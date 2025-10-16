English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: ముసలోడే కానీ..ప్చ్..! మహిళా జర్నలిస్టును డార్లింగ్‌ అంటూ ట్రంప్‌ ఎంత రచ్చ చేశాడో చూడండి..!!

Donald Trump: ముసలోడే కానీ..ప్చ్..! మహిళా జర్నలిస్టును డార్లింగ్‌ అంటూ ట్రంప్‌ ఎంత రచ్చ చేశాడో చూడండి..!!

US President: అమెరికా  అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఇటీవల అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మెల్లీతో వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన చేసిన ఒక వ్యాఖ్య ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రచ్చగా మారింది. మహిళలపై ఇప్పటికే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన చరిత్ర ఉన్న ట్రంప్, ఈసారి కూడా తన మాటలతో లైంగిక వివక్ష ఆరోపణలకు గురవుతున్నారు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 16, 2025, 09:34 AM IST

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
Donald Trump: ముసలోడే కానీ..ప్చ్..! మహిళా జర్నలిస్టును డార్లింగ్‌ అంటూ ట్రంప్‌ ఎంత రచ్చ చేశాడో చూడండి..!!

Donald Trump: వరుస వివాదాల్లో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో ఇరకాటంలో పడ్డారు. మహిళా జర్నలిస్టు గురించి ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదానికి తెరతీశాయి. అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మెల్లితో వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన సంయుక్త విలేకరుల సమావేశంలో, డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక మహిళా రిపోర్టర్‌ను ఒక ప్రశ్న అడగమని కోరారు. లాటిన్ అమెరికాలో చైనా ఉనికి పెరగడంలో అమెరికా పాత్ర గురించి రిపోర్టర్ అడిగినప్పుడు, ట్రంప్ సమాధానం చెప్పే బదులు, ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ వైపు తిరిగి.. నేను ఆమె మాట వినడానికి ఇష్టపడతాను అని అన్నారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ నవ్వుతూ కనిపించారు. ఆపై ట్రంప్ రిపోర్టర్ వైపు తిరిగి... "బాగా చేసారు...బాగా చేసారు...ధన్యవాదాలు, డార్లింగ్" అని అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వ్యాఖ్యలు వెంటనే మీడియా, సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ గా మారాయి. చాలామంది ట్రంప్ వ్యాఖ్యను  మహిళలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం, అసభ్యంగా వ్యవహరించడం అంటూ తీవ్రంగా విమర్శించారు. మహిళా జర్నలిస్ట్ పట్ల డార్లింగ్ వంటి పదం ఉపయోగించడం అనుచితమని, ఇది లైంగిక వివక్షకే నిదర్శనమని పలువురు మహిళా హక్కుల సంఘాలు వ్యాఖ్యానించాయి.

Also Read: Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!

ఇక ట్రంప్ అనుచరులు మాత్రం ఆయన మాటలను కామెడీగా తీసుకోవాలంటూ సమర్థిస్తున్నారు. కానీ గతంలో కూడా ట్రంప్ చేసిన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు వివాదాలకు దారితీశాయి. 2016లో అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో కూడా మహిళలపై చేసిన అసభ్య వ్యాఖ్యలతో ఆయన తీవ్ర విమర్శలకు గురయ్యారు. గతంలో ట్రంప్ ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోనికి ఇచ్చిన ఒక విచిత్రమైన పొగడ్తతో వార్తల్లో నిలిచారు. షర్మ్ ఎల్-షేక్‌లో జరిగిన గాజా శాంతి శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రపంచ నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ట్రంప్ మెలోని అందంని నొక్కిచెప్పారు. ఆమె ఆ పొగడ్తతో బాధపడిందా అని అడిగారు.

 

ఇప్పుడు మళ్లీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవడం వల్ల, ఎన్నికల ముందు ట్రంప్ ఇమేజ్‌పై ఇది ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.మొత్తానికి, ఒక మహిళా విలేకరి అడిగిన సాధారణ ప్రశ్నకే ట్రంప్ ఇచ్చిన ఈ “డార్లింగ్” సమాధానం మళ్లీ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు తలనొప్పిగా మారింది.

Also Read:  Leader Of the Day: ప్రజల కోసం ఏమైనా చేస్తారు.. అందుకే ఆయన్ను దూరం పెట్టుకోలేరు.. టెండర్ వేసేవారికే టెండర్ వేసిన నేత.. లీడర్‌ అంటే ఇలానే ఉండాలి భయ్యా!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

US PresidentDonald TrumpAmericaDonald Trump NewsTrump controversy

Trending News