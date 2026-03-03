English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Earth quake in Iran: యుద్దం వేళ మరో విపత్తు.!. ఇరాన్‌లో భారీ భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు..

Earth quake in Iran: యుద్దం వేళ మరో విపత్తు.!. ఇరాన్‌లో భారీ భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు..

Us israel attack on iran: ఇరాన్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీంతో ప్రజలు తమ ఇళ్ల నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఇప్పటికే ఒకవైపు యూఎస్ , ఇజ్రాయేల్ ల బాంబు దాడులతో దద్దరిల్లుతున్న వేళ ఈ భూకంపం మరింత గందరగోళం కల్గించేదిగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 3, 2026, 02:35 PM IST
  • ఇరాన్ లో భూకంపం..
  • రోడ్ల మీదకు పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు..

Earth quake in Iran: యుద్దం వేళ మరో విపత్తు.!. ఇరాన్‌లో భారీ భూకంపం.. భయంతో పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు..

Earthquake in iran gerash city 43 magnitude amid Us Israel war: అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ జాయింట్ గా ఇరాన్ పై ముప్పెట దాడికి దిగాయి. మిసైళ్లు, బాంబులు, డ్రోన్లతో ఇరాన్ ను అన్నిరకాలుగా తమ ఆధినంలో తెచ్చుకునే విధంగా నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నాయి. నాలుగు రోజులుగా దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్ సైతం అంతే ధీటుగా యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ దాడుల్ని ఎదుర్కొంటు వారికి చుక్కలు చూపిస్తుంది. మరోవైపు ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ దాడుల్ని మరింత ఎక్కువ చేసింది. తమ సుప్రీంలీడర్ పై చేసిన దాడికి అంతకంత ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని కూడా ఇరాన్ ఇప్పటికే యూఎస్ కు డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

మరోవైపు తమ అభిమతం ఇరాన్ నేతల్ని చంపడం కాదని, అణ్వాయుధలా తయారీపై తమ యుద్దమంటూ యూఎస్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీలో మాత్రం యుద్దం పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ లో తాజాగా.. భూకంపం సంభవించింది. గెరాష్ నగరం కేంద్రంగా రిక్టర్ స్కేల్ పై 4.3 తీవ్రతతో భూకంప సంభవించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.  

భూ అంతర్భాగంలో సుమారు 10 కి.మీ.ల లోతున భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికా,ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలోఈ విపత్తుతో ఇరాన్  ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

Read more: US -Iran - Israel War: ఇరాన్ పై మరింత భీకరంగా దాడి చేస్తాం.. ప్రజలు బయటకు రావొద్దంటున్న ట్రంప్..

అయితే.. భూకంపంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అంతకు ముందు భూకంపం సంభవించగనే ప్రజలు ఇళ్లనుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. దీంతో ఇరాన్ లో మరింత టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

 

