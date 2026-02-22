English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump: మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్‌.. గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్‌కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!

Trump Raises Global Tariffs to 15 Percent: ట్రంప్‌ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అక్కడి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత గ్లోబల్ టారీఫ్స్‌ను 10 నుంచి 15 శాతానికి పెంచారు .ఎన్నో ఏళ్లుగా యూఎస్ ను పలు దేశాలు దోచుకుంటున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్లోబల్ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సుంకాల నిర్ణయం అమలు చేస్తామన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:09 AM IST

Donald Trump: మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్‌.. గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్‌కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!

Trump Raises Global Tariffs to 15 Percent: గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సుప్రీంకోర్టు సుంకాల విషయంలో బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన కానీ ఆయన ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. సుంకాలు చెల్లవని.. అమెరికా అధ్యక్షుడు పెంచే హక్కు లేదని ప్రకటించినా ఆయన మొదటగా 10 శాతం గ్లోబల్‌ టారీఫ్‌ విధించాడు. ఆ తర్వాత శనివారం రోజు 15 శాతానికి పెంచుతున్నట్లుగా ప్రకటించారు. దశాబ్దాలుగా యూఎస్ ను పలు దేశాలు దోచుకుంటున్నాయి.. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో చట్టబద్ధంగా వీటిని అనుమతించి సుంకాలను నిర్ణయం అమలు చేస్తామన్నారు. అయితే ప్రపంచ దేశాలపై టారీఫ్స్‌ వేసే హక్కు అధ్యక్షుడికి లేదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన ఆయన మండిపడి ట్రంప్ మరో బాంబు పేల్చారు.

 దీని ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఇక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలపై కూడా ఆయన మండిపడ్డారు జడ్జీలు మూర్ఖులు, శునకాల లాంటివారు. దేశానికి ఏది మంచి చేయాలో అది చేయాలి. వారు అసమర్థులు అని ఫైరయ్యాడు. ఇక భారతదేశంపై కూడా ఈ 15 శాతం వర్తిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి దేశ పరిశ్రమలను రక్షించడానికి ఈ సుంకాలు విధిస్తున్నానని ఆయన తెలిపారు. మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ కొత్త సుంకాల వ్యూహంలో భాగం అని కూడా ఆయన చెప్పుకువచ్చారు. ఇది యూఎస్‌కు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది అన్నారు. ప్రధానంగా తమ పరిపాలన అమెరికా తయారీని పెంచడం మాత్రమే కాదు. వాణిజ్య లోటు కూడా తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు.

శుక్రవారం ప్రకటించిన 10 శాతం సుంకాలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని సంతకం కూడా చేశారు. ఈనెల 24వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించారు. కానీ ఒక్కరోజు తేడాతో ఆయన మరో ఐదు శాతం కూడా పెంచి ట్రూత్ సోషల్ లో షేర్ చేశారు . శుక్రవారం రోజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ భారత్ సుంకాలు చెల్లిస్తుందని అవి యథావిధిగా కొనసాగుతాయని,  తాము మాత్రం ఎలాంటి సుంకాలు చెల్లించమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మోడీపై కూడా మాట్లాడుతూ మోడీ అత్యంత తెలివైన వారు. తమ వ్యతిరేకుల కంటే కూడా. అయితే భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధాన్ని కూడా తానే ఆపానని కూడా ఆయన మరోసారి చెప్పుకొచ్చాడు. భారత సంబంధాలు మాత్రం అద్భుతంగానే ఉన్నాయి అని ప్రకటించారు.

అయితే నిపుణుల ప్రకారం ట్రంప్ ఇలాంటి సుంకాల నిర్ణయం వల్ల భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతులపై ఆధారపడి ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అమెరికాతో భారీగా వ్యాపారం చేసేవారు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రతీకార సుంకాల నేపథ్యంలో ఇది వాణిజ్యాల ఉద్రిక్తితకు కూడా దారితీసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

Also Read:​ సుప్రీం తీర్పిచ్చిన ఏం మారతాడు? ఏదీ మారదు.. భారత్ సుంకాలు కడుతూనే ఉంటుందని ట్రంప్ ఎద్దేవా! అదనంగా మరో 10 శాతం..!

Also Read:​  తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్‌.. అదనంగా మరో 10 శాతం టారీఫ్..!

 

