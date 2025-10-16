Donald Trump: ముసలోడే కానీ..ప్చ్..! మహిళా జర్నలిస్టును డార్లింగ్‌ అంటూ ట్రంప్‌ ఎంత రచ్చ చేశాడో చూడండి..!!

Donald Trump: వరుస వివాదాల్లో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో ఇరకాటంలో పడ్డారు. మహిళా జర్నలిస్టు గురించి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదానికి తెరతీశాయి. అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మెల్లితో వైట్ హౌస్లో జరిగిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో, డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక మహిళా రిపోర్టర్ను ఒక ప్రశ్న అడగమని కోరారు. లాటిన్ అమెరికాలో చైనా ఉనికి పెరగడంలో అమెరికా పాత్ర గురించి రిపోర్టర్ అడిగినప్పుడు, ట్రంప్ సమాధానం చెప్పే బదులు, ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ వైపు తిరిగి.. నేను ఆమె మాట వినడానికి ఇష్టపడతాను అని అన్నారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ నవ్వుతూ కనిపించారు. ఆపై ట్రంప్ రిపోర్టర్ వైపు తిరిగి... "బాగా చేసారు...బాగా చేసారు...ధన్యవాదాలు, డార్లింగ్" అని అన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు వెంటనే మీడియా, సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ గా మారాయి. చాలామంది ట్రంప్ వ్యాఖ్యను మహిళలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం, అసభ్యంగా వ్యవహరించడం అంటూ తీవ్రంగా విమర్శించారు. మహిళా జర్నలిస్ట్ పట్ల డార్లింగ్ వంటి పదం ఉపయోగించడం అనుచితమని, ఇది లైంగిక వివక్షకే నిదర్శనమని పలువురు మహిళా హక్కుల సంఘాలు వ్యాఖ్యానించాయి.
ఇక ట్రంప్ అనుచరులు మాత్రం ఆయన మాటలను కామెడీగా తీసుకోవాలంటూ సమర్థిస్తున్నారు. కానీ గతంలో కూడా ట్రంప్ చేసిన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు వివాదాలకు దారితీశాయి. 2016లో అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో కూడా మహిళలపై చేసిన అసభ్య వ్యాఖ్యలతో ఆయన తీవ్ర విమర్శలకు గురయ్యారు. గతంలో ట్రంప్ ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోనికి ఇచ్చిన ఒక విచిత్రమైన పొగడ్తతో వార్తల్లో నిలిచారు. షర్మ్ ఎల్-షేక్లో జరిగిన గాజా శాంతి శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రపంచ నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ట్రంప్ మెలోని అందంని నొక్కిచెప్పారు. ఆమె ఆ పొగడ్తతో బాధపడిందా అని అడిగారు.
Trump ignores a question from a woman reporter but says, "I just like to watch her talk. Good job. Thank you darling." pic.twitter.com/IHLTAiOe4F
— Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025
ఇప్పుడు మళ్లీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవడం వల్ల, ఎన్నికల ముందు ట్రంప్ ఇమేజ్పై ఇది ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.మొత్తానికి, ఒక మహిళా విలేకరి అడిగిన సాధారణ ప్రశ్నకే ట్రంప్ ఇచ్చిన ఈ “డార్లింగ్” సమాధానం మళ్లీ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు తలనొప్పిగా మారింది.
