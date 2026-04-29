Donald Trump Photo on US Passport: అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యవహారం రాను రాను ముదిరి పాకానా పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. తాజాగా అమెరికా 250 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో కొన్ని పాస్ పోర్ట్ లను విడుదల చేయనున్నట్టు అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వ్యవహారాలు చూసే అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాదు ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో ఉన్న పాస్ పోర్ట్లను కూడా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విడుదల చేశారు. అమెరికాకు 1776 జూలై 4న స్వాతంత్య్రం లభించింది. తొలి అధ్యక్షుడిగా జార్ట్ వాషింగ్ టన్ ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యంగా కొనసాగుతున్న ఈ దేశం ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచీన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా వర్ధిల్లుతుంది. ముందుగా ట్రంప్ ముఖ చిత్రంతో కూడిన పాస్ పోర్ట్ లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. పలు మీడియాల్లో దీనిపై వార్తలు కూడా వచ్చాయి. తాజాగా యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ ఇది నిజమేనని ఒప్పుకుంది.
జూలై 4న అమెరికా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 250 యేళ్లు పూర్తి కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా చరిత్ర, దాని సంస్కృతిని తెలిపేలా పాస్ పోర్ట్ ముద్రించనున్నారు. అంతేకాదు అందులో ట్రంప్ బొమ్మను ముద్రించనున్నారు. ఇవి లిమిటెడ్ గా మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తామని అధ్యక్ష కార్యాలయం తెలిపింది.
మాములు పాస్ పోర్ట్ ల మాదిరే ఇది కూడా ఉంటుందంటున్నారు. దీనికి ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. అందులో స్వాతంత్య్ర ప్రకటనకు సంబంధించిన పత్రంపై డొనాల్ట్ ట్రంప్ బొమ్మ ఉండనుంది. మరోవైపు దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన అమెరికా యోధులతో పాటు స్వాతంత్య్ర వీరుల ఫోటోలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇవి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన అమెరికాలో అధికారంలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఫోటోతో పాస్ పోర్ట్ రిలీజ్ చేయడం చాలా రేర్. అనేక దేశాలు వాటికి చారిత్రక ఆనవాళ్లను దేశానికి సంబంధించిన ప్రధాన లోగోతో మాత్రమే పాస్ పోర్ట్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అమెరికా పాస్ పోర్ట్ లపై చరిత్రలోకి కీలక ఘట్టాలకు సంబంధించిన ఫోటోలతో పాటు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ వంటి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ముద్రించి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 250 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాల భాగంగా ట్రంప్ అధికారంలో ఉండటంతో ఆయన ఫోటోతో కొన్ని పాస్ పోర్ట్ లను ముద్రించడానికి వైట్ హౌస్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్స్ ఏమంటారు. మరోవైపు అమెరికన్ కాంగ్రెస్ అనుమతులు ఇస్తుందా అనేది చూడాలి. ఒకవేళ దీనికి అమెరికా సెనెట్, కాంగ్రెస్ అనుమతలు అవసరం లేకుండానే ప్రెసిడెన్షల్ ఆర్డర్ తో కొత్త పాస్ పోర్ట్ లను పరిమిత సంఖ్యలో ప్రింట్ చేయడానికి అధ్యక్షుడిగా తన అధికారాలను ట్రంప్ ఉపయోగించనున్నట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు 250 ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలకు గుర్తుగా ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో ఓ స్మారక నాణెం ను రిలీజ్ చేసేందుకు అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ ప్రకటించింది. మొత్తంగా ఆ దేశ కరెన్సీ నోట్లపై సంతకం చేయనున్న తొలి అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ రికార్డు క్రియేట్ చేయనున్నారు.
