English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్‌ చేతిలో పాక్‌ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్‌..!

Donald Trump: నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్‌ చేతిలో పాక్‌ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్‌..!

Trump Claims Shehbaz Sharif Would Have Died: ఎప్పుడూ  భారత్ -పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం తానే ఆపానని, యుద్ధ విమానాలు కూలాయని వ్యాఖ్యలు చేసే అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈసారి కొత్త వాదనతో ముందుకు వచ్చాడు, 2026 స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ప్రసంగంలో ఆయన షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఇరుదేశల మధ్య యుద్ధ సమయాన్ని గుర్తుచేస్తూ నేను జోక్యం చేసుకోకపోతే పాక్ ప్రధాని ప్రాణాలతో ఉండేవారు కాదు.. ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో సుమారు 35 మిలియన్ల మంది చనిపోయేవారని అన్నారు. అంతేకాదు ఈ విషయాన్ని స్వయానా పాక్‌ ప్రధాని షాబాజ్‌ షరీఫ్ తనతో అన్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:12 AM IST

Trending Photos

Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!
5
Vivo V70 Fe
Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
4
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Rangbhari Ekadashi 2026: రంగ భరీ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత, పాటించాల్సిన నియామలు ఏమిటంటే..?
6
Rang bhari Ekadashi 2026
Rangbhari Ekadashi 2026: రంగ భరీ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత, పాటించాల్సిన నియామలు ఏమిటంటే..?
Donald Trump: నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్‌ చేతిలో పాక్‌ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్‌..!

Trump Claims Shehbaz Sharif Would Have Died: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆపరేషన్ సింధూర్‌పై ఈసారి కొత్త రకమైన వాదనకు దిగారు. భారతదేశం పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధంతోపాటు మొత్తంగా తన 10 నెలల అధికారంలో 8 యుద్ధాలు తాను ఆపానని బుధవారం పునరుద్ఘాటించారు. '2026 స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్' ప్రసంగంలో ఆయన షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. భారత్ పాక్ యుద్ధం తర్వాత కూడా ఆయన ఎన్నో సార్లు యుద్ధం తానే ఆపాను అని.. లేకపోతే అణుయుద్ధం జరిగేదని వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా బుధవారం రోజు కూడా ఆయన ఈ ప్రసంగంలో భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో నేను యుద్ధం ఆపకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్ షరీఫ్ చనిపోయేవాడని, ఈ యుద్ధంలో 35 మిలియన్ల మందిని తానే కాపాడినట్లు ఆశ్చర్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

10 నెలల్లో ..8 యుద్ధాలు ఆపాను..
యుద్ధం సమయంలో 35 మిలియన్ల మంది మరణించే వారని స్వయానా పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్‌ షరీఫ్ తనకు చెప్పారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘర్షణలో తాను జోక్యం చేసుకోకపోతే.. సైనిక చర్యను ఆపి ఉండకపోతే.. శభాష్ షరీఫ్ ప్రాణాలతో ఉండేవాడు కాదని పేర్కొన్నారు. నేను దాదాపు పది నెలల్లో 8 యుద్ధాలు ఆపాను. కాంబోడియా- థాయిలాండ్ ,ఇజ్రాయిల్- హమాస్, ఇజ్రాయిల్ -ఇరాన్‌, భారత్ పాకిస్తాన్, సెర్బియా -కొసావా, రువాండా-కాంగో, అర్మేనియా-అజర్‌బైజాన్‌ మధ్య యుద్దాలను తానే పరిష్కరించానని ఆయన ప్రకటించారు.

 ఆపరేషన్స్ సింధూర్‌ సమయంలో భారత్ పాక్ ఇద్దరూ ప్రధాన మంత్రులతో తాను మాట్లాడినట్లు.. యుద్ధం ఆపకపోతే ఇరు దేశాలపై 200 శాతం టారీఫ్‌ విధిస్తానని చెప్పానన్నారు.  ఇరుదేశాలతో వాణిజ్యం ఒప్పందాలు కుదరవన్నానని, దీంతో ఈ ప్రధానులు దిగొచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొంటున్నారు. 

 

 

ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ ఎలా ఆగింది?
అయితే భారతదేశం మాత్రం ఈ వైఖరిని గతంలో కూడా తిరస్కరించింది. గత సంవత్సరం పహాల్గాం ఉగ్ర దాడుల తర్వాత భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య మరింత ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం ఆగిపోవడం మూడో వ్యక్తి జోక్యం లేదని ఈ రెండు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు మధ్యవర్తిత్వం పాత్ర ఎవరిది లేదని తోసి పుచ్చింది.

అమెరికా పాత్ర ఏది?
భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధం మధ్యలో మధ్యవర్తిత్వం ఏది జరగలేదు. అమెరికా ఏ పాత్ర పోషించలేదు అని దౌత్య భాషలో జయశంకర్ కూడా దీనిపై స్పందించారు. విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ కూడా ఈ కాల్పుల విరమణలో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ మన S-400 పాకిస్తాన్‌ డిఫెన్స్ వ్యవస్థను నాశనం చేసిందని కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇదే నెలలో ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ కూడా ట్రంప్‌ 8 దేశాల యుద్ధాలను ఆపానని ప్రకటించారు. భారత్ పాక్ మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో ఎనిమిది జెట్స్‌ కులాయి అని ఈసారి సంఖ్యను కూడా మార్చి చెప్పారు ట్రంప్.

ఇండియా అమెరికా దేశాల మధ్య వాణిజ్యం ఇటీవలె కుదిరింది. ఆ తర్వాత ట్రంప్‌ వైఖరి కూడా మారింది. ఇది వరకు భారత్‌ పాక్‌ యుద్ధంలో ఏ దేశానిది పైచేయి అనే సంగతి ఆయన ఎన్నడూ నేరుగా చెప్పనేలేదు. కానీ, తాజాగా పాకిస్తాన్‌ ప్రధాని చనిపోయి ఉండేవాడు అని చెప్పడం గమనార్హం. ఇక పహల్గాం ఉగ్ర దాడిలో 26 మంది అమాయక టూరిస్టులో చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సమయంలో భారత సైనికులు ప్రధానంగా 9 టెర్రర్ అటాక్ ప్రదేశాలను గుర్తించి వాటిపై దాడిచేశారు. ఇందులో పిఓకే ప్రాంతంలో విస్తృత తనిఖీలు కూడా నిర్వహించింది.

Also Read:​ మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్‌.. గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్‌కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!

Also Read:​ సుప్రీం తీర్పిచ్చిన ఏం మారతాడు? ఏదీ మారదు.. భారత్ సుంకాలు కడుతూనే ఉంటుందని ట్రంప్ ఎద్దేవా! అదనంగా మరో 10 శాతం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald TrumpDonald Trump Latest SpeechTrump State of the Union 2026trump on india pakistan warShehbaz Sharif death claim

Trending News