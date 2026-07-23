Iran America War: ఇరాన్ ఇలాగే రెచ్చిపోతే రాజధాని టెహ్రాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ దాడులు చేస్తామన్నారు. ఇరాన్ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ముగ్గురు అమెరికా సైనికుల భౌతికకాయాలకు నివాళులు అర్పించిన అనంతరం ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ ఘర్షణల్లో 18 మంది అమెరికా సైనికులు మరణించగా, అణ్వాయుధాలను ఇరాన్ చేతికి చిక్కనివ్వబోమని మరో సారి తేల్చి చెప్పారు ట్రంప్.
నౌకను తాకితే.. వంతెనలు, విద్యుత్ కేంద్రాలు బూడిదే: ట్రంప్
ఇరు దేశాల మధ్య దాడులు, ప్రతిదాడులు కొనసాగుతున్నాయి. బుధవారం రాత్రి కూడా అమెరికా ఇరాన్పై వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. మరోవైపు, పొరుగు గల్ఫ్ దేశాలలోని తాగునీటి, విద్యుత్ కేంద్రాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను ఐక్యరాజ్య సమితి తీవ్రంగా ఖండించింది. జోర్డాన్ సైన్యం కూడా ఇరాన్ క్షిపణులను విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు తెలిపింది.
ఈ యుద్ధంతో ట్రంప్ ఊబిలో కూరుకుపోయారని ఇరాన్ విమర్శిస్తుండగా, పౌర ప్రాణనష్టం భారీగా ఉందని అక్కడి అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, పౌరులను తాము ఎప్పుడూ లక్ష్యంగా చేసుకోమని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. చర్చల పట్ల ఇరాన్కు చిత్తశుద్ధి లేదని, తమ దేశంతో పాటు మిత్రదేశాల ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తామని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తేల్చిచెప్పారు.
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