Imran khan Death rumours: ఇమ్రాన్ ఖాన్ మరణంపై వార్తలు.. రావల్పిండిలో హైటెన్షన్.. 144 సెక్షన్..

Pak govt imposed 144 section in Rawalpindi over Imran khan supporters protest: గత కొన్నిరోజులుగా పాక్ లో ఒక్కసారిగా మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ హత్యకు గురయ్యారంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీంతో పాక్ లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, మద్దతు దారులు పెద్ద ఎత్తున పాక్ లో నిరసనలకు దిగారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ను వెంటనే తమకు చూపించాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా.. ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు సైతం రావల్పిండిలోని అడియాలా జైలు వద్దకు వెళ్లి నిరసనలకు దిగారు. అయితే.. దీనిపై ఇటీవల జైలు అధికారులు, పాక్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ వార్తలలో నిజంలేదని, ఆయన సురక్షితంగా ఉన్నారని చెప్పారు.
కానీ ఆయన వద్దకు మాత్రం కుటుంబ సభ్యుల్ని అనుమతించలేదు. ఇక్కడే అందరిలో అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఒక వేళ ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులో ఉంటే... అలాగైతే తమకు చూపించాలంటూ కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆయన ముఖాన్ని చూపించలేదని
దీనివల్ల ప్రజలలో అనుమానాలు మరింత పెరుగుతున్నాయని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు, మద్దతుదారులు, రావల్పిండిలోని అడియాలా జైలువద్దకు చేరుకుని భారీగా నిరసనలు చేపట్టారు. పాక్ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ 2023 ఆగస్టు నుండి జైల్లో ఉన్నారు.
గత నెల రోజులుగా ఆయనను చూసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు జైలు అధికారులను కోరుతున్నారు. అయితే.. ఇటీవల భారీ పుకార్ల నేపథ్యంలో.. ఇమ్రాన్ ఖాన్ మద్దతుదారులు భారీ స్థాయిలో రావల్పిండికి చేరుకుని నిరసనలకు దిగారు . దీంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం తలెత్తడంతో పాక్ ప్రభుత్వం రావల్పిండితో పాటు, పలు ప్రాంతాల్లో సెక్షన్ 144 విధించారు. రావల్పిండిలో సమావేశాలు, సిట్-ఇన్లు, ర్యాలీలు, ఊరేగింపులు, ప్రదర్శనలు నిర్వహించకుండా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ సెక్షన్ డిసెంబర్ 1 నుంచి 3 వరకు మూడు రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ను తమకు చూపిస్తే ఈ వివాదం ఉండదని తెహ్రీక్-ఇ-ఇన్సాఫ్ (పీటీఐ) పార్టీ కోరుతుంది. మరోవైపు.. ఇమ్రాన్ ఖాన్ను ఎందుకు కలవనివ్వడంలేదని, దీని వెనకాల ఏదో కుట్ర జరిగిందని పార్టీ ప్రతినిధులు పాక్ ప్రభుత్వంపై ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. మరోవైపు పాక్ లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది.
