Donald Trump: భారత్‌కు ట్రంప్‌ వెర్రీ బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. ఆ కంపెనీలు కూడా వెనక్కి వెళ్లే ఛాన్స్‌..!

Donald Trump Shocking Comment: భారత్ పై మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కారు డోనాల్డ్ ట్రంప్. మన దేశంపై విధించిన 50% టారిఫ్స్‌ తగ్గించే ఉద్దేశం లేదని అన్నారు. భారత్‌ ఎక్కువ శాతం టారిఫ్స్‌తో అమెరికాతో బిజినెస్ చేస్తున్నారని మీడియా సమావేశంలో అన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 3, 2025, 08:49 AM IST

Donald Trump Shocking Comment: ఎన్నో ఏళ్లుగా భారత్ భారీగా టారిఫ్స్‌తో భారత్‌ బిజినెస్‌ చేస్తుంది. మన తెలివి తక్కువగా సుంకాలు వేయడంలో వారు ఇంతకాలం బిజినెస్ చేశారు. అంటూ భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కారు. దీంతో యుఎస్ ప్రొడక్షన్ నిలిచిపోయింది. హార్లీ డేవిడ్సన్ వంటి ఎన్నో కంపెనీలు ఇండియాకు వెళ్లాయి. వాటిని తిరిగి రప్పిస్తున్నాం. చైనా, మెక్సికో, కెనడా నుంచి కూడా కంపెనీలు మన అమెరికాకు వస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు. సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

ఆగస్టు 17 నుంచి భారత పై 50% అమెరికా టారిఫ్స్‌ విధింపు మొదలైంది. ఆ తర్వాత కూడా భారత్ పై ట్రంప్ అక్కసు వెళ్లగక్కారు అంతేకాదు వైట్ హౌస్ అధికారులు కూడా భారత పై రోజుకో విధంగా విషం చిమ్ముతున్నారు. ఇది రష్యా, చైనా, ఇండియా అధ్యక్షులు కలవడం ఒక సిగ్గుమాలిన చర్యను కూడా వ్యాఖ్యానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా మరోసారి ట్రంప్ భారత్ పై 50% సుంకాలకు వెనక్కి తగ్గేదే లేదని వ్యాఖ్యానించారు. మనం కూడా సుంకాల విధించకపోతే వారు పెద్ద మొత్తంలో బిజినెస్ చేసి మన దేశాన్ని ముంచుతారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి

హార్లీ డేవిడ్సన్ అనే సూపర్ బైక్ కంపెనీ గురించి కూడా ట్రంపు వ్యాఖ్యానించారు. నిన్న జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. చాలా ఏళ్లుగా ఏకపక్షంతో భారత్ మన దేశంపై సుంకాలు విధిస్తుందని చెప్పారు. ప్రపంచంలో దాదాపు అత్యధికంగా భారత్ సుంకాల విధిస్తోందన్నారు.

మరింత చౌకగా..
 ఇదిలా ఉండగా భారత్ క్రూడ్ ఆయిల్ మరింతగా చౌకగా అందించేందుకు రష్యా ఆఫర్ చేసింది రష్యా డిస్కౌంట్ పెంచడమే ఎందుకు కారణం బేరాలు ధర పై మూడు నుంచి నాలుగు డాలర్ల మీద తగ్గనుంది ప్రస్తుతం ఇండియా రోజుకు 5.4 మిలియన్ ఆయిల్ దిగుమతి చేస్తుంది. అందులో 36% రష్యా నుంచే కొనుగోలు చేస్తుంది. అమెరికా ఎంత ఒత్తిడి చేసిన భారత్ మాత్రం రష్యాతో చైనాకు దగ్గర అవుతూనే ఉంది.

