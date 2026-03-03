US -Iran - Israel War: ఇరాన్ పై మరింత భీకరంగా దాడి చేస్తాం.. ప్రజలు బయటకు రావొద్దంటున్న ట్రంప్..

Israel - Iran - America War: ఇరాన్పై ఆపరేషన్లో ఒక విషయం స్పష్టమని.. ఆ దేశ క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని ధ్వంసం చేయడం, నౌకాదళాన్ని నాశనం చేయడం, అణ్వాయుధాలు తయారుచేయకుండా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్పై మరింత భారీ దాడులను ఇంకా ప్రారంభించలేదని.. త్వరలో ఆ పని చేస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు.యుద్ధం ఒక నెలపాటు కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నానని తెలిపారు ట్రంప్. ఎక్కువ కాలం కొనసాగించాలని కోరుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. గల్ఫ్లోని ఖతార్, యూఏఈ వంటి దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్పై దాడుల అంశంలో ఆందోళన లేదని, సరైన పనే చేస్తున్నానని తెలిపారు.
రాయిటర్స్, ఇప్సోస్ వారాంతపు పోల్లో ఇరాన్పై ట్రంప్ దాడిని 43శాతం మంది వ్యతిరేకించారు. దీనిపైనా ట్రంప్ స్పందించారు. పోలింగ్ తక్కువగా ఉన్నా తాను పట్టించుకోనని.. అది మంచిదే అన్నారు. కానీ పిచ్చివాళ్లు పరిపాలిస్తున్న ఇరాన్ను అలా వదిలేయలేయమని స్పష్టం చేశారు. వారివద్ద అణ్వాయుధం ఉందని.. ఇరాన్పై దాడులను ప్రజలు హర్షిస్తున్నారని తెలిపారు. నిజమైన పోల్ పెడితే మెజారిటీ తప్పకుండా వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్పై దాడి చేసేందుకు వీలుగా హిందూ మహా సముద్రంలో ఉన్న డిగో గార్షియా దీవిని ఉపయోగించుకునే ప్రతిపాదనకు అనుమతిపై.. బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ ఆలస్యం చేయడాన్ని ట్రంప్ తప్పుబట్టారు. కీర్ మనసు మార్చుకోవడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితి మా దేశాలకు ఇదివరకెన్నడూ రాలేదని స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బందనం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు ధరలు మరింత పెరగనున్నాయి. మరోవైపు దుబాయ్ లోని ఎయిర్ పోర్ట్ తెరుచుకోవడంతో అక్కడ చిక్కుకున్న భారతీయులతో పాటు ఇతర విదేశీయులకు స్వదేశీ బాట పడుతున్నారు.
