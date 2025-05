Elon Musk: ట్రంప్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ నుంచి నిష్క్రమించిన మస్క్‌.. ఇద్దరికీ అక్కడే చెడింది, ఎక్స్‌ వేధికగా వైరల్‌ అవుతున్న పోస్ట్‌..

Elon Musk Resigns From Trump Administration: అపర కుబేరుడు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఎక్స్‌ వేధికగా ఈ పోస్ట్ చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ఉద్యోగిగా నా షెడ్యూల్ ముగిసింది.. వృథా ఖర్చులను తగ్గించేందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రెసిడెంట్ డోనాల్డ్ ట్రంకు థాంక్స్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు. అంతే కాదు భవిష్యత్తులో DOGE మరింత బలపడుతుందని పేర్కొన్నారు. కాగా ఇటీవల ట్రంప్ నిర్ణయాలను మస్క్ పబ్లిక్ గా వ్యతిరేకించిన విషయం తెలిసిందే. ఇంతలోనే ఆయన ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి కూడా తప్పుకోవడం గమనార్హం.

ఇద్దరికీ చెడింది అక్కడే..

అమెరికా అధ్యక్షుడైన డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రవేశపెట్టిన 'బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్‌' ను ఎలన్‌ మస్క్‌ బహిరంగంగానే విమర్శించాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే వీరిరువురి మధ్య చెడిందని సమాచారం. ప్రధానంగా అమెరికా రాజకీయాలు ప్రభుత్వంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఎన్నికల సమయంలో ఎలన్ మస్క్, డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ప్రశంసించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన తరఫున భారీ ఎత్తున ర్యాలీ, ప్రచారం కూడా చేపట్టారు. ఇక ఈ ఎన్నికల ప్రచారానికి కూడా మస్క్‌ 250 మిలియన్ డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.2000 కోట్లు మద్దతు ఇచ్చి, సలహాదారు పాత్రను కూడా పోషించాడు.

బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్ ఏంటి?

అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రవేశపెట్టిన 'బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్' ని టెస్లా యజమాని బహిరంగంగానే విమర్శించాడు. అయితే ఈ బిల్లులు కఠిన వలస విధానంతో పాటు పన్నులు తగ్గిస్థాయి. ఇది ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని పెంచుతుంది. ఇటీవలె ఈ బిల్లు సెనేట్‌ ఆమోదానికి వెళ్ళింది. ఎలన్‌ మస్క్ ప్రకారం ఈ బిల్లు ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని, లోటు రెండిటిని పెంచుతుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎన్నికైన తర్వాత ప్రభుత్వ సామర్థ్య విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి, బాధ్యతను మస్కుకు అప్పగించాడు. అయితే ఈ విభాగం ప్రభుత్వ వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి కృషి చేస్తుంది.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025