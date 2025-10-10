English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nobel Prize For Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కి బిగ్ షాక్ తగిలింది. నోబెల్‌ పీస్ ప్రైజ్‌ ఈరోజు ప్రకటించనుండగా ఆయనకు ఈ ఏడాది నోబెల్‌ ప్రైజ్‌ రానట్టే. అసలు కారణం ఫిబ్రవరి 1 లోగా నామినేట్ చేయాల్సి ఉండగా.. ఆలోగా ఒక్క దరఖాస్తు కూడా రాకపోవడమే కారణం. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:53 AM IST

Nobel Prize For Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు కలలు చెరిగినట్లే. డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు ఈ ఏడాది నోబెల్ బహుమతి రానట్లే. అసలు కారణం ఫిబ్రవరి 1లోగా నామినేట్ చేయాల్సి ఉండగా అప్పటిలోగా ఒక్క దరఖాస్తు కూడా నామినేట్ కాలేదు. అయితే ట్రంపు మాత్రం తీవ్రంగా నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎన్నో యుద్ధాలు ఆపానని అవార్డు తనకే ఇవ్వాలని డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టే ఆయనను పాకిస్తాన్, ఇజ్రాయిల్, కాంబోడియా వంటి దేశాలు కూడా నామినేట్ చేశాయి. కానీ ఈసారి మాత్రం నోబెల్ రానిట్టేనని తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ ఏడాది నోబెల్ కమిటీ పరిగణలోకి తీసుకోలేదని సమాచారం.

 ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నో యుద్ధాలను తాను ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు పలుమార్లు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల రష్యా ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం కూడా ఆపాడు. గాజా శాంతి కోసం కూడా ఆయన ప్రయత్నాలు చేశాడు. అందుకు నోబెల్‌కు తాను అర్హునని పలుమార్లు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎనిమిదో యుద్ధం కూడా పరిష్కరించే దిశగా తాను వెళుతున్నానని ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి కూడా ప్రకటించాడు. ఇదిలా ఉండగా ఒబామా పెద్దగా చేసింది ఏమీ లేదు అయినా కానీ తాను నోబెల్‌ బహుమతి లభించిందని కూడా పలుమార్లు ట్రంప్‌ ఎద్దెవా చేశారు. ఇలా ఉండగా శుక్రవారం ఉదయం ఈరోజు 11 గంటల సమయంలో నార్వేజీయన్‌ నోబెల్ కమిటీ బహుమతిని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. పాకిస్తాన్ కూడా ట్రంప్ ను నోబెల్‌ బహుమతికి నామినేట్ చేసింది. భారతదేశ మాత్రం లొంగలేదు కాల్పుల విరమణ లో అమెరికా అధ్యక్షుడు పాత్ర లేదని నరేంద్ర మోదీ కూడా తేల్చి చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. 

 నోబెల్ శాంతి బహుమతి గెలుచుకున్న అమెరికా అధ్యక్షులు..
 ఇదిలా ఉండగా పలు అమెరికా అధ్యక్షులు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిని పొందారు. ఇందులో థియోడర్‌ రుజ్‌వెల్డ్‌ రస్సో, జపాన్‌ యుద్ధం ఆపినందుకు దక్కింది. వీల్సన్‌ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆపినందుకు దక్కింది. జిమ్మీ కార్టర్‌ అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించారు. ఒబామా అణ్వాయుధాలను ఆపినందుకు ఆయనకు బహుమతి ఇచ్చారు.

