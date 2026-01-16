English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump: డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌కు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి.. ఇప్పటికైనా పెద్దన్న శాంతిస్తాడా?

Machado presented Nobel Prize To Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న కల నేడు సాకారం అయింది. డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు వెనుజులా ప్రతిపక్ష నేత మరియా కోరినా మచాడో తన నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి మెడల్‌ను అందజేశారు. డోనాల్డ్ ట్రంప్‌తో వైట్ హౌస్ లో ఆమె భేటీ అయ్యారు. అనంతరం ఆయనకు మెడల్‌ అందించినట్లు మాచోడో వెల్లడించారు. స్వేచ్ఛ కోసం ట్రంప్ చూపిన ప్రత్యేక నిబద్దతకు గుర్తింపుగా ఇచ్చానని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 16, 2026, 07:51 AM IST

Machado presented Nobel Prize To Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడి వద్దకు ఎట్టకేలకు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి మెడల్ వచ్చేసింది. ఎన్నో రోజులుగా కలలు కంటున్న ట్రంప్‌ మావ కలలు నేడు సాకారం అయింది. వెనిజులా ప్రతిపక్ష నేత మరియా కోరీనా మచాడో అమెరికా అధ్యక్షుడు వైట్ హౌస్ లో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం ఆమెకు లభించిన నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి మెడల్‌ను ట్రంప్ కు అందజేసినట్లు మచాడో తెలిపారు. స్వేచ్ఛ కోసం ట్రంప్ చూపిన ప్రత్యేక నిబద్ధతకు గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారాన్ని ఇచ్చానని ఆమె పేర్కొన్నారు. వెనిజులాలో స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

 అయితే అధికారికంగా కాకపోయిన ట్రంప్ చేతికి నోబెల్ పీస్ ప్రైస్ వచ్చింది.ఈ నేపథ్యంలో నెటిజెన్లు సోషల్‌ మీడియా వేధికగా తీవ్రంగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మచాడో అధ్యక్షురాలు అవుతారని కొందరు.. ఆమెకు ఇచ్చిన బహుమతి వెనక్కి తీసుకోవాలని మరికొందరు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కాగా తనకు కాకుండా వెనుజులకు చెందిన వ్యక్తికి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడంతో ఆదేశంపై దాడి చేసే అధ్యక్షుడిని అరెస్టు చేశారని కూడా ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడైనా ట్రంప్ మామ కొంత అయినా శాంతిస్తారని చర్చించుకుంటున్నారు.

ట్రంప్‌ కూడా మచాడో నోబెల్‌ బహుమతి సందర్భంగా స్పందించారు. మచాడోతో సమావేశం కావడం ఎంతో విశేషం. ఆమె అద్భుతమైన మహిళ. నేను చేస్తున్న కృషికి గుర్తింపుగా నోబెల్ బహుమతిని అందజేశారు. ఇది పరస్పర గౌరవానికి సంకేతం.. థాంక్యూ అంటూ ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు.

ట్రంప్‌తో సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెనిజులా విపక్ష నేత మరియా మచాడో దేశ సంక్షేమం కోసం ఆయన చేస్తున్న కృషికి ఆమె ఇచ్చినట్లుగా ప్రకటించారు. వెనిజులా భవిష్యత్తు కోసం ఆయనతో చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపారు. తమ దేశ ప్రజల స్వేచ్ఛ కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆధారపడవచ్చు అని అన్నారు. కొన్ని నెలల తర్వాత మాచాడో బహిరంగంగా కనిపించింది. భద్రతా బెదిరింపుల కారణంగా ఆమె వెనుజలాని విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అదేవిధంగా 2024లో వెనిజులా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయకుండా సుప్రీంకోర్టు ఆమెని నిషేధించింది. ఇక ఈనెల ప్రారంభంలోని అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆధ్వర్యంలో వెనిజులా మాజీ అధ్యక్షుడు మదురోను అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వెనిజులా రాజకీయ భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో ఇప్పటికే తీవ్ర చర్చ జరుగుతుంది.

Read more:  సైనిక శక్తిలో ఎవరు టాప్? ఖమేనీ ట్రంప్‌ను ఓడించగలడా? షాకింగ్‌ రిపోర్ట్!

Read more: ట్రంప్‌కు ఓపెన్ వార్నింగ్! ‘ఈసారి బుల్లెట్ మిస్ కాదు’.. ఇరాన్ టీవీ సంచలన ప్రసారం!

 

