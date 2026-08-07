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Thailand School: థాయ్ లాండ్ స్కూల్‌లో కాల్పుల కలకలం.. 8 మంది మృతి, 15 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

Thailand school Gun fire: నిందితుడు పాఠశాలకు వెళ్లే ముందు తన తాతామామ్మలను కూడా హత్య చేశాడని స్థానికులు  వెల్లడించారు. వారి మృతదేహాలు ఇంట్లో లభించాయని థాయ్‌లాండ్ ప్రజారోగ్య శాఖ మంత్రి తెలిపారు. ఈ ఘటన తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:43 PM IST
Thailand School: థాయ్ లాండ్ స్కూల్‌లో కాల్పుల కలకలం.. 8 మంది మృతి, 15 మందికి తీవ్ర గాయాలు..
Image Credit: thailandgunfire

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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