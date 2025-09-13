English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump: భారత్‌పై సుంకాలు విధించడం అంత ఈజీ కాదు.. కానీ, భారత్‌-పాక్‌ యుద్ధం ఆపింది నేనే: ట్రంప్

Donald Trump On India Tariffs: భారత్ పై టారిఫ్స్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా కు ఇండియా అతిపెద్ద కస్టమర్ అందుకే ఆ దేశం నుంచి ఆయిల్ కొంటోంది. కాబట్టి 50% సుంకాలు విధించాం. కానీ భారత్ పై టారిఫ్స్‌ విధించడం అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఇరుదేశాల సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి అని తెలిసిన ఆ పని చేశా అని అన్నాడు ట్రంప్.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:18 AM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Donald Trump: భారత్‌పై సుంకాలు విధించడం అంత ఈజీ కాదు.. కానీ, భారత్‌-పాక్‌ యుద్ధం ఆపింది నేనే: ట్రంప్

Donald Trump On India Tariffs: భారత్ పై టారిఫ్స్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అమెరికా పెద్దన్న మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫాక్స్‌ న్యూస్‌తో ఆయన ఇండియా టారిఫ్స్‌ పై మాట్లాడాడు. రష్యాకు ఇండియా అతిపెద్ద కస్టమర్. అందుకే ఆ దేశం నుంచి ఆయిల్ కొంటుందని టారిఫ్స్‌ వేశాను. కానీ వాస్తవానికి ఆ సమస్య మాది కాదు ..యూరప్ ది. కానీ, అసాధ్యం అనుకున్న వాటిని నేను పరిష్కరించాను. అలా భారత్ పాక్ తో సహా ఏడు యుద్ధాలు ఆపానని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఇండియా పై టారిఫ్స్‌ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రష్యాకు ఇండియా అతిపెద్ద కస్టమర్ కాబట్టి 50% సుంకాలు వేశాను.. కానీ అదంతా ఈజీ విషయం కాదు. ఇరు దేశాల సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా వరకు దేశాలు అమెరికా షరతులను అంగీకరించాయి. తమ విధివిధానాలను పాటించని వారు అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అన్నారు. ఇక భారత్ కూడా ఆ జాబితాలోకి వచ్చింది. అమెరికాకు తలవంచని దేశం కాబట్టి దీనిపై అదనంగా 25 మొత్తంగా 50% విధించామన్నారు. రష్యా ఉక్రెయిన్‌ సమస్య తమ దేశానికి చెందింది కాదు. యూరప్ కంట్రీలది కానీ భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధం వివాదాన్ని మాత్రం తెరదించింది మేమే.. కాంగో, రువాండా మధ్య కూడా యుద్ధం ఆపాం అని పేర్కొన్నాడు. దీనిపై భారత్ కూడా గతంలో కూడా స్పందించింది. భారత్ తమ స్వంత ప్రయోజనాలను పరిశీలిస్తూ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోంది. ఇది మార్కెట్‌కు అనుకూలంగానే ఉంది అని చెప్పారు.

 భారత్ పై సుంకాలు విధించాలి..
 ఇదిలా ఉండగా భారత్ పై సుంకాలు విధించాలని G7, EU దేశాలను అమెరికా రిక్వెస్ట్ చేసినట్లు ఇటీవలి రాయిటర్స్‌ తెలిపింది. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనా పై సుంకాలు విధించాలని G7 దేశాలు, యూరోప్ యూనియన్ దేశాలు అమెరికా కోరినట్లు రాయిటర్స్‌ ప్రకటించింది. G7 ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ల మధ్య జరిగిన ఫోన్ కాల్ లో దీనిపై చర్చ జరిగినట్లు తెలిపింది. ఉక్రెయిన్ తో యుద్ధాన్ని ముగించేలా రష్యాపై ఒత్తిడి తేవాలని వారు చర్చించినట్లు తెలిపింది. ఫ్రీజ్ చేసిన రష్యా అసెట్స్ ను వినియోగించుకొని ఉక్రెయిన్‌ రక్షణకు నిధులు సమకూర్చేందుకు అంగీకరించారని కూడా వెల్లడించింది.

 

 

ఇదిలా ఉండగా 50 శాతం సుఖాలు విధించిన భారత్ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది. ఇప్పటికే అమెరికాకు మింగుడు పడడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఇటీవలే కేవలం సెకండరీ టారిఫ్స్‌ మాత్రమే విధించాము మూడు, నాలుగు ఉంటుంది. ఇప్పుడే అయిపోలేదు అని కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే‌.

Read more: భార్యా కొడుకు ముందే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అమెరికాలో దారుణహత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Read more:  ట్రంప్‌ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్‌ హత్య.. ఆ కారణంగానే జరిగిందా? అమెరికా అధ్యక్షుడి ట్వీట్‌ వైరల్‌..!‌

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump India TariffsTrump India Pakistan warTrump India oil tariffsIndia US relations 2025Trump on India Russia oil deal

Trending News