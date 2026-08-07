Eight killed and above 15 injured Thailand gun fire incident: థాయ్ లాండ్ లోని ఒక స్కూల్ లో చోటు చేసుకున్న కాల్పుల కలకలం అందరిని షాకింగ్ కు గురిచేసింది. నొంతబురి ప్రావిన్స్లో శుక్రవారం ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన కాల్పుల ఘటనలో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. 15 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో స్కూల్ లో విద్యార్థులు, సిబ్బంది ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. థాయ్లాండ్లోని క్రువాయ్ జిల్లాలోని డెబ్సిరిన్ స్కూల్ లో 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి తోటి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. చనిపోయిన వారిలో ముగ్గురు టీచర్లు ఉన్నారు.
Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured
A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026
మిగిలిన వారంతా విద్యార్థులు ఉన్నారు. కాల్పులు జరిపిన తర్వాత విద్యార్థి తనకు తానుగా ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు. మరోవైపు నిందితుడు పాఠశాలకు వెళ్లే ముందు తన తాతామామ్మలను కూడా హత్య చేశాడని విషయం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. వారి మృతదేహాలు ఇంట్లో లభించాయని థాయ్లాండ్ ప్రజారోగ్య శాఖ మంత్రి తెలిపారు.
ఈ ఘటనతో స్కూల్ లోని వారంతా ప్రాణ భయంతో పరుగులు పెట్టారు. దీంతో చాలా మంది ఒకరిపై మరోకరు పడిపోయి తొక్కిసలాట జరిగినట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. దీనిలో కూడా అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు.
అంబులెన్స్ సిబ్బంది సైతం అక్కడకు చేరుకుని గాయపడ్డవారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడ్డ వారికి వైద్యులు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఆ పిల్లాడి మానసిక పరిస్థితి బాగానే ఉందా..?..అసలు కాల్పుల వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏంటని పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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