Trump On Iran: ఇరాన్ లో 7 వేలకు పైగా లక్ష్యాలను టార్గెట్ చేశాం.. ట్రంప్..

America Vs Iran:  ఇరాన్‌లో 7 వేలకు పైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఆయిల్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌పై తాము దాడులు చేయలేదని, ప్రధానంగా వాణిజ్య, మిలిటరీ కేంద్రాలపైనే దాడులు చేసినట్టు చెప్పారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:45 AM IST

Ustaad Bhagat Singh Review:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. పవన్ ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసాలా..!
5
Ustaad Bhagat Singh First Review
Ustaad Bhagat Singh Review:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. పవన్ ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసాలా..!
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఖాతాదారులకు కీలక సూచనలు..!
7
Bank holidays
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఖాతాదారులకు కీలక సూచనలు..!
Indian Cricketer Son: పూర్తిగా అమ్మాయిగా మారిపోయిన క్రికెటర్ కొడుకు.. థాయిలాండ్‌లో సర్జరీ!
6
Anaya Bangar
Indian Cricketer Son: పూర్తిగా అమ్మాయిగా మారిపోయిన క్రికెటర్ కొడుకు.. థాయిలాండ్‌లో సర్జరీ!
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
5
Yash Dayal Wedding
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
Donald trump Targeting Iran: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్  చేసిన సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ లోని తాము లక్ష్యంగా చేసుకున్న టార్గెట్స్ ను పూర్తి చేసామని అగ్ర రాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు.  లక్ష్యాల్లో భాగంగా క్షిపణులు, డ్రోన్లు తయారుచేసే మూడు కేంద్రాలపై..దాడులు చేసి ధ్వంసం చేశామన్నారు. వారం వ్యవధిలో వందకు పైగా ఇరాన్‌ నౌకలు ధ్వంసం చేశామని..ఇరాన్ నౌకాదళం, వాయుసేన అంతమయ్యాయని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 

ప్రపంచానికి ఇరాన్ ముప్పుగా తయారైంది..ఇజ్రాయెల్‌ సాయంతో ఇరాన్ ముప్పును అంతం చేశామన్నారు. అంతేకాదు ఇరాన్ .. వివిధ దేశాల్లో ముఖ్యంగా పాలస్తీనాలో హమాస్.. లెబనాన్ లో హిజ్బుల్లా.. యెమన్ దేశంలో హౌతీలతో పాటు సిరియా, ఇరాక్ లో ఐసిస్ ను ప్రోత్సహించిందని అమెరికా చెప్పుకొచ్చింది. ఇరాన్ ను దెబ్బ తీయడంతో వాటి నడ్డి విరిచామన్నారు.  

మరోవైపు ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్‌ ఐలాండ్‌లో ఆయిల్‌ పెసిలిటీస్‌ తప్ప మిగతా అన్నింటినీ ధ్వంసం చేశామన్నారు. హొర్ముజ్‌ జలసంధిని తెరువడంలో అమెరికాకు సాయం అందించేందుకు చాలా దేశాలు ఉత్సాహంగా ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్‌ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడినట్టు, ఒక కాలు కోల్పోయినట్టు తాను విన్నానని పేర్కొన్నారు. 9/11 దాడిని ఏడాది ముందే తాను ఊహించానని ట్రంప్‌ తెలిపారు.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

