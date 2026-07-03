El Nino On Europe: ప్రపంచంలో సందర్శకులను ఆకట్టుకునే యూరప్ ప్రాంతాలు గడ్డుపరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్ నినో ప్రభావంతో వడగాల్పులు విజృంభిస్తాయని, సముద్రం నీరు విపరీతంగా వేడెక్కుతోందని శాస్త్రవేత్తలు ముందస్తుగానే హెచ్చరించారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో స్పష్టమైన మార్పువచ్చింది. ఎక్కడ చూసినా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ప్రజలు బెంబేలెత్తి పోతున్నారు.
సముద్రజలాల్లో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో జనం బెంబేలు..
పర్యాటకుల స్వర్గధామంగా ఉంటున్న యూరప్ ఎండల తీవ్రతతో తట్టుకోలేకపోతోంది. ఎండల తీవ్రతతో యూరప్ పరిసరాల్లో ఉన్న సముద్రం విపరీతంగా వేడెక్కిపోయింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ తోపాటు భౌగోళిక పరిస్థితులు, గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు, వడగాల్పులు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో యూరప్ దేశాల ప్రజలు ఎండ వేడిమిని భరించలేక పోతున్నారు.
ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ తో బెంబేలెత్తున్న ప్రజలు..
ఆర్కిటిక్ సముద్రం తీవ్రంగా వేడెక్కుతోంది. ఉత్తర ధ్రువం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వేడెక్కుతోంది. యూరప్ దీనికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఆ వేడి ప్రభావం నేరుగా ఆ ఖండంపై పడుతోంది. పరిశ్రమల్లోంచి, వాహనాల్లోంచి విడుదలవుతున్న వాయువులు సూర్యుడి వేడిని భూమిపైనే బంధించేస్తున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా అగ్నిగుండంలా మారుతోంది. గాలిలో కాలుష్య కారకాలు ఏరోసోల్స్ తగ్గడం వల్ల సూర్యకిరణాలు నేరుగా భూమిని తాకుతున్నాయి. గతంలో ఈ కాలుష్యం కొంతవరకు సూర్యకాంతిని అడ్డుకునేది. గాలి, అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ప్రవహించే వెచ్చని గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ , పశ్చిమ గాలులు యూరప్ వాతావరణాన్ని వేగంగా మారుస్తున్నాయి. దీంతో హీట్ వేవ్స్ ఖండం లోపలికి దూసుకు వస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పీడనం వల్ల వేడి గాలి చిక్కుకుపోతోంది.
40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రత..
ఎల్ నినో ప్రభావంతో యూరప్, బ్రిటన్ దేశాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. కేవలం 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడికే అక్కడి రోడ్లు మెత్తబడి, కరిగిపోతున్న దృశ్యాలు ప్రజానీకాన్ని భయపెడుతున్నాయి. బ్రిటన్లో 40 డిగ్రీల వేడికే రోడ్లు కరిగిపోతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఇంటర్నెట్లో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు.
యూరప్ లో ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రతతో కరిగిపోతున్న రోడ్లు...
బ్రిటన్, ఇతర యూరప్ దేశాలు చారిత్రాత్మకంగా శీతల ప్రాంతాలు. అక్కడ చాలా కాలం పాటు మంచు కురుస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్లోకి పడిపోతాయి. అందువల్ల, అక్కడి రోడ్లను తీవ్రమైన చలిని తట్టుకునేలా డిజైన్ చేస్తారు. ఈ రోడ్ల నిర్మాణంలో హాట్ రోల్డ్ ఆస్ఫాల్ట్ , తక్కువ గ్రేడ్ తో ఉన్న విస్కాసిటీ తారు ఉపయోగిస్తారు. ఈ తారు వల్ల చలికాలంలో రోడ్లు గడ్డకట్టి పగుళ్లు రాకుండా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరినప్పుడు, ఆ వేడికి ఈ తారు సులభంగా కరిగిపోతుంది. భారీ వాహనాల ఒత్తిడికి రోడ్లు దెబ్బతింటాయి. బ్రిటన్ రోడ్లు చలిని తట్టుకోవడానికి అనువుగా డిజైన్ చేశారు. ప్రస్తుత గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా శీతల దేశాల్లో కూడా ఊహించని విధంగా ఎండలు మండుతుండటంతో, అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలు ఈ మార్పులను తట్టుకోలేకపోతున్నాయి.
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