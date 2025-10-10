English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Donald Trump: ట్రంప్‌ మెడలో నోబెల్‌ మెడల్‌.. AI ఇమేజ్‌ షేర్‌ చేసిన ప్రధానమంత్రి, ఫోటో వైరల్..

Nobel Prize To Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంకు నోబెల్ శాంతి బహుకరణ ఫోటో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. 8 యుద్ధాలను ఆపినందుకు ఆయన ఈ నోబెల్‌ శాంతి మెడల్‌కు అర్హుడు అని ఇజ్రాయిల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమీన్‌ నెతన్యాహు ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:16 AM IST

Nobel Prize To Donald Trump: కొన్ని రోజులుగా నోబెల్‌ పీస్ ప్రైజ్‌ కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఎదురుచూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపినందుకు ఆయన అర్హుడు అని నమ్ముతున్నారు. ఆయన నోబెల్ బహుమతికి అర్హుడు అని నోబెల్ బహుకరిస్తున్న ఫోటో పోస్ట్ చేశారు. అది వైరల్ అవుతుంది. 2025 మొబైల్ బహుమతి శాంతికి ఎవరు అందుకుంటారు? అనేది నోబెల్ కమిటీ రేపు దాని ప్రకటిస్తుంది. అవార్డుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా అర్హుడు అని భావిస్తున్నట్లు పదేపదే పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనికి ఒకరోజు ముందే ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని మంత్రి బెంజమిన్ నేతన్యాహు కూడా ఏఐ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఆయన స్వయంగా నోబెల్ మెడల్‌ను బహుకరిస్తున్నారు. అది నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఏఐ చిత్రంలో ట్రంప్ శుభాకాంక్షలు స్వీకరించడానికి సంతోషంగా చేతులు కూడా పైకెత్తిన దృశ్యం చుట్టూ అందరూ ఆయన్ని అభినందిస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

 ఈ ఫోటో షేర్ చేస్తూ నెతన్యాహు అతనికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి హీ డిజర్వ్‌ ఇట్‌ (He Deserve It) అని రాసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే డోనాల్డ్ ట్రంప్ కి ది పీస్‌ ప్రెసిడెంట్ అని బిరుదు కూడా ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. 2025 నోబెల్‌ శాంతి బహుమతికి ఒక రోజు ముందుగానే ఆయన ఈ పోస్టు చేశాడు. ఆయన వాణిజ్య దౌత్యం అనేక యుద్ధాలు కూడా నివారించినందుకు ఈ మొబైల్ పీస్ ప్రైస్ కి అర్హుడు అని పేర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధాన్ని కూడా ఆపాను అని డోనాల్డ్ ట్రంప్ అంటున్న సంగతి తెలిసిందే. 

 అయితే వలసల పట్ల ఆయనపై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఆ దేశంలో కూడా ఉంది. దీంతో పాటు కొన్ని వ్యక్తిగత వివాదాస్పద పరిణామాలు కూడా డోనాల్డ్ ట్రంప్ చుట్టూ ఉన్నాయి. దీనివల్ల కొంతమందికి మంది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ప్రధానంగా మానవ హక్కులపై బలమైన ఆసక్తి కూడా ఆయనకు లేదు దీంతో ఆయనకు నోబెల్‌ ప్రైజ్‌పై భిన్న స్పందనలు నెట్టింట వస్తున్నాయి.

 

 

Read more:  ఆలస్యం చేస్తే అస్సలు ఊరుకునేది లేదు.. హమాస్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడి అల్టిమేటం..! 

Read more:  ట్రంప్ సర్కారు కఠిన నిర్ణయం.. భారతీయులపై భారం, ఇక H-1B వీసాలకు లక్ష డాలర్ల ఫీజు..!

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump Nobel PrizeTrump AI image viralNetanyahu Trump Nobel MedalDonald Trump Peace PrizeTrump Nobel Peace 2025

