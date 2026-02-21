Donald Trump: సుప్రీం తీర్పిచ్చిన ఏం మారతాడు? ఏదీ మారదు.. భారత్ సుంకాలు కడుతూనే ఉంటుందని ట్రంప్ ఎద్దేవా! అదనంగా మరో 10 శాతం..!

Trump Sensational Comments On India: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల విషయంలో అక్కడి సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. మునపటి సుంకాలు చెల్లదని సంచలన ప్రకటన చేసింది. ఆ తర్వాత డోనాల్డ్ ట్రంప్ అక్కసుతో ప్రపంచ దేశాలపై మరో 10 శాతం సుంకం విధిస్తున్నానని ప్రకటించారు. అంతేకాదు ఇది వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. 1974 వాణిజ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 122 కింద ఈ ప్రస్తుత సుంకాలను అదనంగా 10 శాతం సుఖాన్ని ఆదేశిస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇక ఈ సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన కానీ ఏమీ మారదు.. ఇండియా సుంకాలు చెల్లిస్తూనే ఉంటుంది. ఇండియా, యూఎస్ ట్రెడ్ డీల్ పై ఉండదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మోదీ గొప్ప జెంటిల్మెన్ ఆయన వ్యతిరేకుల కంటే కూడా తెలివైన వ్యక్తి. ఆయన మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు. అందుకే డీల్ చేసుకున్నాం . ఇప్పుడు వాళ్లు సుంకలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. మనం చెల్లించబోం అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అయితే అమెరికాను రక్షించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఈ సుంకాల విధించాలని చట్ట ప్రకారమే టారీఫ్స్ మరింత వసూలు చేయవచ్చని ట్రంప్ ప్రకటించారు. సుప్రీ తీర్పు తర్వాత అదనంగా మరో 10 శాతం గ్లోబల్ టాక్స్ విధించే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పై సంతకం చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. సుంకాల కోసం ప్రత్యామ్నాయలు ఉన్నాయి. మనం మరింత డబ్బు తీసుకోవచ్చు. ఒక దేశంలో వాణిజ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు ఆంక్షలు విధించేందుకు నాకు అనుమతి ఉంది. నేను ఏదైనా చేస్తాను.. ఇప్పుడు బలమైన దిశలో వెళ్తా అని వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అంతే కాదు తాను విధించిన టారీఫ్స్ రద్దు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు మండిపడ్డాడు. ఈ నిర్ణయం తనను తీవ్ర నిరాశపరిచిందని, కొంతమంది న్యాయమూర్తులు విదేశీ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభావితం అయ్యారని ఆరోపించారు. కోర్టులో కొంతమంది సభ్యులను చూసి నేను సిగ్గుపడుతున్నానని ఫైర్ అయ్యారు. వాణిజ్యం చేయడం నుంచి వెనక్కి తగ్గేదే లేదని ఇంకా బలమైన పద్ధతులు తనకు తల తెలుసని హెచ్చరించారు.
"They will pay tariffs to USA, but we will not pay tariffs to India.”
From mocking losing jets to exposing India-US trade deal...
Modi international embarrassment going on pic.twitter.com/eTVxRKIl8y
— Iqra (@Iqra87685226) February 21, 2026
సొంత పార్టీలో సెగ..
ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు విధించిన సుంకాలను రద్దు చేస్తూ యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఆ పార్టీ నేతలే స్వాగతిస్తున్నారు. దేశ ప్రజల విజయమని మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు మైక్ పెన్స్ కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. పన్ను విధించే అధికారం కాంగ్రెస్కు మాత్రమే ఉందని కోర్టు పునరుద్గాటించింది. ఈ నిర్ణయం అమెరికన్ ప్రజలు వ్యాపారులు ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు. యూఎస్ అన్ని దేశాలతో స్వేచ్ఛ వాణిజ్యం కొనసాగిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
యుఎస్ అధ్యక్షుడు ఆడిన టారిఫ్ గేమ్ కు ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో చెక్ పడినట్లు అయింది అనుకున్న కాసేపటికే భారత్కు మాత్రం నిరాశే మిగిలింది. ఇటీవల భారత్ యూఎస్ డీల్పై కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రభావం ఉంటుందా? అనే పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. సుంకాలు తగ్గుతాయి అనుకునే సమయంలో ట్రంప్ ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆ దేశాలు డాన్స్ చేస్తున్నాయి...
సుంకలు రద్దు చేస్తూ ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో విదేశాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అన్నారు. సుంకాల విధించినాయా దేశాలు పండుగ చేసుకుంటున్నాయి. ఏళ్లుగా మనల్ని మోసం చేస్తున్న వాళ్ళు ఆనంద పడుతున్నారు.. వీధుల్లో డాన్స్ చేస్తున్నారు. కానీ అది ఎక్కువ కాలం సాగదు అని ఆయన ఓ ప్రెస్ మీట్ లో కూడా హెచ్చరించారు.
🚨 President Donald J. Trump imposes a 10% global tariff on all countries. pic.twitter.com/42ZGDnMxbR
— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
సుంకాలతో భారీ ఆదాయం...
డోనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రపంచ దేశాలపై విధిస్తున్న సుంకాలతో భారీగా ఆదాయం పొందింది. కస్టమ్ డ్యూటీ ఇతర పనులు ఫీజుల ద్వారా 2025లో యుఎస్ కు ఏకంగా రూ.26 లక్షల కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. ట్రంపు సుంకాల ఎఫెక్ట్ వల్ల దేశ ప్రజల పైనే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల పై టారీఫ్స్ విధించడం వల్ల స్థానికంగా వాటి ధరలు పెరిగి వినియోగదారులపైనే భారం పడుతుంది.
చైనా పర్యటన ఖరారు..
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పర్యటన తేదీలు కూడా ఖరారయ్యాయి. మార్చి 31వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 2వ తేదీ వరకు ఆయన పర్యటించినట్లు వైట్ హౌస్ వర్గాలు తెలిపాయి. చైనా అడ్డగోలు టారీఫ్లకు చైనా రిసీప్రోకల్ టారీఫ్ వేయడంతో ఈ పర్యాటన అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
