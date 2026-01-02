English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Saudi Arabia: ఉరిశిక్షల్లో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సౌదీ అరేబియా.. ఒక 2025 సంవత్సరంలోనే 356 మందికి మరణ దండనలు..!

Saudi Arabia: ఉరిశిక్షల్లో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సౌదీ అరేబియా.. ఒక 2025 సంవత్సరంలోనే 356 మందికి మరణ దండనలు..!

Saudi Arabia: ముస్లిం దేశాల్లో ఉరిశిక్ష సర్వ సాధారణమే. అయితే తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన వారికే మరణ శిక్షలు అమలు చేస్తారు. క్షమించరాని నేరానికి పాల్పడిన వారికే మరణ దండన విధిస్తారు. కానీ సౌదీ అరేబియాలో మాత్రం అలా కాదు.. తప్పు చేస్తే డైరెక్ట్ ప్రాణం తీస్తారు. అక్కడ ఉరిశిక్షలు చాలా కామన్. సౌదీ అరేబియాలో ఒక్క ఏడాది కాలంలోనే.. ఏకంగా 365 మందికి మరణశిక్ష విధించింది అక్కడి ప్రభుత్వం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:34 AM IST

Saudi Arabia: ఉరిశిక్షల్లో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సౌదీ అరేబియా.. ఒక 2025 సంవత్సరంలోనే 356 మందికి మరణ దండనలు..!

Saudi Arabia Executed 356 People In Just One Year: సౌదీ అరేబియాలో మరణశిక్షల అమలు రికార్డ్ స్థాయికి చేరింది. ఒక్క 2025లోనే ఏకంగా 356 మందికి మరణ దండన అమలు చేసింది సౌదీ ప్రభుత్వం. డ్రగ్స్ రవాణపై సౌదీ సర్కార్ యుద్ధం ప్రకటించింది. ఈ కారణంగానే మరణ దండనల సంఖ్య పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం మరణ శిక్షల్లో 243 డ్రగ్స్ కేసులే కావడం గమనార్హం. మరణ దండనల అమలుకు సౌదీ ప్రభుత్వం చెప్పే కారణాల సంగతి అటుంచితే.. ఈ స్థాయిలో మరణశిక్షలు అమలు చేయడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. సౌదీ ప్రభుత్వం తీరును తప్పు పడుతున్నారు. 

ఇక అంతకు ముందు ఏడాది కూడా రికార్డ్ స్థాయిలో మరణ శిక్షలు అమలు చేసింది. 2024లో 338 మందికి మరణ దండన విధించింది. సుమారు మూడేళ్ల పాటు మాదకద్రవ్యాల కేసుల్లో మరణశిక్ష అమలును నిలిపివేసిన సౌదీ అరేబియా.. 2022 చివరిలో మాదకద్రవ్యాల నేరాలకు మళ్లీ ఉరిశిక్షలను పునఃప్రారంభించింది.

అరబ్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన సౌదీ అరేబియాలోకి క్యాప్టగాన్ అనే అక్రమ ఉత్ప్రేరకానికి అతిపెద్ద మార్కెట్ ఉంది. ఇది సిరియా నుంచి సరఫరా అవుతుంది. మాదకద్రవ్యాలపై యుద్ధం ప్రారంభించినప్పటి నుండి అక్కడి ప్రభుత్వం హైవేలు, సరిహద్దుల వద్ద తనిఖీ కేంద్రాలను పెంచింది. అక్కడ లక్షలాది మాత్రలను స్వాధీనం చేసుకుంది. డజన్ల కొద్దీ స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు. మరణశిక్ష అమలుతో గల్ఫ్ రాజ్యం నిరంతర విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. దీనిని హక్కుల సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.

సౌదీ అరేబియా తన చమురు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను డైవర్సిఫై చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, 2034 ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్ వంటి అగ్రశ్రేణి క్రీడా కార్యక్రమాలపై భారీగా ఖర్చు చేస్తోంది. అయితే దేశంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి మరణశిక్ష అవసరమని అక్కడి పాలకులు చెబుతున్నారు. అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ 1990లో సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన మరణశిక్షలను నమోదు చేయడం ప్రారంభించింది.  

Also Read: Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!   

Also Read: Cold Wave: హమ్మయ్యా..! తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

