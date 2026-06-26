Earthquake in Philippines Mindanao city: ప్రపంచ దేశాల్ని భూకంపాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వెనిజులాలో సంభవించిన భూకంప తీవ్రతతో అనేక మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వెనిజులా రాజధాని కరాకాస్, మోంటెన్ ప్రాంతాల్లో చాలా భవనాలు పేకమెడాలా కూలిపోయాయి. ఈ శిథిలాల కింద వేలాది మంది చిక్కుకుని దుర్మరణం చెందారు.
⚡BREAKING:
🇵🇭 A 6.3-magnitude earthquake has struck Mindanao, Philippines, at a depth of 41.4 km.
Around 6.4 million people felt the tremor, with an estimated 168,100 in heavily affected areas. No tsunami threat has been reported, according to GlobalQuake. pic.twitter.com/LwYJNoTbw8
— Litest (@Litest) June 26, 2026
కేవలం 39 సెకన్ల వ్యవధిలోనే .. మొదట 7.1 తీవ్రతతో, అనంతరం 7.5 తీవ్రతతో రెండో భూకంపం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికి అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఫిలీప్పీన్స్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యాయి.
దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్ తీరంలోని మిండానో సమీపంలో 6.7 తీవ్రతతో శుక్రవారం శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) ప్రకారం, మిండనో ద్వీపంలోని సరంగాని పట్టణానికి నైరుతి దిశలో సుమారు 21 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 65.7 కిలోమీటర్ల (41 మైళ్ల) లోతులో భూకంపం సంభవించింది.
వెంటనే అధికారులు అక్కడి ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేశారు. ఎక్కడి కక్కడ భవనాలు నెలకూలాయి. పెద్ద పెద్ద అపార్ట్ మెంట్ భవంతులు పేకమెడల్లా కూలిపోయాయి. వెంటనే ఎత్తైన ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ భూకంప ప్రభావంకు సంబంధించి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు కొన్ని వారాల క్రితం ఇక్కడే సంభవించిన భూకంపంతో 80 మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.
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