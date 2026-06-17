/Elon Musk: ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఎలాన్ మస్క్ రికార్డ్.. లక్ష కోట్ల వ్యక్తిగత ఆస్తులతో సరికొత్త చరిత్ర..

Elon Must Sets New Record: అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడం.. టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సంస్థలను స్థాపించి ఊహించని ఫలితాలను సాధించారు. సంస్థాగత ప్రగతితో ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధించారు. ప్రపంచ కుబేరుడిగా రికార్డు సృష్టించారు. ఆయనే ఎలాన్ మస్క్…
ఎలాన్ మస్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నుడైన వ్యాపారవేత్త. అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ SpaceX, ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ Tesla అధిపతిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ స్టార్ లింక్ తో ఎలాన్ మస్క్ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. ఎలాన్ మస్క్… దక్షిణాఫ్రికాలో పుట్టి.. అమెరికాలో స్థిరపడి ప్రంచాన్ని శాసించే ఎదిగారు. ఇపుడు ప్రపంచమే ఆయన పేరునే స్మరిస్తోంది. అందుకే ఆయన ట్రెండింగులో నిలిచారు. చిన్న వయస్సులోనే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుని, 12 ఏళ్ల వయస్సులోనే బ్లాస్టార్ అనే వీడియో గేమ్ను సృష్టించి ప్రతిభను చాటుకున్నారు. space x - IPOతో ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కడిగా నిలిచారు. పారిశ్రామికవేత్తగా టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్, ఎక్స్ సోషల్ మీడియా, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీలకు నాయకత్వం వహించారు. చాలా రంగాలలో ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించి అపారమైన సంపదను సృష్టించి ప్రపంచంలోనే కుబేరుడిగా నిలిచారు.
ఎలాన్ మస్క్ 1971 జూన్ 28న దక్షిణాఫ్రికాలోని ప్రిటోరియాలో జన్మించారు. తల్లి మాయో మస్క్.. తండ్రి ఎరోల్ మస్క్.. దక్షిణాఫ్రికాలోని ప్రిటోరియాలోని ఈ హై స్కూల్లో చదువుకున్నారు. 1989లో కెనడాకు వలస వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్నత చదువులపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఒంటారియోలోని కింగ్స్టన్లో క్వీన్స్ యూనివర్సిటీలో రెండేళ్లపాటు చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1992లో కెనడాలోని క్వీన్స్ విశ్వవిద్యాలయం పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీకీ మారారు. పెన్సిల్వేనియాలో ఫిజిక్స్, ఎకనామిక్స్ డ్యూయెల్ డిగ్రీ పట్టభద్రులయ్యారు. అంతటితో సరిపెట్టుకోని ఎలాన్ మస్క్ 1995లో మెటీరియల్ సైన్స్, అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ లో పీహెచ్ డీ చేయాలని స్టాన్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రవేశం పొందారు. ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడం కాదు… పలువురికి ఉపాధి కల్పించాలనే టార్గెట్ తో చదువును పక్కన పెట్టారు. ఆ టైంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఇంటర్నెట్ పై దృష్టిసారించారు.
ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఎలాన్ మస్క్ రికార్డ్..
ఇంటర్నెట్ వినియోగంలో మ్యాపింగ్ వ్యవస్థ, ఆన్ లైన్ కొనుగోళ్లకు సంబంధించి లావాదేవీలను సులభంగా కొనసాగించేందు పేపాల్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చి ప్రపంచంలోనే విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికారు. మస్క్ ప్రయాణం ఇంటర్నెట్ విప్లవంతో మొదలైంది. 1995లో తన సోదరుడితో కలిసి Zip2 అనే కంపెనీని ప్రారంభించారు. దాన్ని అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బుతో X.com అనే ఆన్లైన్ పేమెంట్ బ్యాంక్ను స్థాపించారు, అదే తర్వాత కాలంలో PayPalగా మారింది. 2002లో eBay సంస్థ పేపాల్ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, మస్క్కు భారీగా లాభం వచ్చింది.
ఎలాన్ మస్క్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ లేనప్పటికీ, ఏరోస్పేస్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో స్వయంగా నేర్చుకున్న నైపుణ్యం అద్భుతాల ఆవిష్కరణకు పునాది వేసింది. టెక్నాలజీపట్ల ఎలాన్ మస్క్ సాధించిన నైపుణ్యం అతన్ని స్పేస్ఎక్స్, టెస్లా వంటి తన కంపెనీలలో చీఫ్ ఇంజనీర్, ప్రొడక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్గా వ్యవహరించడానికి ఉపయోగపడింది.
IPO ద్వారా మార్కెట్ లోకి స్పేస్ ఎక్స్ షేర్లు..
టెక్నాలజీపట్ల అవగాహన పెంచుకున్న ఎలాన్ మస్క్... జీవితంలో ఎంతో రిస్క్ తీసుకున్నాడు. అందుకే ఆయన తన కెరీర్ లో సవాళ్లను అధిగమించడమే ఆయన విజయ రహస్యానికి కీలకమైన పునాదిగా నిలిచింది.ప్రపంచాన్ని మార్చే సాంకేతికతపై పట్టుసాధంచడం వెనుక ఎలాన్ మస్క్ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం... ఊహించని ఫలితాలను అందించింది. ఆన్ లైన్ చెల్లింపుల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చాడు. అంతరిక్ష పరిశోధన, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్ తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు.
టెస్లా కార్ల CEOగా… స్పేస్ ఎక్స్ అధినేతగా ఎలాన్ మస్క్..
ఎలాన్ మస్క్ ఒకవైపు వ్యాపార కార్యకలాపాలు, మరోవైపు నటనపట్ల ఆసక్తితో టెలివిజన్ షోలు, సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. నటుడిగా, నిర్మాతగా రాణించారు. 2010లో ఐరన్ మ్యాన్, 2013లో మచెట్ కిల్స్, 2016లో వై హిమ్ సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. జస్టిన్ మస్క్ ను వివాహ చేసుకున్న తర్వాత ఆరుగురు సంతానం. ఆ తర్వాత ఆమెకు విడాకులిచ్చేశారు. తలూల రైలీని వివాహామాడారు. ఆరేళ్లు గడిచిన తర్వాత ఆమెకూ విడాకులిచ్చేశారు.
IPO ద్వారా మార్కెట్ లోకి స్పేస్ ఎక్స్ షేర్లు ..
2002లో అంతరిక్ష యాత్రలను చౌకగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో స్పేస్ఎక్స్ ను స్థాపించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచడానికి టెస్లా మోటార్స్లో ప్రధాన పెట్టుబడిదారునిగా చేరి, ఆ తర్వాత ఆ కంపెనీకి CEO అయ్యారు. భూగర్భ సొరంగాల ద్వారా ట్రాఫిక్ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ది బోరింగ్ కంపెనీ, మానవ మెదడుకు కంప్యూటర్కు మధ్య అనుసంధానం చేసే న్యూరాలింక్ , కృత్రిమ మేధస్సుపై పనిచేసే xAI సంస్థలను స్థాపించారు. 2022 ఏప్రిల్లో మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట్టర్ను 44 బిలియన్ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసి, దానిని 'X' గా మార్చారు.
ఇంటర్నెట్ మ్యాపింగ్, పేపాల్ సృష్టితో చెల్లింపులు..
ఆయన సీఈవోగా ఉన్న టెస్లా కంపెనీ కార్లు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో పనిచేయడంతో సరికొత్త మార్పు తీసుకొచ్చారు. దీంతో టెస్లా కంపెనీకి మంచి పేరువచ్చింది. టెస్లా షేర్లు అమాంతంగా పెరిగిపోయాయి. దీంతోపాటు స్పేస్ ఎక్స్ సాధించిన విజయాలు ఎలాన్ మస్క్ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగింది. అమెరికా రాజకీయాల్లోనూ కింగ్ మేకరయ్యారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండో సారి గెలిచేందుకు ఎలాన్ మస్క్ అమెరికా రాజకీయాల్లో కీ రోల్ పోషించారు.
IPO ద్వారా మార్కెట్ లోకి స్పేస్ ఎక్స్ షేర్లు..
రాకెట్ ప్రయోగాలు, శాటిలైట్ బ్రాడ్ బ్రాండ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంతరిక్ష పరిశోధనలతో స్పేస్ ఎక్స్ దూసుకెళ్లింది.అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే స్పేస్ ఎక్స్ ఐపీవో రికార్డ్ సృష్టించింది. ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 పబ్లిక్ కంపెనీల సరసన నిలిచింది. ఎలన్ మస్క్ ఆలోచనలకు పెట్టుబడిదారులు విశ్వాసంగా ఉండటం కలిసొచ్చింది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నుడిగా ఎదిగేందుకు దోహదమైంది. ఎలాన్ మస్క్ సంపదలో ప్రధాన భాగం ఇప్పుడు స్పేస్ఎక్స్తో ముడిపడి ఉంది. ఇందులో అతని వాటా విలువ సుమారుగా 866 బిలియన్ డాలర్లు. టెస్లాతోపాటు ఇతర వెంచర్లలోని హోల్డింగ్స్తో కలిపి ప్రపంచ కుబేరుడయ్యారు. 2026, జూన్ 12వ తేదీన ఎలన్ మస్క్ కు చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయ్యింది. ఈ ఐపీవో సైతం అంచనాలను మించి సక్సెస్ అయ్యింది. స్పేస్ఎక్స్ షేర్ల ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత, కంపెనీ ఫైలింగ్ల ఆధారంగా అంచనావేసిన లెక్కల ప్రకారం, ఎలాన్ మస్క్ నికర విలువ 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేశారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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