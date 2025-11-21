Dubai Airshow Tejas Crash: దుబాయి ఎయిర్షోలో తీవ్ర విషాదం నెలకొందింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శనల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన ఈ వేదికగా భారత్కు చెందిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్ ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ విషాద ఘటనలో విమానం పైలట్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఏం జరిగిందంటే?
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం.. శుక్రవారం (నవంబరు 21) మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఎయిర్షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా, తేజస్ యుద్ధ విమానం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. నేలను తాకగానే భారీగా మంటలు చెలరేగాయి.
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారిక ప్రకటన..
ఈ ఘటనపై భారత వాయుసేన (IAF) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. "దుబాయ్ ఎయిర్షోలో తేజస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో పైలట్కు తీవ్ర గాయాలై మృతిచెందడం దిగ్భ్రాంతికరం. మృతుడి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కష్టసమయంలో పైలట్ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేపడతాం" అని ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ప్రకటించింది.
ప్రమాదానికి కారణాలు (అంచనా)..
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. విన్యాసాలలో భాగంగా పైలట్ నెగెటివ్ జీ-ఫోర్స్ టర్న్ నుంచి యుద్ధ విమానాన్ని వెనక్కి మళ్లించే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధ విమానం కూలి మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
తేజస్ గురించి కీలక విశేషాలు..
తయారీ: ప్రమాదానికి గురైన తేజస్ యుద్ధ విమానాన్ని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) తయారుచేసింది. ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన 4.5వ తరం ఫైటర్జెట్. ప్రస్తుతం భారత వాయుసేనలో ఎంకే1 తేజస్ జెట్లు సేవలు అందిస్తున్నాయి.
తేజస్ యుద్ధ విమానం ప్రమాదానికి గురికావడం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. ఈ ఏడాది మార్చిలో రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్లో శిక్షణ సార్టీలో ఉండగా ఒక తేజస్ జెట్ కూలిపోయింది. అయితే, ఆ ఘటనలో పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ప్రస్తుతం భారత వాయుసేన ఈ ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు చేపట్టింది.
Also Read: Rajamouli Controversy: దేవుడిపై నమ్మకం లేదు: రాజమౌళి వ్యాఖ్యలపై హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం.."క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే!"
Also Read: BSNL Recharge Plan: కేవలం రూ.9 లకే 100GB డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 ఎస్ఎంఎస్లు..BSNL స్పెషల్ ఆఫర్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook