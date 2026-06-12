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Trump Deal: ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తామన్న కొద్ది గంటలకే డీల్‌ ఓకే అంటూ ట్రంప్‌ ప్రకటన..

Trump Deal With Peace Deal: గురువారం రాత్రి ఇరాన్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బతీసేలా భీకర దాడులు చేస్తామని  హెచ్చరించిన  అమెరికా అధ్యక్షుడు  డొనాల్డ్‌  ట్రంప్‌.. కొద్ది గంటలకే ఇరాన్ తో యుద్దం విషయంలో కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అంతేకాదు ఇరాన్ పై  దాడుల్ని విరమించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ దేశ  ఇరాన్‌తో చర్చలు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చాయని సంచలన ప్రకటన చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:21 AM IST
Trump Deal: ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తామన్న కొద్ది గంటలకే డీల్‌ ఓకే అంటూ ట్రంప్‌ ప్రకటన..
Image Credit: US Iran Deal (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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