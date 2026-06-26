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Philippines Earthquake: ఫిలీప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కెల్ మీద ఏకంగా 6.7 తీవ్రతగా నమోదు..!

Earthquake in Philippines: మిందానౌ సమీపంలో భారీగా భూకంపం సంభవించడంతో ఒక్కసారిగా జనాలు ఇళ్లు, కార్యాలయాల నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:09 PM IST
Philippines Earthquake: ఫిలీప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కెల్ మీద ఏకంగా 6.7 తీవ్రతగా నమోదు..!
Image Credit: Philippines(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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