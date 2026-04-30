Doomsday Fish 2026: మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రపంచంలో ప్రళయం..ఒడ్డుకు చేరిన 'దేవుని చేప'..భయాందోళనలో ప్రజలు!

Doomsday Fish Mexico 2026: ప్రకృతి తరచుగా కొన్ని సంఘటనల ద్వారా రాబోయే ప్రమాదాలను మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది. అందుకు తగిన విధంగా మనం మేల్కొనకపోతే దాని భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. గతంలోనూ గాడ్ ఫిష్గా పిలిచే ఓ డూమ్స్ డే ఫిష్ సముద్రపు ఒడ్డుకు కొట్టికు వచ్చిన కొన్ని రోజులకే సునామీ వచ్చింది. అదే విధంగా మరోసారి ఆ డూమ్స్డే ఫిష్ లేదా ఓర్ ఫిష్ మరోసారి సముద్ర గర్భం నుంచి భూమి మీదకు వచ్చింది. దీంతో మరోసారి ప్రకృతి నుంచి తీవ్ర ప్రమాదం పొంచిఉందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సూచికగా భావించే అత్యంత అరుదైన "గాడ్స్ ఫిష్" లేదా 'డూమ్స్డే ఫిష్' లేదా ఓర్ ఫిష్, మెక్సికో తీరంలో కనిపించడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భయం నెలకొంది.
అవును.. సాధారణంగా సముద్రంలో వేల అడుగుల లోతులో నివసించే ఈ భారీ చేపలు ఒడ్డుకు వచ్చాయని, ఇది రాబోయే విపత్తుకు సంకేతమని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియో మీరు ఖచ్చితంగా చూస్తే, మెక్సికోలోని ఒక అందమైన బీచ్లో పర్యాటకులు, స్థానికులు స్నానం చేస్తూ ఉండగా.. అదే సమయంలో సముద్రపు అలల మధ్య వింతగా కదులుతున్న ఒక భారీ చేప తీరం వైపు తేలుతూ వస్తుంది. పాముల కనిపించే ఈ పొడవాటి, వెండి చేపను చూసి అక్కడి ప్రజలు క్షణకాలం పాటు భయభ్రాంతులయ్యారు. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా, అది ఒక్క చేప మాత్రమే కాదు, దాని వెనువెంటనే మరో భారీ చేప కూడా తీరానికి వస్తుంది. రెండు 'ప్రళయ' చేపలు ఒకే సమయంలో తీరానికి రావడం ప్రజలలో భయాన్ని కలిగించింది.
ఈ చేపలను 'ప్రళయపు చేపలు' లేదా 'గాడ్ ఫిష్' అని పిలవడానికి వెనుక ఓ బలమైన కారణం ఉంది. జపనీస్ పురాణాల ప్రకారం.. ఈ చేపలు సముద్రంపైకి వస్తే, త్వరలో భూకంపం లేదా సునామీ సంభవిస్తుందని అర్థం. శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే, లోతైన సముద్రంలో భూకంప కేంద్రాలు ఉంటాయి. భూకంపానికి ముందే పసిగట్టే ఈ చేపలు ముందుగా ఒడ్డుకు చేరుకొని ప్రజలకు సూచికగా కనిపిస్తాయి.
ప్రస్తుతం, ఈ వీడియో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. నెటిజన్లు "తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?" వంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ తమ ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం అని సమర్థిస్తున్నారు. మొత్తం మీద, ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతుండటంతో, తర్వాత ఏం జరుగుతుందోనని ప్రజలు భయపడుతున్నారు.
