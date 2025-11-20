English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Epstein Files: ఎప్‌స్టీన్‌ సీక్రెట్‌ ఫైల్స్‌ విడుదలకు ట్రంప్‌ సైన్‌.. జెఫ్రీ ఎవరు? ఆ ఫైల్స్‌లో ఎవరి రహస్యాలు ఉన్నాయి?

Epstein Files: ఎప్‌స్టీన్‌ సీక్రెట్‌ ఫైల్స్‌ విడుదలకు ట్రంప్‌ సైన్‌.. జెఫ్రీ ఎవరు? ఆ ఫైల్స్‌లో ఎవరి రహస్యాలు ఉన్నాయి?

Donald Trump Jeffry Estein Files: ఎట్టకేలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారు. ఎప్‌స్టీన్‌ సీక్రెట్ ఫైల్స్ విడుదలకు ఆయన సంతకం చేశారు. లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ సీక్రెట్ ఫైల్స్ విడుదలకు న్యాయశాఖ ఆదేశించిన బిల్లుపై ట్రంప్ సంతకం చేసేశారు. అయితే అసలు జెఫ్రీ ఎవరు? ఆ ఫైల్స్‌లో సీక్రెట్స్ ఏం దాగున్నాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 20, 2025, 11:03 AM IST

Donald Trump Jeffry Estein Files: గత కొద్ది రోజులుగా అమెరికాను కుదిపేస్తున్న ఎప్‌స్టీన్‌ సీక్రెట్‌ ఫైల్స్‌ విడుదలకు ఎట్టకేలకు మార్గం సుగమం అయింది. లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ సీక్రెట్ ఫైల్స్ విడుదలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బిల్లుపై సంతకం చేసేశారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు మాత్రం ఇది కేవలం డెమోక్రాట్లు చేస్తున్న ఆరోపణలు.. తమ విజయాల నుంచి ప్రజల దృష్టి మరళించేందుకు ఈ జెఫ్రీ ఫైల్స్ ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఇక 2019లో ఫెడరల్ జైలులో జెఫ్రీ మరణం పై దర్యాప్తునకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించాలని ఈ బిల్లు కోరుతుంది. ఈ క్రమంలో ఎవరి పేరు బయటకు వస్తుంది? అమెరికావ్యాప్తంగానే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా కొత్త చట్టం ప్రకారం జెఫ్రీ ఫైల్స్‌ 30 రోజుల్లో విడుదల చేయాలని కోరింది. అయితే దీనికొన్ని రోజులుగా ట్రంపు పరిపాలన ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ వస్తోంది. కానీ, ఎట్టకేలకు సంతకం చేశారు, ఈ అంశాన్ని రాజకీయాల ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారని ట్రంప్‌ ట్రూత్‌ సోషల్‌లో రాసుకొచ్చారు. అయితే ఎఫ్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్ లో అమెరికాన్‌ ప్రముఖులతో సంబంధాలు గురించిన సీక్రెట్స్ ఉన్నాయని సమాచారం. ఎప్‌స్టీన్‌ లైంగిక వేధింపులకు గురైన పదుల సంఖ్యలో మహిళలు క్యాపిటల్ హిల్ బయట నిలబడి అతని ఫైల్స్ విడుదల చేయాలని వారి చిన్ననాటి ఫోటోలను మొదటిసారి జెఫ్రీతో కలిసిన ఫోటోలను తీసుకువచ్చి గ్యాలరీలో నిలబడి నిరసన తెలియజేశారు.

 జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌ ఎవరు? 
అయితే కొన్ని రోజులుగా టెస్లా ఎలోన్‌ మాస్క్ కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడుకు దూరమైంది ఈ జెఫ్రీ ఫైల్స్‌ కూడా కారణం. అందులో డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ రహస్యం ఉందని బహిర్గతం చేసే అవకాశం లేకుండా చేశారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో మస్క్‌ ట్రంప్ మధ్య వివాదం కూడా పెరిగింది. జెఫ్రీ ఒక బిలియనీర్‌, అమెరికన్ ఒక ఫైనాన్షియర్ ఎంతో సంపద కలిగిన వ్యక్తి. కేవలం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చెప్పిన ఒక లెక్చరర్ కోట్లకు బిలినియర్‌గా పడగలెత్తాడు. డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు కూడా మంచి స్నేహితుడు. అలా ఈ జెఫ్రీ చీకటి ప్రంపచంలోకి ట్రంప్‌ కూడా ప్రవేశించారని ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

 అయితే, జెఫ్రీ తన క్లైంట్స్ కోసం మైనర్ బాలికలతో సర్వీస్ చేయించేవాడు. దీనికి తన ప్రైవేట్‌ ఐల్యాండ్‌, లోలితా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ అనే విమానాన్ని ఉపయోగించేవాడు. లైంగిక అక్రమ రవాణా దోపిడీ వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు అతనిపై ఉన్నాయి. 16 ఏళ్లలోపు ఈ లైంగిక సంబంధం అనేది అమెరికాలో చట్టారీత్యా నేరం. జెఫ్రీ 14 ఏళ్ల బాలికలపై వేధింపులకు పాల్పడినట్లు, వారిని బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేసి బడాబాబులకు సర్వీస్‌ చేయించేవాడట. ఇది 2005లో ఒక ఫిర్యాదులో తేలింది. కొన్ని పదుల సంఖ్యలో మైనర్ బాధితులను గుర్తించారు. దీంతో అతడిని దోషిగా తేల్చి 13 నెలలు జైలు శిక్ష కూడా విధించారు. అయితే డోనాల్డ్ ట్రంప్ తో పాటు ప్రిన్స్ అండ్రూ, బిల్ క్లింటన్ వంటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులకు కూడా ఈ ఐల్యాండ్‌ వెళ్లారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. 

వీళ్లు తరచూ ఈ ప్రైవేట్ దివికి పార్టీల కోసం వెళ్లారట. ప్రైవేట్ విమానంలో ఈ ప్రైవేట్ ద్వీపానికి వెళ్లేవారు అని ఆ ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్ ఎవరెవరు వచ్చారనేది రాతపూర్వకంగా కూడా ఉందట. అయితే  ఎప్‌స్టీన్‌ ఈ ప్రముఖుల సీక్రెట్‌ యవ్వారలను వీడియో తీసి వారు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఐల్యాండ్‌కు వచ్చారో రాసిపెట్టేవాడట. ఆ తర్వాత వాటితో బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనులు చేయించుకున్నాడనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. 

డోనాల్డ్ ట్రంప్ 1993 -97 మధ్య కనీసం 7 ట్రిప్పులు అయినా వేశారు అని చాలామంది బయటపెట్టారు. అయితే ట్రూత్ సోషల్ లో మాత్రం ట్రంప్ నేనెప్పుడూ ఎక్కలేదు అని మాత్రమే పేర్కొన్నారు. అయితే, జెఫ్రీ అరెస్టు తర్వాత ట్రంప్ కు దూరమైనప్పటికీ వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులు, పలుమార్లు వారు కలిసి దిగిన ఫోటోలు కూడా బయటికి వచ్చాయి. జెఫ్రీ కూడా ఎన్నోసార్లు మీడియా ముందు ట్రంప్‌ను ప్రశంసించాడు కూడా.

 అయితే పోలీసుల అదుపులో ఉన్న జెఫ్రీ 2019లో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తూ విచారణ సమయంలోనే చనిపోయాడు. అయితే ఆ ఫైల్స్ లో ప్రముఖుల పేర్లు, వీడియోలు ఉన్నాయని సమాచారం. మొన్నటి వరకు ససేమిరా అన్న ట్రంప్‌ తాజాగా ఈ ఫైల్స్‌పై  యూ టర్న్ తీసుకుని సంతకం చేశాడు. అయితే రాజకీయ నాయకులు లారీ సమ్మర్, రాబర్ట్ కెన్నడి, మాజీ ప్రిన్స్ అండ్రు ,డోనాల్డ్ ట్రంప్, బిల్ క్లింటన్ వంటి ఎంతోమంది ప్రముఖులు, రాజకీయవేత్తలు, మీడియా ప్రతినిధులు కూడా ఈ ఎప్‌స్టీన్‌ ప్రైవేట్ ఐల్యాండ్‌కు వెళ్లారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఫైల్స్ సీక్రెట్స్‌ బహిర్గతం అవుతే ఎంత మంది ప్రముఖుల సీక్రెట్ బయటికి వస్తాయో తెలుస్తుంది. అయితే ఈ ఫైల్ లో డోనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు కూడా ఉందని ఎలోన్‌ మస్క్‌ వాదన రుజువవుతుందా తెలియాలి.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Epstein filesDonald Trump EpsteinJeffrey Epstein secretsEpstein island scandalTrump signs Epstein bill

