English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump : నా సుంకాల వల్లే యుద్ధాలు ఆగుతున్నాయ్.. మరోసారి డబ్బా కొట్టుకున్న ట్రంప్ ..! మధ్యలో ఇండియా పేరు కూడా...!!

Donald Trump : దేశాల మధ్య యుద్ధాలను ఆపడం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పదే పదే కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తాజాగా మరోసారి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. తన వల్ల..తాను విధించిన సుంకాల వల్లే దేశాల మధ్య యుద్ధాలను ఆగుతున్నాయంటూ తన డబ్బా తనే కొట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అందులో భారత్ పేరును కూడా చేర్చారు. తాను శాంతి పరిరక్షకుడిని అంటూ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 7, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Donald Trump : నా సుంకాల వల్లే యుద్ధాలు ఆగుతున్నాయ్.. మరోసారి డబ్బా కొట్టుకున్న ట్రంప్ ..! మధ్యలో ఇండియా పేరు కూడా...!!

Donald Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు.  తన సుంకాల విధానమే  ప్రపంచ శాంతికి కారణమైందన్నారు. ముఖ్యంగా భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం జరగకుండా నిలిపివేసిందని గర్వంగా ప్రకటించారు. తాను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో, తన ఆర్థిక విధానాల వలన మాత్రమే అనేక దేశాలు యుద్ధాల నుంచి దూరంగా నిలబడ్డాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక మీడియా ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ ... నాకు సుంకాలు విధించే అధికారం లేకపోతే, ఇప్పటికి కనీసం ఏడు యుద్ధాలలో నలుగురు జరిగిపోయేవి. ముఖ్యంగా భారత్, పాకిస్తాన్ పరిస్థితిని చూస్తే వారు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అప్పట్లో ఏడు విమానాలు కూలిపోయాయి... కానీ నేను ఏమి మాట్లాడానో, ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నానో చెప్పలేను. అయితే నేను చెప్పిన మాటలు చాలా ప్రభావవంతంగా మారాయి. సుంకాల విధానం వల్ల మేము వందల బిలియన్ డాలర్లు సంపాదించడమే కాకుండా, శాంతి పరిరక్షకులుగా కూడా నిలిచాము. అని ఆయన తెలిపారు.

ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలను గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపైనా పునరుద్ఘాటించారు. తన రెండవ పదవీకాలంలోని మొదటి ఏడు నెలల్లోనే ఏడు ప్రధాన యుద్ధాలను నిలిపివేసానని.. దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న యుద్ధాలను ముగించగలిగిన నాయకుడిని నేను అని చెప్పుకొచ్చారు. అంతర్జాతీయ శాంతి కోసం చేసిన కృషికి నోబెల్ శాంతి బహుమతికి అర్హత ఉన్నానని కూడా ఆయన ఆత్మవిశ్వాసంగా పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్ పరిపాలన కాలంలో అమెరికా విదేశాంగ విధానం చాలా విభిన్నంగా సాగింది. సాంప్రదాయ డిప్లమసీకి బదులుగా, ఆయన ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, సుంకాలు  నేరుగా ఫోన్ సంభాషణల ద్వారా ప్రపంచ నేతలపై ప్రభావం చూపే ప్రయత్నం చేశారు. 2020లో వైట్ హౌస్ ప్రతినిధులు విడుదల చేసిన ఒక నివేదికలో, ట్రంప్ జోక్యంతో యుద్ధాలను నిలిపిన దేశాల జాబితా ఉందని పేర్కొన్నారు. అందులో భారత్–పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, కొరియా ద్వీపకల్ప పరిస్థితులు, మధ్యప్రాచ్యంలోని కొన్ని ఘర్షణలు కూడా ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

Also Read: Eswatini King: 15 మంది భార్యలు, 30 మంది పిల్లలు, 100 మంది సేవకులు.. అబుదాబి ఎయిర్‌పోర్టుకు విచ్చేసిన రసిక రాజుగారు.. వీడియో వైరల్..!!   

ట్రంప్ దృష్టిలో సుంకాలు కేవలం వాణిజ్య సాధనం కాదు, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను సమతుల్యం చేసే శక్తివంతమైన ఆయుధం. ఆర్థిక ఒత్తిడుల ద్వారా దేశాలు సంభాషణలకు సిద్ధమవుతాయని, యుద్ధం కంటే చర్చే పరిష్కారం అవుతుందని ట్రంప్ నమ్మకం. ఆయన మాటల్లో చెప్పాలంటే .. సుంకాల వల్ల మనం కేవలం అమెరికా కోసం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ శాంతి కోసం కూడా పనిచేశాము అని పేర్కొన్నారు. 

అమెరికా అధ్యక్షుడి ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కొందరు నిపుణులు ఆయన వాదనను అంగీకరించగా, మరికొందరు సుంకాల ప్రభావం కంటే దౌత్య చర్చలే కీలకమని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ట్రంప్ తన సొంత శైలిలో అమెరికా ఆర్థిక శక్తిని ప్రపంచ రాజకీయాలలో ప్రధాన ఆయుధంగా ఉపయోగించుకున్న విషయం మాత్రం తిరస్కరించలేనిది.

Also Read: Smita Sabharwal: సమంత కాదు మన స్మిత.. ఇంత అందమైన IAS ఆఫీసర్‌ని చూడలేదు భయ్యా.. వైరల్ పిక్స్..!!  

ట్రంప్ చెప్పిన 7 దేశాలు ఇవే..!

*భారత్, పాకిస్తాన్ 

*ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్

*థాయిలాండ్, కంబోడియా

*రువాండా, కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్

*సెర్బియా, కొసావో

*అర్మేనియా, అజర్‌బైజాన్

*ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Donald TrumptariffIndia Pakistan disputePakistanWAR

Trending News