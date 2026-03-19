Doraemon: కార్టూన్ ప్రపంచంలో సంచలనం.. డోరేమాన్ డైరెక్టర్ సుటోము శిబాయమా కన్నుమూత, ఆయన గురించిన అరుదైన విషయాలు..!

Doraemon Director Shibayama Tsutomu Dead: ప్రతి ఇళ్లలో డోరేమాన్ సిరీస్ అంటే ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. చిన్నపిల్లలు ఉండే ప్రతి ఇళ్లలో డోరేమాన్ కచ్చితంగా వీక్షిస్తూ ఉంటారు. కోట్లాదిమంది చిన్నారులను అలరించిన డోరేమాన్ డైరెక్టర్ సుటోమూ షిబాయామా (84) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా ఆయన లంగ్‌ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. చికిత్స పొందుతూ మార్చి 6వ తేదీనే ఆయన మరణించినట్లు జపనీస్ యానిమేషన్ స్టూడియో ఆసియా డో ప్రకటించింది. షిబాయామాకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 19, 2026, 01:17 PM IST

Gold Rate Today: ఉగాది పండగ ముందు బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పు.. నేడు మార్చి 18వ తేదీ బుధవారం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Doraemon Director Shibayama Tsutomu Dead: కొన్నేళ్లుగా కార్టూన్ ప్రపంచంలో సంచలనం.. 21 ఏళ్లుగా ప్రతి గడపలో డోరేమాన్ సిరీస్ అందరినీ అలరిస్తూ వస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాదిమంది చిన్నారుల మనుసులు దోచుకున్న డోరేమాన్ కార్టూన్ డైరెక్టర్ సుటోమూ షిబాయామా (84) కన్నుమూశారు. మార్చి 6వ తేదీ ఆయన లంగ్‌ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతూ చనిపోయినట్లు జపనీస్ యానిమేషన్ స్టూడియో ప్రకటించింది. కుటుంబ సభ్యులకు నిర్ణయం మేరకు ప్రైవేటుగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించినట్లు ఆసియా డో ప్రకటించింది. 1980 నుంచి 2004 వరకు డోరేమాన్ టీవీ యానిమేషన్ సిరీస్ లకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు.

20 ఏళ్ల పాటు డోరేమాన్ షో కు దర్శకత్వం వహించిన సుటోమూ జాతీయ యానిమేషన్ పితామహుడు అని జపాన్లో పిలుస్తారు. 1978వ సంవత్సరంలో డోరేమాన్ టీవీ సిరీస్ కు ఆయన దర్శకత్వం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత 22 చిత్రాలకు కూడా ఫ్రాంచైజీలో డైరెక్షన్ చేశారు. 1963లో యానిమేషన్ కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన లుపిన్ III, చిబి మారుకోచాన్ వంటి అనేక ప్రసిద్ధ ప్రాజెక్టులను కూడా ఆయన పూర్తి చేశారు.

ఇక 1941లో జన్మించిన షిబియామ సుటోము 84 ఏళ్ళ వయసులో కన్నుమూశారు. ఆయన జీవితం మొత్తం యానిమేషన్ రంగానికి అంకితం చేశారు. ఆయన కెరీర్ లో విజయవంతమైన అనేక కార్టూన్లను పూర్తి చేశారు. 1984లో ప్రారంభమైన డోరేమాన్ 2005లో మనదేశంలో హిందీలో డబ్బింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ కార్టూన్‌లో నోబితా నోబి అనే బాలుడు, అతనికి సహాయపడే ఒక రోబోటిక్ పిల్లి కథ.. ఇది అందరిని ఆకట్టుకుంది. 

 ప్రతిరోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత డోరేమాన్ కార్టూన్ చూడనిదే పిల్లలకు నిద్ర పట్టదు. ఈ టీవీ సిరీస్ తో పాటు షిబియామ 22 ఫీచర్ చిత్రాలను కూడా దర్శకత్వం వహించాడు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఇక 2012లో యానిమేషన్ ప్రపంచానికి ఆయన చేసిన సేవకు కల్చరల్ ఏజెన్సీ ఆయనకు జీవిత సాఫల్య పురస్కారం కూడా అందించింది. మొత్తంగా 1984 నుంచి 2005 వరకు డోరేమాన్ టీవీ సిరీస్‌కు ఆయన చీఫ్ డైరెక్టర్ గా బాధ్యతలు వహించారు. దీంతోపాటు నోబితా అండ్ ది క్యాజిల్ అండర్ సీ డెవిల్, డోరేమాన్ నోబితా ఇన్ ద వన్ నాన్ స్పెసిటైమ్‌ ఒడిస్సీ వంటి యానిమీ చిత్రాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

