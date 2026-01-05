Donald Trump Fresh Warning To India: రష్యా ఆయిల్ విషయంలో భారత్కు ట్రంప్ మరోసారి బిగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మోదీ చాలా మంచి వ్యక్తి. రష్యాతో చమురు కొనుగోలు విషయంలో నేను సంతోషంగా లేనని మోదీకి తెలుసు. భారత్కు నన్ను సంతోషపెట్టడం ఎంతో ముఖ్యం అన్నారు. రష్యా ఆయిల్ విషయంలో భారత్ సహకరించకపోతే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్పై ఉన్న టారిఫ్లను మరింత పెంచుతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే 50 శాతం టారిఫ్ విధిస్తున్నా.. ఇంకా పెంచే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీకి కూడా ఈ విషయం తెలుసు అన్నారు.
గతంలో కూడా భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును నిలిపి వేస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. మోదీ కూడా తనకు మాటిచ్చారని అన్నారు. కానీ, దీన్ని ఢిల్లీ తిరస్కరించింది. ప్రధానంగా ట్రంప్, మోదీ మధ్య ఇలాంటి సంభాషణ ఎప్పుడూ జరగలేదన్నారు.
అయితే, భారత్ రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు పెద్ద మొత్తంలో చేస్తోంది. ఆ డబ్బును రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ఉపయోగిస్తుందని ట్రంప్ ఆరోపణ. అయితే, తక్కువ ధరకే ఆయిల్ రావడంతో భారత్, చైనా, బ్రేజిల్ దేశాలు రష్యా నుంచి పెద్ద మొత్తంలో చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తోంది. భారత్పై కూడా ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నాలు ట్రంప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు.
తాజాగా వెనిజులాపై దాడి చేసి అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అతని భార్యను కూడా అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా నికోసలస్ అక్రమ వలసలు, డ్రగ్స్ వంటివి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు వెనిజులా నుంచి ఎక్కువ వలసలు వస్తున్నారు అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
గ్రీన్లాండ్ మాకు కావాలి..
వెనిజులాను స్వాధీనం చేసుకున్న యూఎస్ అధ్యక్షుడు తాజాగా మరో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫ్లోరిడాలో ఆయన చమురు, ఖనిజాల గురించి మాట్లాడుతూ జాతీయ భద్రత కోసం మాకు గ్రీన్లాండ్ కావాలి అన్నారు. ప్రపంచంలోని అన్నీ దేశాల కంటే మా దగ్గరే చమురు ఎక్కువ ఉంది. ఆ దేశం తీరం పరిశీలిస్తే అన్ని వైపులా చైనా, రష్యా నౌకలు ఉన్నాయి అన్నారు. దీంతో ట్రంప్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ గ్రీన్లాండే అని అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు.
