  • America New Passport: అమెరికా పాస్ పోర్ట్‌లపై ట్రంప్ ఫోటో.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

America New Passport: అమెరికా పాస్ పోర్ట్‌లపై ట్రంప్ ఫోటో.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

America New Passport with Trump Photos: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి ఎన్నికైన తర్వాత డొనాల్ట్ ట్రంప్ అన్ని విషయాల్లో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా అమెరికా 250 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా తన ఫోటోలతో కూడిన ప్రత్యేక పాస్ పోర్ట్ లను త్వరలో రిలీజ్ చేయనున్నట్టు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 29, 2026, 09:31 AM IST

Anju Kurian Spa Bill: ఒక్క గంట మసాజ్‌ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు..అక్కినేని హీరోయిన్ ఇంత పని చేసిందా? దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్!
7
Anju Kurian
Anju Kurian Spa Bill: ఒక్క గంట మసాజ్‌ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు..అక్కినేని హీరోయిన్ ఇంత పని చేసిందా? దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్!
IPL 2026 Failed Players: పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ.. ఈ ఐపీఎల్‌లో అట్టర్‌ఫ్లాప్ ప్లేయర్లు వీళ్లే..!
10
IPL 2026 Failed Players
IPL 2026 Failed Players: పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ.. ఈ ఐపీఎల్‌లో అట్టర్‌ఫ్లాప్ ప్లేయర్లు వీళ్లే..!
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 29 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక వాహన ప్రమాదం.. ఊహించని మార్పులు!
12
Today Rasi Phalalu
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 29 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక వాహన ప్రమాదం.. ఊహించని మార్పులు!
Vishnupriya Bhimeneni: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరోతో విష్ణుప్రియ ప్రేమాయణం..క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!
5
JD Chakravarthy
Vishnupriya Bhimeneni: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరోతో విష్ణుప్రియ ప్రేమాయణం..క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!
America New Passport: అమెరికా పాస్ పోర్ట్‌లపై ట్రంప్ ఫోటో.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Donald Trump Photo on US Passport: అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యవహారం రాను రాను ముదిరి పాకానా పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. తాజాగా అమెరికా 250 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో కొన్ని పాస్ పోర్ట్ లను విడుదల చేయనున్నట్టు అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వ్యవహారాలు చూసే అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాదు ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో ఉన్న పాస్ పోర్ట్‌లను కూడా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విడుదల చేశారు. అమెరికాకు  1776 జూలై 4న స్వాతంత్య్రం లభించింది. తొలి అధ్యక్షుడిగా జార్ట్ వాషింగ్ టన్ ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యంగా కొనసాగుతున్న ఈ దేశం ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచీన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా వర్ధిల్లుతుంది. ముందుగా  ట్రంప్ ముఖ చిత్రంతో కూడిన పాస్ పోర్ట్ లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. పలు మీడియాల్లో దీనిపై వార్తలు కూడా వచ్చాయి. తాజాగా యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ ఇది నిజమేనని ఒప్పుకుంది. 

జూలై 4న అమెరికా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 250 యేళ్లు పూర్తి కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా చరిత్ర, దాని సంస్కృతిని తెలిపేలా పాస్ పోర్ట్ ముద్రించనున్నారు. అంతేకాదు అందులో ట్రంప్ బొమ్మను ముద్రించనున్నారు. ఇవి లిమిటెడ్ గా మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తామని అధ్యక్ష కార్యాలయం తెలిపింది. 

మాములు పాస్ పోర్ట్ ల మాదిరే ఇది కూడా ఉంటుందంటున్నారు. దీనికి ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. అందులో స్వాతంత్య్ర ప్రకటనకు సంబంధించిన పత్రంపై డొనాల్ట్ ట్రంప్ బొమ్మ ఉండనుంది. మరోవైపు దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన అమెరికా యోధులతో పాటు స్వాతంత్య్ర వీరుల ఫోటోలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇవి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 

అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన అమెరికాలో అధికారంలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఫోటోతో పాస్ పోర్ట్  రిలీజ్ చేయడం చాలా రేర్. అనేక దేశాలు వాటికి చారిత్రక ఆనవాళ్లను దేశానికి సంబంధించిన ప్రధాన లోగోతో మాత్రమే పాస్ పోర్ట్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అమెరికా పాస్ పోర్ట్ లపై చరిత్రలోకి కీలక ఘట్టాలకు సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు  స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ లిబర్టీ వంటి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ముద్రించి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 250 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల భాగంగా ట్రంప్ అధికారంలో ఉండటంతో ఆయన ఫోటోతో కొన్ని పాస్ పోర్ట్ లను ముద్రించడానికి వైట్ హౌస్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్స్ ఏమంటారు. మరోవైపు అమెరికన్ కాంగ్రెస్ అనుమతులు ఇస్తుందా అనేది చూడాలి. ఒకవేళ దీనికి అమెరికా సెనెట్, కాంగ్రెస్ అనుమతలు అవసరం లేకుండానే ప్రెసిడెన్షల్ ఆర్డర్ తో కొత్త పాస్ పోర్ట్ లను పరిమిత సంఖ్యలో ప్రింట్ చేయడానికి అధ్యక్షుడిగా తన అధికారాలను ట్రంప్ ఉపయోగించనున్నట్టు  తెలుస్తుంది. మరోవైపు 250 ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలకు గుర్తుగా ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో ఓ స్మారక నాణెం ను రిలీజ్ చేసేందుకు అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ ప్రకటించింది. మొత్తంగా ఆ దేశ కరెన్సీ నోట్లపై సంతకం చేయనున్న తొలి అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ రికార్డు క్రియేట్ చేయనున్నారు. 

Also Read:​ Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

Also Read:​ Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

