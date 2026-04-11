El Nino: గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీవ్రత... ముంచుకొస్తున్న వాతావరణ ముప్పు..

El Nino: రోజులు మారుతున్నాయి. గడ్డుపరిస్థితులు ఎదురుచూస్తున్నాయి. నిన్న మొన్నటిదాకా ఇరాన్ యుద్ధంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న ప్రపంచదేశాలు.. ఇపుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో ముప్పుతిప్పలు ఎదుర్కోబోతున్నాయి. మహాసముద్రాల్లో నెలకొన్న వాతావరణ మార్పు... ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు సంకేతాలిస్తోంది.సముద్ర వేడి ప్రభావం ఇండియాకు వచ్చిన ఇబ్బందులేంటి? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఇపుడు చూద్ధాం..!!

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:05 AM IST

 El Nino India Effect: బకెట్లో నీరు వేడెక్కడం సర్వసాధారణం... వేసవిలో చెరువులు, కుంటల్లో నీరు పగటి సమయంలో వేడి... రాత్రి సమయంలో చల్లబడుతుంటాయి. అదే సముద్రంలో నీరు వేడెక్కడం...  చల్లారేందుకు వీల్లేని వేడి తీవ్రత ఎలా ఉంటుందోనని శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహా సముద్రాల్లో పసిఫిక్ మహా సముద్రంనుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతతో సముద్ర ఉపరితలం వేడెక్కడం... దాని ప్రభావంతో ప్రపంచదేశాల్లో విపత్కర పరిస్థితులు గోచరిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏమిటీ మార్పు? ఎందుకొచ్చింది? ప్రపంచదేశాలు వీటి ప్రభావం లోను కాక తప్పదు.  
 
వేసవిలో సూర్యుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. వేసవి ప్రభావంతో భూ ఉపరితలమేకాదు.. సముద్ర ఉపరితలంలోనూ అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇపుడు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలా ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పెరగడాన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఎల్ నినో గా పేర్కొంటున్నారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రం వేడిప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులకు కారణం కాబోతోంది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వేడితీవ్రతతో రెండు నెలల తర్వాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. ప్రపంచం దేశాల్లో కొన్ని చోట్ల వర్షాభావ పరిస్థితులతో పంటలు ఎండిపోయి ఆహార ధాన్యాల కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. మరికొన్ని దేశాల్లో భారీ వర్షాలతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 
 
మానవ తప్పిదాల వల్ల జరుగుతున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తోడైతే ఫలితం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఈ గడ్డుకాలం మనకు చూపించబోతోంది. అయితే, సరైన ప్రణాళిక, నీటి యాజమాన్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణ ద్వారా ఈ ప్రభావ తీవ్రతను కొంతమేర తగ్గించవచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నీటి చుక్కను విలువైందిగా పరిగణించి ప్రతి చిన్న పొదుపు, రేపటి మన మనుగడకు కీలకంగా మారబోతోంది.   సూపర్ ఎల్ నినో  పరిణామాలు కేవలం ఎండలకే పరిమితం కాకుండా, భూ ఆవరణంపై ప్రజాజీవన ప్రమాణాలను దెబ్బతీస్తుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రభావంతో ముంచుకొస్తున్న సూపర్ ఎల్ నినో వాతావరణ మార్పు మాత్రమే కాదు, అది మన సహనాన్ని పరీక్షగా నిలవబోతోందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
 
గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీవ్రతతో తలెత్తే ప్రభావంతో ఎల్ నినో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వింతైన మార్పులకు దారితీస్తుంది. గత వందేళ్లలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైనదిగా ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవైపు ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలు తీవ్రమైన కరవుతో, అడవి మంటలతో పోరాడుతుంటే.. మరో వైపు దక్షిణ అమెరికాలోని పెరూ, ఈక్వెడార్ వంటి దేశాల్లో భారీ వరదలు ముంచెత్తుతాయి. ప్రకృతి తన సమతుల్యతను కోల్పోయి, ఎక్కడ ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో తెలియని అల్లకల్లోలం జరిగే పరిస్థితి నెలకొంటుంది.  
 
సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా పెరగడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీవ్రత పెరుగుతుంది.  దీనివల్ల నగరాల్లో హీట్ వేవ్స్ పెరిగి ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. పసిఫిక్‌ మహా సముద్రంలోని నీరు అసాధారణంగా వేడెక్కడాన్ని ‘ఎల్‌ నినో’ అంటారు. ఇది జరిగినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గాలుల దిశ మారి వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులొస్తాయి. సముద్రపు నీటి ఉష్ణోగ్రత సగటు కంటే 2.5 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదైతే దానిని ‘సూపర్‌ ఎల్‌నినో’గా పరిగణిస్తారు. ఐరోపా, అమెరికా వాతావరణ నమూనాల ప్రకారం.. ఈసారి ఉష్ణోగ్రతలు ఆ స్థాయిని దాటే అవకాశముంది. 2026 ప్రారంభం నుంచి వాతావరణంలో మార్పులు మొదలయ్యాయి. ఇవి 2027 నాటికి పతాక స్థాయికి చేరుకోవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
 
మండుతున్న ఎండలు, అడుగంటుతున్న భూగర్భ జలాలు, చేనులో ఎండిపోతున్న పైరు.. ఇవన్నీ రాబోయే  సూపర్ ఎల్ నినో మనకు చూపించబోయే విశ్వరూపానికి సంకేతాలు. సాధారణంగా వచ్చే ఎల్ నినో కంటే ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనదని, 140 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత వేడిని ఇది భూమిపైకి పంపబోతోందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా...  వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోతాయని, ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగొచ్చని, రుతుపవనాలు అసాధారణంగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. పసిఫిక్ మహాసముద్ర వేడి ప్రభావంతో రుతుపవనాలు బలహీనపడుతాయి. ముఖ్యంగా వర్షపాతంలో భారీ మార్పులకు కారణమవుతుంది. అట్లాంటిక్‌ మహా సముద్రంలో హరికేన్  తుపాన్ల ఉద్ధృతి తగ్గే అవకాశముంది. అదే విధంగా పసిఫిక్, హవాయ్, పశ్చిమాసియాలో తుపానులు తీవ్రమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.  
 
వర్షపాతం తగ్గిపోవడం వల్ల మధ్య, ఉత్తర భారతదేశంలో కరవు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. మధ్య ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేసియా, ఫిలిప్పీన్స్‌తోపాటు దక్షిణ పసిఫిక్, మధ్య అమెరికా, ఉత్తర బ్రెజిల్‌ వంటి ప్రాంతాల్లోనూ కరవు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. భారతదేశం లాంటి వ్యవసాయ ఆధారిత దేశాల్లో వర్షపాతం తగ్గుతుంది. వాతావరణంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. భూగోళంపై ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతంగా పెరిగిపోతాయి. ఉష్ణోగ్రతలో సరికొత్త రికార్డులు నమోదవుతాయి. సముద్ర వేడి ప్రభావంతో మే నెలలో ఎల్‌నినో ఏర్పడుతుందని, ఆగస్టు నాటికి బలపడుతుందని యూరోపియన్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మీడియం రేంజ్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్ట్‌  అంచనా వేసింది.  జూన్ మాసంలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఆగస్టులో సూపర్‌ ఎల్‌నినో ఏర్పడే అవకాశం 22 శాతం ఉందని, స్ట్రాంగ్‌ ఎల్‌నినో ఏర్పడటానికి 80శాతం, ఒక మోస్తరు ఎల్‌నినో ఏర్పడేందుకు 98శాతం అవకాశాలున్నాయని అభిప్రాయపడింది.  ఇబ్బందికర పరిస్థితులు డిసెంబరు ఆఖరునాటికి కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.  
 
పసిఫిక్ సముద్రం వేడెక్కుతుండడం వల్ల రాబోయే కాలం వాతావరణ పరంగా పెను సవాళ్లు విసరబోతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా  నదులు, చెరువులు, డ్యాముల్లో నీటి మట్టాలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో ఇప్పటికే నీటి ఎద్దడి కనిపిస్తోంది, అది 2027 నాటికి మరింత ముదిరే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇప్పటి నుంచే నీటి పొదుపు, వర్షపు నీటి సంరక్షణ వంటి పద్ధతులను పాటించాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. ప్రకృతి మనకు ఇస్తున్న ఈ హెచ్చరికను సీరియస్ గా తీసుకోకపోతే, రాబోయే రోజుల్లో గుక్కెడు నీటి కోసం యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2026 - 2027లో ఖరీఫ్ సాగు దెబ్బతింటుందని అంచనా. మధ్య, వాయువ్య భారత్ లో కరవు ఛాయలు కమ్ముకోవచ్చు. ఇది కేవలం రైతులే కాకుండా, ఆహార ధాన్యాల ధరలు పెరిగి సామాన్యుడిపై మోయలేని భారం పడే అవకాశాలున్నాయి.స

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

