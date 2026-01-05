English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: నేను అసంతృప్తిగా ఉన్నానని మోదీకి తెలుసు.. వెనిజులా అటాక్‌ తర్వాత భారత్‌కు ట్రంప్‌ బిగ్‌ వార్నింగ్‌..!

Donald Trump: నేను అసంతృప్తిగా ఉన్నానని మోదీకి తెలుసు.. వెనిజులా అటాక్‌ తర్వాత భారత్‌కు ట్రంప్‌ బిగ్‌ వార్నింగ్‌..!

Donald Trump Fresh Warning To India: వెనిజులా అధ్యక్షుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం. తాజాగా భారత్‌కు మరోసారి బిగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. నన్ను సంతోషపెట్టడం భారత్‌కు ఎంతో ముఖ్యం. రష్యా ఆయిల్‌ విషయంలో భారత్‌ సహకరించకపోతే ఇండియన్‌ ప్రోడక్ట్స్‌పై ఉన్న టారిఫ్‌లను మరింత పెంచుతామని హెచ్చరించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:22 AM IST

Trending Photos

Top Heroine: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
5
Top heroine
Top Heroine: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
7
Sankranti bus ticket prices
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
Google 9A
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
5
Venezuela crisis
Petrol Diesel Price: మగాళ్లకు కూడా ఫ్రీ బస్సు ఇస్తే బాగుండు.. ఎందుకంటే ఇకపై పెట్రోల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయ్. కారణం ఇదే..!!
Donald Trump: నేను అసంతృప్తిగా ఉన్నానని మోదీకి తెలుసు.. వెనిజులా అటాక్‌ తర్వాత భారత్‌కు ట్రంప్‌ బిగ్‌ వార్నింగ్‌..!

Donald Trump Fresh Warning To India: రష్యా ఆయిల్‌ విషయంలో భారత్‌కు ట్రంప్‌ మరోసారి బిగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి. రష్యాతో చమురు కొనుగోలు విషయంలో నేను సంతోషంగా లేనని మోదీకి తెలుసు. భారత్‌కు నన్ను సంతోషపెట్టడం ఎంతో ముఖ్యం అన్నారు. రష్యా ఆయిల్‌ విషయంలో భారత్‌ సహకరించకపోతే ఇండియన్‌ ప్రోడక్ట్స్‌పై ఉన్న టారిఫ్‌లను మరింత పెంచుతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే 50 శాతం టారిఫ్‌ విధిస్తున్నా.. ఇంకా పెంచే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీకి కూడా ఈ విషయం తెలుసు అన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో కూడా భారత్‌ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును నిలిపి వేస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. మోదీ కూడా తనకు మాటిచ్చారని అన్నారు. కానీ, దీన్ని ఢిల్లీ తిరస్కరించింది. ప్రధానంగా ట్రంప్‌, మోదీ మధ్య ఇలాంటి సంభాషణ ఎప్పుడూ జరగలేదన్నారు.

అయితే, భారత్‌ రష్యా నుంచి ఆయిల్‌ కొనుగోలు పెద్ద మొత్తంలో చేస్తోంది. ఆ డబ్బును రష్యా ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ఉపయోగిస్తుందని ట్రంప్‌ ఆరోపణ. అయితే, తక్కువ ధరకే ఆయిల్‌ రావడంతో భారత్‌, చైనా, బ్రేజిల్‌ దేశాలు రష్యా నుంచి పెద్ద మొత్తంలో చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తోంది. భారత్‌పై కూడా ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నాలు ట్రంప్‌ చేస్తూనే ఉన్నాడు. 

తాజాగా వెనిజులాపై దాడి చేసి అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురోను అతని భార్యను కూడా అరెస్ట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా నికోసలస్‌ అక్రమ వలసలు, డ్రగ్స్‌ వంటివి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు వెనిజులా నుంచి ఎక్కువ వలసలు వస్తున్నారు అని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 

గ్రీన్‌లాండ్‌ మాకు కావాలి..
వెనిజులాను స్వాధీనం చేసుకున్న యూఎస్‌ అధ్యక్షుడు తాజాగా మరో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫ్లోరిడాలో ఆయన చమురు, ఖనిజాల గురించి మాట్లాడుతూ జాతీయ భద్రత కోసం మాకు గ్రీన్‌లాండ్‌ కావాలి అన్నారు. ప్రపంచంలోని అన్నీ దేశాల కంటే మా దగ్గరే చమురు ఎక్కువ ఉంది. ఆ దేశం తీరం పరిశీలిస్తే అన్ని వైపులా చైనా, రష్యా నౌకలు ఉన్నాయి అన్నారు. దీంతో ట్రంప్‌ నెక్ట్స్‌ టార్గెట్‌ గ్రీన్‌లాండే అని అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు.

Read more: వాహనదారులకు పోలీసుల హెచ్చరిక.. ఇలా వాహనం నడిపితే 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష..!  

Read more: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మేషం వారికి శుభవార్త, సింహం వారు జర జాగ్రత్త..!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Donald Trump warning to IndiaTrump warns India Russian oilIndia US relations newsPM Modi Trump statement

Trending News