Trump on Iran War: ఇరాన్ తో యుద్ధం నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన ప్రకటన..

Trump Sensational Comments on Iran War: గత నెల 28వ తేదిన ఇరాన్ పై ఇజ్రాయిల్ తో కలిసి అమెరికా యుద్దం ప్రకటించింది. తొలి రోజే తమ మెయిన్ టార్గెట్ అయిన ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్ల ఖమేనిని హతమార్చేసింది. ఆ తర్వాత అందరు తమకు లొంగిపోతారని భావించినా ఇరాన్ మాత్రం ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా అమెరికాకు తమ ఎయిర్ బేస్ లున్న గల్ఫ్ దేశాలపై డ్రోన్ దాడులకు తెగపడింది. 11 రోజులు అవుతుంది. మరో నెల రోజుల పాటు యుద్ధం కొనసాగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.  తాజాగా ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ట్రంప్ మరో సంచలన ప్రకటన చేశారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:57 AM IST

America Iran Israel War Effect: ఇరాన్ తో భయంకరమైన యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశాడు. ఇరాన్ పై యుద్ధం దాదాపు పూర్తయిందని వెల్లడించారు. యుద్ధం ముగిసేందుకు నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల సమయం పడుతుందని అంచనా వేయగా, అంతకంటే ముందే ఈ యుద్ధం పూర్తి కాబోతున్నట్లు తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇరాన్ కు ఇప్పుడు నేవీ, కమ్యూనికేషన్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్ లాంటివి ఏవీ లేవని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తో ఇరాన్, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాలపై ట్రంప్ ఫోన్ కాల్ లో చర్చించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో క్రూడాయిల్ ధర దిగివచ్చింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారల్ 88 డాలర్లకు పడిపోయింది. నిన్నటితో పోలిస్తే 23శాతం తగ్గినట్టు తెలుస్తోంది. ఆయిల్ ధరలను నియంత్రించేందుకు ట్రంప్ అన్ని ఆప్షన్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది. ఇది ఇలా ఉండగా ఇరాన్ పై దాడులు ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి ఆయిల్ ధరలు 50 శాతం మేర పెరిగాయి. 

హార్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో రవాణా నిలిచిపోయి క్రూడాయిల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో..ఆయిల్ ట్యాంకర్లు, నౌకలు హార్ముజ్‌ను దాటుకొని వెళ్లాలని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. కొంచెం ధైర్యం చూపండి..భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇరాన్‌కు నేవీ లేదు..మేం అన్ని నౌకలను ముంచేశామని చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్.

