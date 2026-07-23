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ఇరాన్‌కు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర హెచ్చరికలు.. నౌకలపై దాడులకు తెగపడితే అంతు చూస్తాం..

Trump Warn to Iran: హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై దాడులకు పాల్పడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌ను తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లు, మరే ఇతర ఆయుధంతో నౌకలపై దాడి చేసినా.. దానికి ప్రతీకారంగా ఆ దేశంలోని ఒక వంతెన, విద్యుత్ కేంద్రాన్ని పేల్చేస్తామని ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా హెచ్చరించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:03 PM IST
ఇరాన్‌కు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర హెచ్చరికలు.. నౌకలపై దాడులకు తెగపడితే అంతు చూస్తాం..
Image Credit: America Iran War (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఇరాన్‌కు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర హెచ్చరికలు.. నౌకలపై దాడులకు తెగపడితే అంతు చూస్తాం..
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