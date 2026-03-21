Donald Trump: ఇరాన్ పై యుద్దంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. సీజ్ ఫైర్ ప్రసక్తే లేదు..

Donald Trump on ceasefire: ఇరాన్ తో యుద్ధంపై కీలక ప్రకటన చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను క్రమంగా తగ్గించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, కాల్పుల విరమణకు మాత్రం తాను సిద్ధంగా లేనని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఇరాన్ తో యుద్ధం ప్రారంభమై దాదాపు 22 రోజులు అవుతోంది. ఇప్పటికే ఇరాన్ తో పాటు..అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో ఆర్ధికంగా భారీగా నష్టపోయాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:56 AM IST

Sri Ramanavami 2026: శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు? మార్చి 26 లేదా 27? తేదీ పూజా ముహూర్తం ఇదే..!!
5
Sri Rama Navami
Sri Ramanavami 2026: శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు? మార్చి 26 లేదా 27? తేదీ పూజా ముహూర్తం ఇదే..!!
Anaya Bangar: ఈ అమ్మడి షేపులు చూస్తే అదిరిపోయే..అమ్మాయిగా మారిన భారత క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Anaya Bangar
Anaya Bangar: ఈ అమ్మడి షేపులు చూస్తే అదిరిపోయే..అమ్మాయిగా మారిన భారత క్రికెటర్ కొడుకు..
Dmart Clearance Sale 2026: ఉగాది తరువాత డిమార్ట్ బీభత్సమైన ఆఫర్స్.. క్లియరెన్స్ సేల్లో వాటిపైన ఏకంగా 75% డిస్కౌంట్..!
5
Dmart Ugadi sale 2026
Dmart Clearance Sale 2026: ఉగాది తరువాత డిమార్ట్ బీభత్సమైన ఆఫర్స్.. క్లియరెన్స్ సేల్లో వాటిపైన ఏకంగా 75% డిస్కౌంట్..!
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
5
Naga Chaitanya Gaddar Awards
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
Iran America ceasefire: ఇరాన్‌పై సాధించిన సైనిక విజయాలను వివరిస్తూ ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ ఒక పోస్టు పెట్టారు. ఇరాన్‌పై మా లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నామన్నారు. మా సైనిక చర్యను ముగించే విషయంపై ఆలోచిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ దేశ క్షిపణి సామర్థ్యాలను, వైమానిక, నావికా వ్యవస్థలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ దేశం మరోసారి అణ్వాయుధాలను తయారుచేయకుండా అమెరికా చూసుకుంటుందన్నారు. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే.. తాము తగిన విధంగా స్పందిస్తామని హెచ్చరించారు. ఇక, అమెరికా దాని మిత్ర దేశాలకు భద్రత కల్పించిందని ట్రంప్‌ అన్నారు. ‘ఇజ్రాయెల్‌, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్‌, యూఏఈ, బహ్రెయిన్‌, కువైట్ సహా పశ్చిమాసియాలోని మిత్ర దేశాలకు అత్యున్నత స్థాయిలో రక్షణ కల్పిస్తున్నాం’ అని  పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా హర్మూజ్‌ జలసంధి గురించి కూడా ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. దీనిపై ఆధారపడిన దేశాలు నౌకల సురక్షిత ప్రయాణానికి బాధ్యత తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అమెరికా రక్షణ కల్పించదని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తమ సాయం కోరితే.. సహాయం అందించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్‌ ముప్పు తొలగిపోయిన తర్వాత ఆ అవసరం ఉండదన్నారు. 

ఓవర్ ఆల్ గా ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌–అమెరికా పోరు చివరి దశకు చేరుతున్నట్టు కనిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంధనపరంగా ఇరాన్‌కు గుండెకాయ వంటి ఖర్గ్‌ దీవిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్‌ నావికా దళం చాలావరకు బలహీనపడిపోయింది. కనుక తక్కువ రిస్క్ తోనే హార్మూజ్‌ను అదీనంలోకి తీసుకోవచ్చన్నది ట్రంప్‌ ఆలోచనగా తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఖర్గ్‌ దీవిని కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటే ఇరాన్‌కు కోలుకోలేని దెబ్బ తగులుతుంది. ఇరాన్‌ చమురు ఎగుమతుల్లో ఏకంగా 90 శాతం ఖర్గ్‌ నుంచే జరుగుతాయి.

ఖర్గ్‌ను అధీనంలోకి తెచ్చుకుంటే హార్మూజ్‌ గుండా నౌకల రాకపోకలకు అంగీకరించేలా ఇరాన్‌ను ఒప్పించొచ్చన్నది పెంటగాన్‌ వ్యూహకర్తల భావన. అంతేగాక ఇరాన్‌కు ప్రధాన ఆదాయ వనరైన చమురు ఎగుమతులకు చెక్‌ పెడితే దానికి యుద్ధాన్ని కొనసాగించలేని పరిస్థితి తలెత్తుతుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

