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యూరప్ లో ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రతతో కరిగిపోతున్న రోడ్లు.. ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ తో బెంబేలెత్తున్న ప్రజలు..

Europe El Nino Effect: భూ ప్రపంచాన్ని  వాతావరణం ముప్పుతిప్పలు పెడుతుతోంది. నిన్నమొన్నటిదాకా సముద్రతీర ప్రాంతం యూరప్ ఖండాన్ని సందర్శించేందుకు ఆసక్తిచూపే పర్యాటకులు…..ఇపుడు హడలెత్తిపోతున్నారు. ఆహ్లాదాన్ని పంచే చల్లని ప్రదేశం ఇపుడు పొగల సెగలు కక్కుతోంది. వేడికి అక్కడి తారు రోడ్లు కరిగిపోతున్నాయి. ఉక్కు వంతెనలు సైతం వేడిని తట్టుకోలేక పోతున్నాయి. ప్రజలు విలవిల్లాడిపోతున్నారు. ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి? ప్రజలు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:35 AM IST
యూరప్ లో ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రతతో కరిగిపోతున్న రోడ్లు.. ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ తో బెంబేలెత్తున్న ప్రజలు..
Image Credit: Eurupe Melt (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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