.
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను నిర్బంధించిన తర్వాత గ్రీన్లాండ్ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలు సంచలనం సృష్టించాయి. దీనిపై చర్చలు జరపాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అయితే, డెన్మార్క్ అందుకు నిరాకరించడంతో దీనిపై ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. గ్రీన్లాండ్ విషయంలో తనకు మద్దతు తెలపని ఈయూ దేశాలపై అదనపు సుంకాలను విధిస్తానని తొలుత బెదిరించిన ఆయన.. తర్వాత వెనక్కి తగ్గారు. ఇరాన్ అధికారి వ్యాఖ్యలతో తాజాగా ఈ అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది.
