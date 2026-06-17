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Elon Musk: ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఎలాన్ మస్క్ రికార్డ్.. లక్ష కోట్ల వ్యక్తిగత ఆస్తులతో సరికొత్త చరిత్ర..

Elon Must World Richest Man: సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టారు… అసామాన్యుడిగా మారారు. పట్టుదల… అంకితభావం… చేసేపనిపట్ల విశ్వాసం.. ఆయన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దింది. అసాధ్యాలను సుసాధ్యాలను చేయడం ఆయకు ఓ ఛాలెంజ్. ఆయన ఏ పనిచేసినా సంచలనమే… వైఫల్యాలను అధిగమించి..అద్భుతాలను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచాన్నే శాసించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. విమర్శలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ.. సత్ఫలితాలు సాధించి… ఎవ్వరికీ అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయారు. మేథోపరంగా సృష్టించిన సంపదతో ప్రపంచ కుబేరుల్లో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఎవరాయన? ఎక్కడ పుట్టారు? ఎక్కడ పెరిగారు? ఏం చేశారు? ఎలా ఎదిగారు? స్పెషల్ ఫోకస్..!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:06 AM IST
Elon Musk: ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఎలాన్ మస్క్ రికార్డ్.. లక్ష కోట్ల వ్యక్తిగత ఆస్తులతో సరికొత్త చరిత్ర..
Image Credit: Elon Musk (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఎలాన్ మస్క్ రికార్డ్.. లక్ష కోట్ల ఆస్తులతో సరికొత్త చరిత్ర..
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